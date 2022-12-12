Thương vợ đi làm xa, chồng âm thầm đến thăm thì nghe tiếng em bé khóc, cứ ngỡ nhầm phòng toang đi thì sững sờ nghe giọng ru quen thuộc phía trong

Tâm sự 12/12/2022 20:17

Nghe tiếng em bé khóc lại thêm giọng ru con giống y hệt vợ mình, mất bình tĩnh, tôi đã đạp cửa xông vào rồi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng.

Con vừa tròn 1 tuổi thì vợ tôi đòi đi làm. Mấy công ty gần cô ấy chê lương thấp. Thế rồi nghe bạn bè rủ, cô ấy sang tỉnh khác làm việc, cách nhà tôi hơn 400km. Vì đi làm xa nên mỗi tháng, cô ấy chỉ về được một lần. Con thì có bà nội sang chăm. Tôi làm mảng xây dựng, lúc nào giãn việc, tôi lại lên phòng trọ thăm vợ, dần dần cũng thấy quen.

Hồi tháng 6, vợ tôi có về nhà chơi với con được vài ngày. Sau đợt đó, cô ấy không về nữa. Lý do là tình hình căng thẳng, đi lại rất phức tạp. Tôi thấy có lý, chỉ biết động viên vợ cố gắng vượt qua giai đoạn này. Đợi khi nào ổn hơn thì sẽ vào thăm cô ấy.

Thế rồi vài ngày trước, tôi vô tình gặp người đã giới thiệu vợ tôi đến công ty hiện tại. Thấy tôi hỏi về tình hình của vợ, chị ấy ngạc nhiên hỏi lại: "Ơ, vợ chú nghỉ việc mấy tháng nay còn gì, chị tưởng về nhà rồi? Thế là vẫn ở chỗ cũ à?".

Thương vợ đi làm xa, chồng âm thầm đến thăm thì nghe tiếng em bé khóc, cứ ngỡ nhầm phòng toang đi thì sững sờ nghe giọng ru quen thuộc phía trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì vợ vẫn kể chuyện công ty nên tôi không biết phải giải thích chuyện này thế nào. Sáng qua, tôi âm thầm đến chỗ ở của vợ. Dù sao thì mấy ngày nay, cô ấy cũng đang ốm, cả ngày chỉ nhắn được vài tin, chồng gọi cũng không trả lời.

Đứng trước phòng trọ đóng kín, lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, tôi đoán vợ đã chuyển chỗ nên định gọi cho cô ấy. Nào ngờ đúng lúc ấy lại nghe giọng ru con giống y hệt vợ mình. Mất bình tĩnh, tôi đã đạp cửa xông vào.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Vợ tôi đang ôm đứa bé đỏ hỏn. Nhìn thấy tôi, vợ quỳ sụp xuống xin tôi giữ bình tĩnh rồi khóc lóc kể mọi chuyện. Trong thời gian xa gia đình, vợ tôi đã qua lại với người khác. Lúc biết tin có bầu, hắn đã bỏ chạy. Vợ tôi định âm thầm sinh con rồi cho nhà nào đó bị hiếm muộn. Thế nhưng bây giờ, khi tôi biết sự thật, cô ấy lại mong tôi có thể chấp nhận đứa bé.

Tôi bỏ về ngay lúc đó. Trên đường về nhà, tôi đã nghĩ đến chuyện sẽ ly hôn, nhưng nghĩ tới đứa con 2 tuổi của mình, tôi lại thấy có lỗi. Nếu tôi ly hôn trong thời điểm này, liệu có ích kỷ với con không?

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