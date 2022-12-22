Tìm lại được chiếc nhẫn bị mất đã lâu nhưng chồng lại ra tay đánh tôi chỉ vì một lý do liên quan đến em chồng

Tâm sự 22/12/2022 01:32

Hành động của anh xứng đáng nhận được đơn ly hôn từ tôi...

Kể từ khi đi làm dâu, G không có bất cứ va chạm gì với bố mẹ chồng, chỉ thấy khó chịu khi sống cùng em chồng mà thôi. Chồng G có một cô em gái. Năm nay cô ấy đã 28 tuổi, vậy mà vẫn chưa có gia đình, công việc cũng không được ổn định.

Tìm lại được chiếc nhẫn bị mất đã lâu nhưng chồng lại ra tay đánh tôi chỉ vì một lý do liên quan đến em chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Mặc dù đã đi làm nhưng em chồng vẫn dựa dẫm rất nhiều vào gia đình. Cô ấy không đóng tiền ăn đã đành, thi thoảng còn ngửa tay xin anh trai tiền tiêu vặt. Chồng G thì thương em, thấy em than vãn là rút túi cho ngay vài triệu. Chuyện này G đã quán triệt rất nhiều lần, chồng cũng hứa sẽ không tái diễn.

Đợt vừa rồi không thấy chồng đeo nhẫn ở ngón giữa, G hỏi thì anh nói bị mất rồi. Chiếc nhẫn ấy rộng, thành ra anh không biết đã làm rơi ở đâu. Dù tiếc tiền vì chiếc nhẫn có giá hơn 20 triệu nhưng chuyện đã rồi, G chỉ cáu chồng vài câu rồi thôi.

Hôm qua vào phòng em chồng dọn dẹp, G lỡ tay làm rơi túi xách của cô ấy xuống đất, đồ trong túi cũng rơi ra. Trong lúc nhặt đồ vương vãi, G đứng hình khi thấy chiếc nhẫn đã mất cách đây không lâu.

Buổi tối đợi em chồng về, G gọi cô ấy vào phòng nói chuyện. Hai chị em có to tiếng với nhau, em chồng thì nói chồng G cho, còn G lại không tin điều đó. Khi cả hai đang lớn giọng, chồng G đứng ra nhận trách nhiệm và nói mình đã cho em. Bởi đợt này cô ấy bị thất nghiệp, anh lại không sẵn tiền nên đã cho em gái chiếc nhẫn của mình để mang đi bán.

Tất nhiên, G không thể im lặng trước chuyện này. Thế nhưng vừa trách chồng vài câu, mặt G đỏ ửng vì hứng trọn cái tát từ chồng. Anh nói: "Cô có thôi ngay không? Nó là em G, cô không có quyền can thiệp". Vậy đấy, vì cô em gái đã 28 tuổi mà chồng xuống tay đánh G.

Tìm lại được chiếc nhẫn bị mất đã lâu nhưng chồng lại ra tay đánh tôi chỉ vì một lý do liên quan đến em chồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, bây giờ chiếc nhẫn G đang giữ, chồng thì nhất quyết đòi lại để đưa cho em gái anh. Không những vậy, khi G dọa ly hôn, anh cũng không có ý kiến. Theo mọi người, một người chồng đã đánh vợ nhưng vẫn không biết sai như chồng G có xứng đáng để G đưa ra quyết định ly hôn không?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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