Thấy vợ trẻ cả đêm bứt rứt vì không được thỏa mãn, chồng già đề nghị một điều khó tin, nghe xong cô giận tím tái rồi bật khóc nức nở trong chua xót

Tâm sự 23/11/2022 20:50

Dù thật sự không cảm thấy thỏa mãn về đêm với anh chồng già của mình, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến điều mà anh đề nghị.

Tôi lấy chồng cách đây 8 năm và có một con trai duy nhất lên 7 tuổi. Chồng tôi lớn hơn 19 tuổi nên khi kết hôn anh đã 45 tuổi. Lúc đó, giữa chúng tôi không có nhiều chênh lệch như mọi người vẫn nghĩ vì anh rất phong độ và trẻ hơn tuổi của mình.

Tôi thấy mình may mắn khi lấy anh, một người đàn ông thành đạt và chững chạc. Tôi không xao động mặc dù nghe nhiều người bảo khoảng chục năm nữa mới thấm thía cảnh lấy chồng già. Cưới nhau xong, tôi chuyển về căn biệt thự của anh ở, hoàn toàn riêng tư không chung đụng nhà chồng nên cuộc sống cực kỳ thoải mái.

Kinh tế gia đình khá giả, tôi không phải lo lắng nhiều. Anh cũng muốn tôi sinh một đứa con để có thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn. Sống trong vật chất đầy đủ, tinh thần thoải mái, tôi ngày càng trẻ ra ở độ tuổi hồi xuân.

Khi mới cưới nhau, anh vẫn đáp ứng nhu cầu chăn gối cho tôi đều đặn. Anh không dai sức nhưng bù lại kỹ thuật yêu giỏi nên tôi hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng một năm trở lại đây, anh xuống sức trầm trọng và gần như không còn ham muốn chuyện chăn gối.

Thấy vợ trẻ cả đêm bứt rứt vì không được thỏa mãn, chồng già đề nghị một điều khó tin, nghe xong cô giận tím tái rồi bật khóc nức nở trong chua xót - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh bị mắc một số bệnh của người già như tiểu đường, thoát vị đĩa đệm cộng với huyết áp cao nên sức khỏe giảm sút. Đến đêm khuya, đặt lưng xuống giường tôi không thể nào ngủ được khi chồng rên hư hử ở bên cạnh. Dù thuốc thang đầy đủ và tôi rất chăm lo chuyện ăn uống cho chồng nhưng không cải thiện là bao.

Lúc đầu, anh kiếm cớ làm việc khuya để né tránh tôi. Nhưng về sau, anh cũng thẳng thắn thừa nhận mình không đủ sức làm chuyện ấy nữa. Cơ thể nhức mỏi, sinh hoạt hàng ngày còn khó khăn nói gì đến chiều vợ.

Vì đau bệnh mà chồng phải xin nghỉ hưu sớm do không thể theo những chuyến công tác dài ngày. Trong khi đó, tôi đang vào độ mặn mà, sức sống tràn trề nhưng hoàn toàn bị “bỏ đói” chuyện chăn gối. Tôi trở nên cáu gắt bực bội, đá thúng đụng nia không ngừng.

Anh nhận thấy điều đó và đưa ra đề nghị không ngờ. Anh bảo: “Em có thể tìm người khác để giải tỏa nhu cầu, chỉ cần kín đáo là được, anh không ghen đâu”. Tôi đã bật khóc khi chồng nói như vậy bởi tôi đâu phải loại đàn bà lăng loàn mà bảo đi ăn nằm với người khác khi chồng còn sờ sờ bên cạnh.

Thấy tôi khóc, anh xin lỗi nhưng khuyên tôi nên suy nghĩ thật kĩ đừng để bản thân thiệt thòi. Quả thật, tôi bị ức chế sinh lý khi không được đáp ứng nhu cầu thường xuyên và đều đặn. Nhưng tôi không dám làm theo lời khuyên của chồng vì nó trái với đạo đức.

Tôi chia sẻ tâm sự với một số người bạn trên mạng, một số người khuyên tôi nên tìm đến các cơ sở mát xa yoni dành cho phụ nữ. Ở đó có đầy đủ các dịch vụ, chỉ cần “tiền trao cháo múc” không dây dưa tình cảm mà lại rất kín đáo. Một số khác khuyên nên mua sextoy về "tự xử" vừa an toàn vừa không nặng lòng.

Thấy vợ trẻ cả đêm bứt rứt vì không được thỏa mãn, chồng già đề nghị một điều khó tin, nghe xong cô giận tím tái rồi bật khóc nức nở trong chua xót - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã định thử nhưng khi nghĩ đến chồng và con trai lại không thể nào. Bạn của tôi lại khuyên tôi nên ăn chay, tập thể dục, tìm niềm vui khác để quên đi khát khao tình dục.

Nghĩ đến cảnh mình mới 34 tuổi nhưng phải chịu cảnh như thế khiến tôi thấy tủi thân vô cùng. Tôi vừa thương chồng vừa thương chính bản thân mình. Giờ đây tôi mới thấm thía cảnh lấy chồng già là như thế nào?. Tôi không biết phải làm theo lời khuyên nào cho hợp lẽ. Mong mọi người hãy tư vấn giùm tôi.

Vợ vừa ra khỏi cửa, chồng và osin đã vội quấn lấy nhau mây mưa liên tục, tưởng có thể ‘một tay che trời’ ai ngờ câu nói của cô con gái nhỏ đã tố cáo tất cả

Vợ vừa ra khỏi cửa, chồng và osin đã vội quấn lấy nhau mây mưa liên tục, tưởng có thể ‘một tay che trời’ ai ngờ câu nói của cô con gái nhỏ đã tố cáo tất cả

Vì câu nói của cô con gái nhỏ, tôi đã sinh nghi và phát hiện ra sự thật động trời về mối quan hệ của ông xã và người giúp việc. Không ngờ họ có thể làm như vậy trong chính căn nhà của tôi.

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