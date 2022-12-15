Thấy chồng lén lút xài điện thoại tưởng sinh tật gái gú, vợ liền chuốc say rồi mở khóa điện thoại điều tra thì phát hiện bí mật còn động trời hơn

Tâm sự 15/12/2022 13:44

Chuyện động trời như thế mà chồng giấu kín tôi, nếu tôi không phát hiện ra sớm không biết hậu quả sẽ tồi tệ đến thế nào.

Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày mình phải đứng giữa ngã ba đường như này vì một chuyện chẳng ra đâu vào đâu. Nửa muốn bỏ chồng, nửa muốn nhắm mắt quên hết đi như một giấc mơ. Vì sự đam mê mù quáng của chồng mà 2/3 số tiền tiết kiệm của chúng tôi "bốc hơi" sạch sẽ, may tôi phát hiện kịp không thì cũng mất hết.

Chồng tôi vốn dĩ là một người đào hoa, ngày xưa lúc mới quen anh tôi cũng chỉ là một mối tình dự bị. Anh đẹp trai có tiếng ở khu phố, nhà thì giàu, nên các em gái xinh tươi cứ vây quanh nườm nượp. Chả bao giờ thấy anh công khai bạn gái vì mỗi hôm lại chở một em đi trên con SH màu nâu, lượn đến đâu là mọi người nhìn theo đến đó.

Khi ấy tôi mới 23 tuổi, chưa từng có mối tình nào vắt vai. Hôm đi cùng bạn bè ra bờ hồ uống trà chanh, họ giới thiệu với tôi anh là chàng công tử nọ kia nghe khá oách. Tôi ấn tượng vì anh quá đẹp trai nên cũng hơi thẹn thùng, sau anh chủ động xin Facebook tôi nhưng 2 đứa chẳng nói chuyện gì hết. Thấy anh đăng gì tôi cũng vào thả tim, vài lần xong anh nhắn tin trêu bảo thích anh hay sao mà tương tác nhiều thế. Tôi cười ngượng chả dám nói gì.

Suốt nửa năm sau đó tôi né tránh Facebook của anh, sợ nhìn thấy các cô gái đăng ảnh chụp tình tứ với anh làm tôi ghen tị. Quả thực tôi cũng ước có bạn trai vừa giàu vừa "cool ngầu" như anh, kiểu gì bạn bè cũng lác mắt. Cơ mà một đứa bình thường như tôi thì làm sao lọt mắt xanh chàng công tử này được.

Nghĩ vậy nhưng trời tính không bằng người tính, tự dưng một tối đẹp giời anh lại nhắn tin rủ tôi đi xem phim. Đọc tin nhắn anh xong tim tôi nhảy bắn ra khỏi lồng ngực, ngạc nhiên đến mức ngã lăn xuống giường! Sau này tôi hỏi anh lý do chủ động tiếp cận tôi như thế, anh đáp gọn lỏn rằng "tại bực mình", bực vì lần đầu tiên có đứa con gái bơ lác vẻ đẹp trai của anh, không vồ vập gây chú ý như những cô nàng khác. Thế là anh quyết tâm chinh phục tôi, nhưng tôi ngu ngơ nên cứ mập mờ mãi.

Thấy chồng lén lút xài điện thoại tưởng sinh tật gái gú, vợ liền chuốc say rồi mở khóa điện thoại điều tra thì phát hiện bí mật còn động trời hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tán mất 6 tháng tôi mới đổ, anh tức mình đòi tổ chức đám cưới luôn. Bố mẹ 2 bên đều choáng váng, không nghĩ rằng 2 đứa tôi sẽ thành một đôi. Bạn bè người quen và cả hội gái xinh từng cặp kè với anh đều sốc, thấy anh đăng ảnh cưới lên mà ai cũng không tin. Vậy là tôi lên xe hoa năm 25 tuổi, 26 tuổi thì đẻ một cô công chúa, cuộc đời sang trang chóng mặt không kịp nghĩ ngợi gì!

Đến bây giờ là gần 4 năm chung sống với nhau, tôi khá ngạc nhiên vì chồng thay đổi tính nết hoàn toàn. Từ một gã trai ham chơi đàn đúm, suốt ngày chưng diện bóng bẩy đi bar sàn, gái theo hàng đàn không xuể, giờ anh chỉ quan tâm đến vợ con gia đình, chăm chỉ kiếm tiền mang về cho vợ. Tôi mở một shop quần áo cho vui ở mặt phố, lãi ít nhưng có chồng nên tiêu pha chẳng phải nghĩ ngợi. Hàng tháng tôi giữ lại 20 triệu cất két, còn lại có bao nhiêu cứ xài thôi.

Dạo này bỗng dưng tôi thấy chồng có biểu hiện nghi vấn, cứ đến tối về nhà là rúc trong WC, không thì ra ban công hút thuốc ngồi rịt ở đó. Anh cầm điện thoại vẻ rất dấm dúi, tôi xuất hiện ở đâu là anh né ở đó, có lần tôi cố đi khẽ để soi xem chồng làm gì thì anh tắt màn hình rất nhanh. Rồi vào nhà tắm anh cũng vác theo điện thoại, có hôm nhìn qua kính mờ thấy chồng nude toàn bộ mà vẫn lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai. Tự dưng tôi linh cảm không lành nên quyết tâm phải rình bằng được, nếu chồng sinh tật gái gú thì biết tay tôi!

Thấy chồng lén lút xài điện thoại tưởng sinh tật gái gú, vợ liền chuốc say rồi mở khóa điện thoại điều tra thì phát hiện bí mật còn động trời hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

1 tuần, 2 tuần trôi qua, thi thoảng tôi thấy chồng còn thở ngắn than dài như kiểu thất tình. Ăn cơm cũng đờ đẫn, nhờ bế con thì chẳng chú tâm khiến con suýt ngã dập mặt. Tôi tức quá nên giật điện thoại bắt chồng mở ra xem, nghi ngờ anh cặp bồ phản bội nhưng anh chối bay chối biến. Cuối cùng hôm nay nhà có cỗ, tôi lừa chồng uống say xong mở điện thoại bằng vân tay anh, lục lọi hồi lâu mới phát hiện lý do dạo này chồng đổi khác.

Hóa ra anh giấu vợ chơi chứng khoán, mà chơi thua lỗ hết gần 1 tỷ rồi!

Nhà người ta thì vợ khóc ròng vì chồng trốn "trả bài", tôi đây lại khổ sở vì chồng quá tự giác, lại còn thích khoe 'chiến tích'

Nhà người ta thì vợ khóc ròng vì chồng trốn "trả bài", tôi đây lại khổ sở vì chồng quá tự giác, lại còn thích khoe 'chiến tích'

Ngày tụ họp bạn bè sau thời gian ở cữ, tôi chưa kịp trò chuyện cùng hội chị em thì phải nhục nhã bỏ về vì câu nói của chồng.

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