Thay vì níu kéo bằng nước mắt, vợ cho chồng thấy 'bộ mặt thật' của nhân tình, kết quả bất ngờ

Tâm sự 21/10/2025 04:05

Tôi buồn quá. Những buổi chiều chồng tôi vẫn cứ mang một gương mặt của một người chồng tử tế. Anh ta khen những món ngon vợ nấu. Quả thật lúc ấy, tôi chỉ muốn tát anh ta cho thỏa hờn ghen nhưng tôi kìm lại được.

Người ta vẫn thường hay nói rằng, đàn ông đã ngoại tình thì còn níu kéo, quay lại để làm gì nữa. Thực sự, tôi cũng vô cùng đau đớn khi chồng phản bội nhưng tôi không muốn ly hôn. Bởi gần hai mươi năm qua, công sức tôi bỏ ra cho gia đình không ít. Tôi muốn giữ tài sản cho con, giữ mái ấm trọn vẹn cho con lớn lên. Để níu kéo chồng quay về, tôi không đánh ghen, không hùng hổ chửi bới mà cho chồng thấy được ả nhân tình đến với anh ta là vì điều gì.

Vợ chồng tôi không nói là giàu có nhưng cũng có của ăn của để. Chồng tôi làm chủ một công ty nhỏ. Để có được ngày hôm nay, chúng tôi đã lăn lộn, cực khổ rất nhiều. Trong sự nghiệp của chồng có mồ hôi, nước mắt của tôi. Trong từng viên gạch để xây nhà, công lao của tôi có một nửa. Ngày biết chồng ngoại tình, tôi gần như ngã quỵ. Nhưng bình tĩnh lại, tôi không muốn làm ầm ĩ mọi chuyện. Muốn chồng quay về, tôi phải đi đường vòng thôi. 

Nhân tình của chồng tôi còn rất trẻ, chỉ hơn con gái đầu của tôi vài tuổi. Công bằng mà nói thì cô ấy đẹp, vóc dáng rất hoàn hảo, chẳng trách chồng tôi mê như điếu đổ. Anh ta cung phụng cho nhân tình hết mực. Theo tìm hiểu, thì anh ta thuê nhà cho cô ta, mua cho một chiếc tay ga đắt tiền. Họ thường xuyên đi ăn, đi chơi ở những nơi đắt đỏ. 

Thay vì níu kéo bằng nước mắt, vợ cho chồng thấy 'bộ mặt thật' của nhân tình, kết quả bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi hiểu tính chồng, làm um sùm mọi chuyện lên sẽ khiến anh ta tức tối mà đến với nhân tình nhiều hơn.

Tôi có một đứa em họ rất điển trai, giỏi ăn nói, ăn mặc vô cùng bảnh bao. Tôi hẹn nó đi cà phê, kể chuyện chồng mình ngoại tình và nhờ em giúp. Tôi bảo rằng ả đàn bà kia chỉ nhắm vào ví tiền dày cộm của chồng. Bây giờ cần một ví tiền dày hơn, một người đàn ông trẻ hơn, đẹp hơn để quyến rũ cô ta. Em họ tôi đồng ý giúp.

Em họ tôi lân la làm quen và bắt chuyện với ả. Ban đầu cô ta không chú ý lắm nhưng vẻ ngoài quá điển trai của nó khiến cô ta ngã gục. Tôi đã đưa em một số tiền, bảo cứ chi tiêu hào phóng cho cô ta. Nó vung tiền, mua tặng cô ta những bó hồng, những món quà sang trọng, dắt cô ta đi ăn những nơi chốn đắt đỏ. Chỉ hai tuần, em tôi đã dụ được cô ta vào khách sạn. Dĩ nhiên, giữa hai người đàn ông cùng có tiền thì cô ta sẽ chọn gã đàn ông đẹp hơn, trẻ hơn. Tôi đã chụp lại hình ảnh hai người ôm hôn thân mật, cùng dắt nhau vào một phòng trong khách sạn. Tôi chỉ cần có vậy và em họ tôi cũng kết thúc vai diễn của mình.

Tôi đến công ty tìm chồng và để những tấm hình của nhân tình lên bàn. Xem hình, anh ta sửng sốt không nói nên lời. Khi đó, tôi mới nhẹ nhàng bảo: “Anh đừng nghĩ em không biết chuyện anh ngoại tình. Em đã theo dõi và biết cô ta còn nhiều nhân tình giống như anh vậy. Anh bị cô ta dắt mũi rồi. Thử nghĩ xem, nếu anh không có tiền, không cung phụng thì cô ta có đến với anh không. Khi gặp một người đàn ông khác trẻ hơn, có nhiều tiền hơn thì anh sẽ bị cho ra rìa”.

Nói xong, tôi bước chân ra về. Nhìn gương mặt sửng sốt của chồng tôi hiểu mình đã thắng. Sống với nhau hai chục năm, hơn ai hết tôi hiểu tính chồng. Với anh, đau nhất chính là bị đâm sau lưng như vậy. Chiều hôm đó, chồng về nhà và xin lỗi, mong muốn chuộc lại sai lầm của mình. Và tôi biết, mình đã khiến cho chồng phải quay đầu.

Nhân tình của chồng tôi còn rất trẻ, chỉ hơn con gái đầu của tôi vài tuổi. Công bằng mà nói thì cô ấy đẹp, vóc dáng rất hoàn hảo, chẳng trách chồng tôi mê như điếu đổ. Anh ta cung phụng cho nhân tình hết mực.

