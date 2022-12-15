Nhà người ta thì vợ khóc ròng vì chồng trốn "trả bài", tôi đây lại khổ sở vì chồng quá tự giác, lại còn thích khoe 'chiến tích'

Ngày tụ họp bạn bè sau thời gian ở cữ, tôi chưa kịp trò chuyện cùng hội chị em thì phải nhục nhã bỏ về vì câu nói của chồng.

Chẳng biết các mẹ thế nào chứ tôi cưới xong phát chỉ muốn bỏ về nhà mẹ đẻ. Không phải vì chồng hay gia đình chồng xấu tính hay gây sự đâu, mà bởi một chuyện tế nhị vô cùng: chồng tôi quá khỏe chuyện giường chiếu các mẹ ạ! Tôi "tàu ngầm" trong các hội nhóm tâm sự thấy chị em toàn kêu chồng "trốn thuế" với đi bóc bánh trả tiền, kiếm của lạ để thay một tạ của quen. Nhìn lại mình tôi thấy chán quá, một tuần sau khi cưới tôi đã bơ phờ vì chồng ngày nào cũng đòi 2-3 cữ, mệt đến mức cứ thấy chồng vào phòng là tôi sợ!

Nhu cầu của tôi vốn dĩ không cao nên hồi yêu nhau tôi cũng ít khi làm chuyện đó với chồng. Anh cũng giữ ý tứ không đòi hỏi gì hết, cưới xong một phát tôi mới vỡ mộng vì chồng hùng hục như chết đói vậy! Nhà người ta thì vợ khóc ròng vì chồng trốn "trả bài", tôi đây thì chẳng tha thiết giường chiếu nhưng chồng vẫn tự giác đòi "đóng thuế" đầy đủ. Hôm nào tôi tới tháng hoặc mệt quá bảo chồng để bữa khác thì anh quay ra dỗi, cáu gắt, chiến tranh lạnh. May mà chồng dỗi chỉ bê chăn ra phòng khách ngủ, chứ không bỏ nhà đi kiếm gái gú linh tinh. Ảnh minh họa: Internet Chuyện vợ chồng nhạy cảm nên tôi cũng chẳng thể tâm sự với ai, lắm lúc về nhà ngoại bố mẹ hỏi tại sao thần sắc cứ lờ đờ, tôi muốn kể ra lắm nhưng ngại nên thôi. Bạn bè thân thiết chẳng có, tôi chỉ biết lên mạng tìm hiểu xem làm thế nào để chồng giảm bớt ham muốn nhưng toàn thấy các mẹo với bài thuốc tăng sinh lý đàn ông...

Thực sự thì ngoài việc không đáp ứng nổi nhu cầu của chồng thì cuộc sống hôn nhân của tôi khá ổn. Kinh tế 2 vợ chồng không phụ thuộc ai, chi tiêu thoải mái, gia đình chồng cũng có điều kiện, bố mẹ anh chị nhà chồng siêu dễ tính, tôi ở 3 năm chả có xích mích gì. Ngày thử que thấy báo 2 vạch đỏ chót, tôi mừng đến nỗi hét ầm nhà lên. Vui vì có thêm em bé là một phần, nhưng phần khác là tôi tạm né được ham muốn của chồng. Nghĩ tới 9 tháng mang bầu rồi ở cữ chắc cũng ngăn chồng "nộp thuế" được chừng 1 năm, tầm đó có khi chồng cũng giảm bớt nhu cầu vì anh cũng 39 tuổi rồi. 1 tuần trước con tôi vừa tròn đầy tháng, hôm nay cuối tuần chồng mát tính bảo tôi gửi con cho ông bà rồi anh đưa vợ ra ngoài shopping. Lâu lắm rồi mới được hẹn hò riêng, tôi thay bộ đồ sexy khiến chồng ngỡ ngàng, nháy mắt vẻ gian gian. Đi mua sắm chán chê xong tự dưng bạn chồng gọi điện rủ đi cafe, chồng lái xe đưa tôi theo cùng. Hội các bà vợ túm được nhau mừng quá ngồi riêng một góc chém gió rôm rả, kệ cánh đàn ông xì xụp thuốc lá đánh bi-a. Ảnh minh họa: Internet Đang ngồi cười nói vui vẻ tự dưng tôi nghe tiếng chồng oang oang ở sau lưng. Mấy chị gái bỗng ghé sát tôi thì thầm vẻ nghiêm trọng: "Chồng em đang nói xấu vợ kìa, ghê quá". Tôi dỏng tai lên nghe thì ôi thôi, anh đang kể toàn chuyện thầm kín tế nhị trên giường! Chồng còn khoe cả vụ "vệ sinh vùng kín" cho vợ vào hôm đi đẻ, thô tục đến mức tôi phát cáu. Tôi cố ý với tay ra véo tay chồng ý bảo dừng lại, nhưng anh gạt tay tôi ra, tiếp tục chia sẻ đủ thứ kinh nghiệm 18+ với các anh em. Không ngờ cái chuyện tôi nhờ anh cạo vùng kín cũng bị bê ra khiến bao người sốc, khách khứa trong tiệm cafe cứ quay ra nhìn khiến tôi nhục mặt không biết rúc vào đâu! Ngại quá nên tôi xin phép các chị đi về trước, có ông chồng vô duyên đúng là đeo mo cau ra đường!

Biết chồng ngoại tình, vợ có màn trả thù thâm độc chỉ bằng... tô phở Biết phải trả giá vì phản bội vợ, nhưng tôi không ngờ cách trả thù nhìn tưởng đơn giản, bình thường của cô ấy khiến tôi thực sự sợ hãi.

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