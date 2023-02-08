Có nhiều người lo ngại cho sức khỏe của mẹ con tôi nhưng tôi thấy không vấn đề gì nên vẫn cùng chồng thực hiện kế hoạch. Vậy là tuần trăng mật của chúng tôi diễn ra trong 1 tuần. Thời gian nghỉ ngơi đó rất vui với chúng tôi.

Tôi và Dương quen nhau qua một người chị họ của anh ấy. Chúng tôi yêu nhau được 6 tháng thì quyết định cưới, do tôi đã có bầu. Sau đám cưới chồng muốn tôi được đi nghỉ tuần trăng mật như những cặp vợ chồng khác.

Sau khi hoàn thành chuyến đi ý nghĩa, tôi đã mua nhiều quà tặng mọi người trong gia đình chồng. Lúc tôi đang vui vẻ phân phát quà cho mọi người thì chồng đưa cho một tờ đơn ly dị yêu cầu tôi ký vào. Tôi đứng ngẩn người ra, có phải chồng đang giỡn vợ không?

Chồng rất quan tâm và chiều chuộng tôi, anh luôn ở bên cạnh chăm sóc mẹ con tôi. Có lẽ đó là những giây phút hạnh phúc và thoải mái nhất cuộc đời tôi. Không ngờ nhờ người mai mối mà tôi lấy được chồng như ý.

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Thế nhưng chồng đặt bút và tờ đơn lên bàn rồi nói: “Con đã hoàn thành nguyện vọng của bố mẹ, bây giờ con có thể ra đi được rồi chứ?” Cả nhà im lặng không ai nói được câu nào, còn tôi lao đến bên chồng và kéo anh ấy lại hỏi cho rõ.

Chồng cũng không giấu giếm vợ, anh nói là trước khi đến với tôi đã yêu một người con gái 6 năm. Nhưng cô ấy không thể mang thai nên bố mẹ chồng tôi phản đối. Trước sức ép của bố mẹ, chồng tôi chấp nhận cưới tôi để có con.

Trước khi rời bỏ tôi, chồng muốn cho tôi một đám cưới thật hoành tráng và tuần trăng mật thật ý nghĩa để bù đắp tổn thất về tinh thần mà anh ấy gây ra. Nghe đến đây toàn thân tôi ngã quỵ, hóa ra tôi chỉ là con tốt trong ván cờ của chồng thôi ư.

Anh không hề yêu tôi, anh muốn tôi có con càng sớm càng tốt để đẩy nhanh đám cưới và ly hôn sớm nhất có thể. Cuối cùng để anh sớm đoàn tụ với người phụ nữ kia.

Anh bảo rất thương tôi nhưng giữa hai người không có tình yêu thì đừng níu kéo, chỉ làm khổ nhau thôi. Những lời chồng nói khiến tôi đau đớn vô cùng, nhưng tôi có một niềm tin, khi con tôi sinh ra sẽ níu kéo được trái tim anh ấy. Tôi sẽ chờ đợi anh ấy quay về với mẹ con tôi.