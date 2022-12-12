Nơm nớp sợ mất chồng vì hàng xóm suốt ngày diện đồ ngủ xuyên thấu, khoét trước thủng sau, lẳng lơ trước ban công, chồng tôi 'bóng gió' một câu nghe sướng hết cả bụng

Tâm sự 12/12/2022 19:20

Cứ sợ mất chồng vì cô em hàng xóm có thói quen diện đồ ngủ phơi nắng trước ban công, nào ngờ anh nói một câu cả xóm cười bò ra ầm ĩ, còn em gái nhanh chóng dọn đi.

Cưới chồng 4 năm cắp nách 2 đứa, nói thật tôi cực kỳ tự ti với vóc dáng sồ sề của mình sau 2 lần chửa đẻ. Bụng thì rạn đen thui, nhăn như táo tàu nướng củi, tóc thì rụng mỏng dính, nuôi mãi không về lại suôn mượt như hồi còn son. Chính vì thế nên tôi sợ mất chồng lắm, ngoài đường nhan nhản tiểu tam rình rập cướp chồng, xong rồi đủ loại cám dỗ nơi công sở, tôi chỉ lo chồng không giữ được mình.

Cơ mà hôm nay thì tôi yên tâm hoàn toàn rồi các mẹ ạ, chồng tôi tuy không giàu không giỏi nhưng lại rất bản lĩnh, đáng mặt đàn ông khiến tôi thấy may vì đã chọn anh làm chồng. Chuyện bắt đầu từ khi dãy trọ đối diện nhà tôi có một cô gái trẻ chuyển tới, phòng cô ấy ở tầng 2 thẳng với ban công phòng ngủ của tôi. Ấn tượng ban đầu của tôi là cô em này khá xinh xắn, da trắng, tóc nâu, cao cỡ mét sáu, mảnh mai như diễn viên. Điểm trừ duy nhất của cô ấy là giọng vừa chua vừa chói tai, nghe tiếng chào hỏi mọi người xung quanh mà tôi tưởng tiếng bát đĩa nó cọ vào nhau ken két!

Mấy mẹ bên xóm trọ đấy cũng chào lại cô em nhiệt tình lắm, 1-2 ngày đầu còn mời nhau hoa quả đồ ăn như người thân, cứ nghĩ có thêm người nhập hội buôn dưa vui vẻ. Cơ mà đến ngày thứ 3, thị phi bắt đầu nổi lên quanh xóm.

Đầu tiên là các mẹ xóm trọ thắc mắc nhau về nghề nghiệp của em gái mới đến. Nghe em ấy giới thiệu là năm nay mới 23 tuổi, quê miền núi xuống Hà Nội làm việc ở một trung tâm thẩm mỹ. Có lẽ vậy nên em mới ăn mặc sành điệu, trang điểm kỹ lưỡng mỗi khi ra ngoài.

Nơm nớp sợ mất chồng vì hàng xóm suốt ngày diện đồ ngủ xuyên thấu, khoét trước thủng sau, lẳng lơ trước ban công, chồng tôi 'bóng gió' một câu nghe sướng hết cả bụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng giờ giấc em gái này đi làm thì hơi kỳ cục, toàn ngủ đến tận trưa xong mới diện váy áo xịt nước hoa thơm phức ra đường. Vài lần 11-12h khuya em gái được ô tô chở về tận cổng, cả xóm hé cửa ra nhìn trộm rồi kháo nhau là em ấy "cặp" mỗi ngày một đại gia, chứ làm thẩm mỹ gì được đưa đón như chủ tịch thế! Làm việc thì ít mà váy áo dép guốc xịn khoác đầy người, lạ ghê.

Tôi cũng hóng hớt với chồng bảo chắc em này làm nghề "nhạy cảm", theo ngôn ngữ dân mạng bây giờ thì là cái gì nhỉ, à sugar baby. 1 tuần đầu tiên tôi cũng chẳng thấy có vấn đề gì lắm, bởi tôi ít giao lưu với khu trọ bên kia, nhưng 1 tháng sau tôi đã gia nhập nhóm chat của xóm ấy để nghĩ cách đuổi cô nàng kia đi vì thói lẳng lơ.

