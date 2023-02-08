Thấy con gái sinh con nhưng lại bị kêu giống con người khác, mẹ tôi tức tối xét nghiệm DNA, mở tờ giấy kết quả ra bà chết lặng không đứng vững

Tâm sự 08/02/2023 07:50

Ăn uống xong, mấy bà mấy cô ngồi túm tụm nói chuyện uống nước. Lúc đó mẹ tôi đang bế cháu gái trên tay thì một người cô của anh rể đột nhiên chép miệng phàn nàn rằng sao cháu tôi không có nét nào giống bố. Phải chăng không phải con cháu trong nhà? Lời nói đó thật sự quá khó nghe.

Chị gái tôi lấy chồng cách đây 2 năm và mới sinh con gái đầu lòng được 10 tháng tuổi. Chị xinh xắn, tính tình hiền dịu, ngoan ngoãn, lúc đi học luôn được thành tích tốt, ra trường đi làm cũng tìm được một công việc ổn định lương khá. Mẹ tôi vô cùng tự hào về chị. 

Khi chị kết hôn lại càng được mọi người ngưỡng mộ. Anh rể vừa đẹp trai lại có điều kiện tốt. Mẹ tôi coi anh ấy như con trai trong nhà. Còn tôi không bằng chị gái về mọi mặt, lấy chồng cũng không được danh giá và điều kiện tốt như chị ấy. Mẹ thường mang hai chị em tôi ra so sánh, tuy nhiều lúc cũng buồn nhưng nghĩ lại thì đó là tâm lý rất bình thường nên tôi không trách giận bà. 

Chị tôi sinh con gái đầu lòng, anh rể quý lắm, nhà chồng cũng rất mực yêu thương. Vậy nhưng cách đây 2 tháng, bên nhà chồng chị gái có đám giỗ, hôm đó bố mẹ tôi cũng được mời. Bố có việc bận nên tôi tháp tùng mẹ đi. 

Ăn uống xong, mấy bà mấy cô ngồi túm tụm nói chuyện uống nước. Lúc đó mẹ tôi đang bế cháu gái trên tay thì một người cô của anh rể đột nhiên chép miệng phàn nàn rằng sao cháu tôi không có nét nào giống bố. Phải chăng không phải con cháu trong nhà? Lời nói đó thật sự quá khó nghe. 

Cháu tôi đúng thật không giống bố cho lắm nhưng lại xinh xắn giống mẹ, điều đó hoàn toàn bình thường. Mẹ tôi bực vô cùng nhưng vẫn nhẹ nhàng giải thích như vậy, thế mà mấy người nhà chồng chị gái lại to tiếng át đi. Họ bảo con gái thì hay giống bố, không giống nhiều cũng phải sống ít, hoặc không giống bố cũng phải xuống ông bà nội. Đằng này chẳng có đặc điểm nào giống đằng nội thì cần phải xem lại. Sau đó họ xui mẹ chồng chị gái đi xét nghiệm ADN để khỏi phải nuôi “cháu tu hú”. 

 

Thấy con gái sinh con nhưng lại bị kêu giống con người khác, mẹ tôi tức tối xét nghiệm DNA, mở tờ giấy kết quả ra bà chết lặng không đứng vững - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc ấy mẹ chồng chị gái không được một lời nào nói đỡ cho con dâu, thậm chí còn im lặng ra vẻ đồng tình khiến mẹ tôi càng tức nghẹn. Mẹ tôi không cãi lại được vì chỉ có một mình nhưng chuyện mất mặt và ảnh hưởng tới danh dự, sĩ diện của chị gái như vậy thì bà không thể cho qua được. Mẹ tôi quyết định sẽ làm xét nghiệm ADN cháu gái và con rể để vỗ thẳng vào mặt những lời đàm tiếu vô lý và quá đáng kia. Càng để lâu thì danh dự của chị tôi càng bị ảnh hưởng.

Hôm đó mẹ tôi đã lấy 1 sợi tóc của cháu, lúc bà đi qua cũng lén bứt một sợi tóc của con rể mang đến trung tâm xét nghiệm ADN. Mấy ngày sau, tới ngày nhận kết quả, mẹ tôi gọi cả nhà bà thông gia, con rể cùng đến nhận để chứng minh cho tất cả mọi người thấy là chị gái tôi hoàn toàn trong sạch, cho họ đừng bao giờ đồn thổi vớ vẩn nữa. Hôm đó chị tôi lại vừa hay đi công tác nên không có mặt.

Lúc biết mẹ tôi làm xét nghiệm ADN, phía nhà anh rể cũng ngại lắm, vì họ cũng không thật sự nghĩ con dâu ngoại tình, chỉ là vài lời nói linh tinh mà thôi. Nhưng ý mẹ tôi đã quyết, hơn nữa xét nghiệm cũng xét nghiệm rồi nên vẫn kéo bằng được nhà thông gia đến tận nơi lấy kết quả. Bà còn muốn từng người đã nói xấu con gái mình phải xin lỗi mới thỏa lòng. Cũng để nhà chồng chị gái biết được là nhà chúng tôi không dễ bắt nạt đâu, từ giờ phải đối xử tử tế với chị tôi.

Mẹ tôi là người đón lấy kết quả từ trung tâm xét nghiệm, khi bà mở ra thì cũng chẳng ai sốt sắng muốn xem vì cũng dự đoán được kết quả rồi. Nhưng chẳng hiểu sao mẹ tôi nhìn tờ giấy mà đờ đẫn cả người, mặt bà trắng bệch không còn giọt máu. Bà lảo đảo đứng không vững, nếu không có tôi đỡ thì mẹ đã lăn ra đất ngất xỉu rồi. Anh rể vội vàng giật lấy tờ kết quả xét nghiệm để xem. Tôi cũng vội ngó vào thì phải tím tái mặt mày khi trên kết quả ghi rõ cháu gái tôi không có cùng huyết thống với anh rể!

Mọi chuyện diễn ra theo cách không thể tưởng tượng nổi. Ngay đêm đó chị tôi phải bay từ chỗ công tác về để giải quyết chuyện gia đình. Trước mặt tất cả mọi người, chị chỉ biết quỳ xuống xin lỗi chồng và bố mẹ chồng cùng bố mẹ đẻ. 

Chị gái tôi và anh rể có thời gian yêu nhau 3 năm liền, trong thời gian đó chị đã say nắng vị sếp tuổi trẻ tài cao lại đẹp trai và tâm lý. Người đàn ông như vậy thì bất kể người phụ nữ nào cũng xiêu lòng. Chị mang thai với anh ta nhưng chuyện kết hôn là không thể nào. Vậy nên chị đành giục anh rể cưới sớm, để anh “đổ vỏ”. Chị cho rằng anh rể tin yêu mình như vậy thì sẽ không bao giờ nghi ngờ. Quả đúng thế, kể cả trước những lời đàm tiếu thì anh rể chưa bao giờ ngờ vực vợ. Nhà chồng chị cũng chưa từng có ý nghĩ xét nghiệm ADN.

Cuối cùng mẹ tôi vì hiếu thắng, muốn chứng minh sự trong sạch của con gái mà lại đẩy chị vào đường cùng. Chuyện đã đến nước này, dù anh rể tha thứ cho chị thì nhà chồng cũng chẳng chấp nhận!

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Từ ngày đó đến nay đã 10 năm trôi qua, nhà chồng cũ chưa một lần đoái hoài hỏi thăm cháu, cũng không chu cấp được một nghìn. Nhưng tôi cũng kệ, giờ đây tôi đã tự lo được cho mình và con gái, còn chuyện cũ cứ để nó qua đi.

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