Ngày trước tôi lấy Đăng - một chàng công tử nhà giàu, hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt so với nhà tôi. Cũng tại tôi dại dột, nhỡ mang bầu với anh ta sau một lần say rượu nên nhắm mắt đưa chân khi chưa kịp tìm hiểu kỹ Đăng cũng như gia đình anh ta. Ngày lên xe hoa, ai cũng khen tôi may mắn, “chuột sa chĩnh gạo” khi được gả vào một gia đình giàu có, nhưng nào có ai biết những gì tôi phải chịu đựng.

Đêm tân hôn, Đăng bỏ tôi ở nhà, còn anh đi bar vui chơi với bạn bè. Những ngày tháng làm dâu của tôi cũng chẳng vui vẻ, chỉ toàn là sự khinh thường của mẹ chồng. Bà không thích tôi, luôn nghĩ tôi hám tiền hám của nhà chồng nên mới cố tình mồi chài Đăng, mang thai để được đổi đời. Chính vì vậy, bà luôn coi tôi như người ở trong nhà.