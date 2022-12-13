Hầu hạ nhà chồng cực hơn ôsin mà còn bị dọa tìm dâu mới, uất ức quá tôi hất luôn mâm cơm rồi phán câu xanh rờn

Tâm sự 13/12/2022 13:33

Mẹ chồng bảo phận dâu con thì trách nhiệm phải lo cơm nước cho nhà chồng chứ không được quyền sai bảo ai cả.

Tôi chân ướt chân ráo về nhà chồng mới được hơn 1 năm nay. Cả nhà chồng hiện tại vẫn sống chung với nhau, ngoài bố mẹ chồng còn có thêm cả cô em chồng.

Em gái chồng nghe đâu tốt nghiệp đại học mấy năm rồi mà chỉ thấy ở nhà cả ngày, hết mài móng tay móng chân lại cắt tóc gội đầu. Ở nhà cả ngày nhưng đến bữa vẫn cứ ngồi chờ tôi về cơm nước. Tôi mà nhờ nó cái gì là mẹ chồng lại nhảy dựng lên bênh chằm chằm. Bà bảo rằng tôi là dâu con thì trách nhiệm phải lo cơm nước cho nhà chồng chứ không được quyền sai bảo ai cả.

Chuyện chi tiêu mỗi tháng cũng khiến tôi nhức hết cả đầu. Nhà 5 người tiêu chẳng ít mà chỉ dựa vào lương của hai vợ chồng. Em chồng thì đòi ăn ngon mặc đẹp, tiền không đưa một xu. Mẹ chồng cũng chẳng nhắc nhở, lúc nào cũng bảo đó trách nhiệm của tôi là lo cho nhà chồng. Tôi uất lắm nhưng vẫn phải nhịn vì cãi lại mẹ chồng cũng chẳng hay ho gì.

Hầu hạ nhà chồng cực hơn ôsin mà còn bị dọa tìm dâu mới, uất ức quá tôi hất luôn mâm cơm rồi phán câu xanh rờn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nhịn thì nhịn mẹ chồng chứ việc gì phải nhịn em chồng. Chuyện này, tôi cũng nói với chồng nhưng anh có vẻ bênh mẹ, bênh em gái ra mặt. Anh bảo mới về làm dâu thì chịu khó, chăm chỉ một tí chứ suốt ngày kêu ca mất hay. Nghe mà ức chứ, tôi đi làm cả ngày, vất vả đủ đường mà về nhà làm nhiều việc hơn đứa ở đợ. Dọn dẹp vất vả, cơm nước đến rã rời mà đến bữa ngồi vào mâm, không mẹ chồng thì cô em chồng chê lên chê xuống, tôi chỉ muốn nổi điên.

Hôm thứ bảy vừa rồi, tôi ốm sốt mà mẹ chồng dựng dậy đi chợ để nấu món bà thích. Hì hục cả buổi sáng chẳng ai đỡ đần, đến bữa ngồi vào mâm cơm, mẹ chồng vừa nếm thử đã quát nhặng lên: “Nấu nướng thế này thì ăn sao được. Cô có làm được hay không để tôi tìm dâu mới”. Em gái chồng cũng hùa theo nói tôi lười biếng, bất hiếu với mẹ chồng.

Hầu hạ nhà chồng cực hơn ôsin mà còn bị dọa tìm dâu mới, uất ức quá tôi hất luôn mâm cơm rồi phán câu xanh rờn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mồ hôi nhễ nhại, sẵn mệt trong người, tôi uất quá hất tung mâm cơm trên tay tuyên bố thẳng: “Từ mai ai thích ăn gì tự đi mà nấu, con không hầu nữa”. Mẹ chồng quát tháo ầm cả nhà, thêm cả màn phụ họa của con gái rượu. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm mà mang theo ít đồ về nhà ngoại luôn. Chồng tôi hôm đó đi liên hoan chẳng có nhà, về không biết anh nghe gì từ mẹ mình mà cũng chẳng thèm gọi điện cho tôi. Giờ tôi chán nản, mệt mỏi với cuộc sống chung thế này lắm rồi, chẳng biết phải làm thế nào cho ổn thỏa nữa đây?

Thương vợ đi làm xa, chồng âm thầm đến thăm thì nghe tiếng em bé khóc, cứ ngỡ nhầm phòng toang đi thì sững sờ nghe giọng ru quen thuộc phía trong

Thương vợ đi làm xa, chồng âm thầm đến thăm thì nghe tiếng em bé khóc, cứ ngỡ nhầm phòng toang đi thì sững sờ nghe giọng ru quen thuộc phía trong

Nghe tiếng em bé khóc lại thêm giọng ru con giống y hệt vợ mình, mất bình tĩnh, tôi đã đạp cửa xông vào rồi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu chuyện làm dâu em chồng mẹ chồng nàng dâu

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 9 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 2 giờ 9 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa