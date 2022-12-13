Âm thầm đến nhà anh trai chơi, tôi tá hỏa thấy chị dâu cặm cụi lau nhà, còn giúp việc ngồi xem tivi với bụng bầu to tướng, hỏi ra thì thương anh tôi quá

Tâm sự 13/12/2022 14:26

Chỉ gần một năm không gặp anh chị, tôi không nghĩ phải chứng kiến cảnh tượng trớ trêu này.

Gần một năm nay chưa đến thăm nhà anh chị, nhớ các cháu và sẵn có chút thực phẩm tươi và rau sạch, tôi đã mang đến biếu.

Vừa bước vào nhà chị dâu, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi, đó là người giúp việc mang bụng bầu chắc cũng phải 6 tháng, đang ngồi nhàn nhã xem tivi. Còn chị dâu thì đang cặm cụi lau nhà. Người ngoài nhìn cảnh cứ tưởng chị ấy là người làm của gia đình này. Tôi ngạc nhiên hỏi chị, sao lại có chuyện lạ đời thế này, chủ làm còn người giúp việc thì ngồi xem tivi?

Âm thầm đến nhà anh trai chơi, tôi tá hỏa thấy chị dâu cặm cụi lau nhà, còn giúp việc ngồi xem tivi với bụng bầu to tướng, hỏi ra thì thương anh tôi quá - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chị cười nói ngày nghỉ, rảnh rỗi, làm chút việc nhà cho khỏe. Còn cô T lớn tuổi, mang thai cũng yếu, thỉnh thoảng phải nghỉ ngơi chút. Tôi kéo chị dâu vào phòng hỏi mọi chuyện cho rõ ràng. Có phải cô T đang mang thai đứa con của anh trai tôi không? Chị dâu cười phá lên, trách tôi là em gái mà không hiểu gì về anh trai hết. Anh tôi hiền lành và rất yêu vợ nhưng ai biết được lòng người thay đổi, hám của lạ.

Chị bảo cô T đến ở được hơn một tháng thì phát hiện có thai. Gia đình khó khăn, 2 con nhỏ, chồng bệnh tật yếu lắm chẳng ai mướn làm gì. Lỡ mang thai rồi, đành phải để nuôi, cô ấy bảo nếu về quê bây giờ cũng phải ra rẫy làm việc, chứ ngồi một chỗ cả nhà nhìn nhau chết đói. Mà cặm cụi với nương rẫy còn vất vả hơn nên cô T muốn được ở lại tiếp tục làm giúp việc. Huống chi cô cũng sợ về quê, mọi người nhìn thấy rồi dị nghị rằng lớn tuổi mà còn ham hố đến nỗi chửa đẻ, cha già con mọn. Thế nên anh chị đã tạo cơ hội giúp cô T tiếp tục ở lại.

Chị bảo cô T sức khỏe yếu, nhiều lúc cũng muốn cô ấy nghỉ ngơi nên chị dâu luôn cố gắng làm giúp việc nhà mỗi khi rảnh rỗi.

Âm thầm đến nhà anh trai chơi, tôi tá hỏa thấy chị dâu cặm cụi lau nhà, còn giúp việc ngồi xem tivi với bụng bầu to tướng, hỏi ra thì thương anh tôi quá - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi rất nghi hoặc, loanh quanh hỏi chị một hồi, cuối cùng chị dâu mới nói rõ mục đích. Chị bảo nhà cô T đông con cái, lại sợ xóm làng dị nghị, cho nên sinh đứa nhỏ này ra khẳng định không nuôi được. Cô T cũng đã nói trước, mong anh chị sẽ nhận đứa trẻ làm con nuôi. Sẵn tiện anh chị tôi là người tốt nên thấy hoàn cảnh cô T như vậy cũng có ý định nhận nuôi đứa bé.

Anh chị đã có 3 đứa con rồi, giờ lại thêm đứa con nuôi này thì anh trai tôi vất vả quá. Tôi thấy anh chị suy tính không hợp lý, thiếu thực tế, nên muốn khuyên bảo song không biết khuyên thế nào nữa.

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