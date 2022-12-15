Biết chồng ngoại tình, vợ có màn trả thù thâm độc chỉ bằng... tô phở

Tâm sự 15/12/2022 11:50

Biết phải trả giá vì phản bội vợ, nhưng tôi không ngờ cách trả thù nhìn tưởng đơn giản, bình thường của cô ấy khiến tôi thực sự sợ hãi.

Một năm trước, tôi đã trót say nắng một cô đồng nghiệp và có qua lại với cô ta vài lần. Tôi thừa nhận mình sai khi phản bội vợ. Nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ bỏ vợ con. Khi vợ phát hiện ra, tôi đã cắt đứt hoàn toàn với nhân tình và toàn tâm quay về với gia đình.

Biết chồng ngoại tình, vợ có màn trả thù thâm độc chỉ bằng... tô phở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi ngoài miệng thì đồng ý tha thứ nhưng lại luôn tìm cách để trả thù tôi. Một năm nay, tan giờ làm là tôi về nhà và từ chối hết tất cả những lời mời gọi của bạn bè. Nhưng vợ lại xỉa xói, có khi còn vứt đồ tôi ra sân rồi đuổi chồng đi. Biết sai, tôi nhẫn nhịn.

Nhưng việc cô ấy lúc nào cũng nấu phở, mua phở cho tôi ăn thì tôi không chịu được. Sáng, tối, vợ chỉ cho tôi ăn duy nhất món phở. Trưa tôi ở lại công ty, được ăn cơm mà tôi cảm thấy đời thật hạnh phúc. Tối về, thấy tô phở nóng hổi thơm ngon trên bàn ăn mà tôi cảm thấy buồn lòng, bất lực.

Biết chồng ngoại tình, vợ có màn trả thù thâm độc chỉ bằng... tô phở - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vợ đứng bên ngoài còn cười mỉa bảo tôi thèm "ăn phở" lắm nên cô ấy mới chiều theo ý tôi. Cô ấy còn kéo dài câu nói: "Tôi yêu thương anh như vậy mà anh còn chê bai vợ là sao?".

Tôi thật sự mệt mỏi với màn trả thù của vợ. Nhưng tôi cũng không muốn ly hôn. Phải làm sao để vợ chịu tha thứ cho tôi đây?

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