Cứ đến tầm chiều chiều là cô em này vác ghế ra ban công hóng mát, đeo cặp kính râm to kèm theo cốc nước bên cạnh khá chill. Và điểm nhấn ở đây là cô ấy toàn diện đồ ngủ mỏng dính, hôm thì váy ren đỏ ngắn tận bẹn, hôm thì áo 2 dây khoét trước thủng sau, hôm thì khoác hờ hững mảnh vải xuyên thấu nhìn rõ cả áo lót bên trong! Các chị em xóm trọ kinh ngạc lắm, bên đó toàn cặp vợ chồng làm công nhân với cả văn phòng nên ai cũng ăn mặc xuề xòa, tự dưng có "siêu mẫu" về khoe thân mỗi ngày nên cả xóm đều sốc.

Dĩ nhiên các mẹ ghét cô này ra mặt, còn cánh đàn ông khu trọ thì hau háu ngó sang với ánh mắt thô thiển. Tôi cũng lo ngay ngáy vì thấy chồng dạo này chăm tưới cây hẳn, cứ buổi chiều là kêu lên sân thượng tưới rau. Chắc là cũng tò mò ngắm em hàng xóm rồi, mỡ treo miệng mèo không ăn được thì cũng nhìn cho đã cái mắt chứ, phải tôi là đàn ông tôi cũng thích nhìn.

Nhiều lần cô em kia còn cố tình ngủ quên, gió thổi suýt tốc váy để lộ cặp đùi trắng nõn. Nguy hiểm, quá nguy hiểm, không thể chấp nhận được, phải nghĩ cách đuổi con bé này đi ngay không là kiểu gì cũng có biến. Tôi với các mẹ trong xóm bàn nhau ầm ầm nhưng chưa nghĩ ra kế nào để nó tự dọn đi. Cứ thấy nó cất giọng lảnh lót chào hỏi khi có anh nào đi ngang qua là chúng tôi khó chịu vô cùng.

Nơm nớp sợ mất chồng vì hàng xóm suốt ngày diện đồ ngủ xuyên thấu, khoét trước thủng sau, lẳng lơ trước ban công, chồng tôi 'bóng gió' một câu nghe sướng hết cả bụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet 

Hôm nay em gái kia lại tiếp tục diện đồ ngủ ra ngoài, nhưng lần này nó không thèm mặc áo lót luôn, lộ hết cả đầu ngực ra trông phát sợ. Chồng tôi vừa đi làm về mệt, chắc đầu tuần nhiều việc nên stress, tự dưng con bé lẳng lơ kia cất giọng sang trêu:

- Anh Tuấn về rồi đấy à, trông anh mệt mỏi thế, dạo này vợ anh không cho giải tỏa hay sao mà trông chán đời quá vậy?

Tôi chột dạ lo chồng sẽ đon đả với cô ta, nào ngờ đâu anh vừa tháo giày vừa gắt gỏng bóng gió một cách chua cay như bà thím ngoài chợ:

- Đang nhức đầu thì chớ còn gặp con điên! Thằng Tác - dăng nó sống trong rừng còn biết quấn lá cây lên che thân cho đỡ xấu hổ, đây sống giữa thành phố còn hở hang như con lợn bố mẹ mình nuôi ở quê. Chẳng bằng ai mà cứ thích khoe ra, mua quả mướp về nấu canh còn ngon hơn là nhìn đống thịt nhão! Tưởng thế là hay!

Chồng tôi chửi một tràng to tướng xong bỗng dưng cả xóm bên kia cười bò ra ầm ĩ. Hay quá, chồng chửi quá mượt luôn! Nghe mà sướng hết cả bụng, ối giời ơi cứ tưởng chồng mình cũng ham ngắm gái xinh, ngờ đâu anh lại ghét con bé vô duyên kia cơ đấy.

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