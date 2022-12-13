Đi ăn cùng bạn trai, bỗng nhiên anh ngồi thỏm xuống buột dây giày dù không bị tuột, lúc về phục vụ thì thầm một điều làm tôi ngượng chín mặt vì lý do thật sự của bạn trai

Về nhà bạn trai vẫn nhắn tin giải thích với tôi. Anh bảo không cố tình làm vậy, chẳng hiểu lúc đó đầu óc nghĩ gì nữa.

P là bạn trai em, hai đứa yêu nhau được 6 tháng rồi. Hôm trước P rủ em đi ăn ở một quán bình dân. Ăn xong, P ra trước lấy xe, em ra sau thì bác giúp việc làm phục vụ quán đột nhiên gọi em lại. Sau đó bác ấy nói nhỏ một câu khiến em đờ người: "Bác thấy bạn trai cháu nhặt ví của người ta đấy. Cháu bảo anh ta trả lại đi, nếu không bác gọi người đến tra soát là mất hết danh dự đấy".

Ảnh minh họa: Internet Lúc chúng em vào quán, ngồi được lát thì một vị khách trong quán bỗng lên tiếng hỏi trong quán có ai nhặt được ví tiền của anh ta thì cho xin lại. Bởi vì khả năng cao là anh ta bị rơi ví trong phạm vi quán ăn. Mọi người đều lắc đầu không biết. Em cũng chẳng để tâm vì mình không nhặt được. Bây giờ nghe bác giúp việc nói, em mới nhớ ra lúc bước vào quán P có dừng lại, ngồi xuống ở góc quán buộc dây giày. Trong khi dây giày của anh không bị tuột. Rõ ràng anh giả vờ để che giấu hành động nhặt ví tiền. Muốn kiểm chứng cũng đơn giản, chỉ cần kiểm tra người và cốp xe của P là được. Hóa ra bác ấy nhìn thấy P nhặt ví nhưng không trả lại người ta.

Ảnh minh họa: Internet Em ra ngoài tìm P, nói thẳng với anh ấy mọi chuyện. P lúng túng ngượng ngập đưa ra chiếc ví kia bảo em gửi quán ăn, nhờ trả lại cho người mất. Về nhà P vẫn nhắn tin giải thích với em mãi. Anh bảo không cố tình làm vậy, chẳng hiểu lúc đó đầu óc nghĩ gì nữa. Bình thường P đối xử với em rất tốt. Nhưng qua chuyện này ấn tượng về P trong em xấu đi nhiều. Một người đàn ông như vậy có đáng để yêu và cưới làm chồng không?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/i-an-cung-ban-trai-bong-nhien-anh-ngoi-thom-xuong-buot-day-giay-du-khong-bi-tuot-luc-ve-phuc-vu-thi-tham-mot-ieu-lam-toi-nguong-chin-mat-vi-ly-do-that-su-cua-ban-trai-534525.html