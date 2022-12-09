Bỏ ngoài tai lời khuyên của đồng nghiệp, tôi một mực đi đăng ký kết hôn cùng bạn trai, nào ngờ 1 câu nói của anh, tôi liền quay xe về

Tâm sự 09/12/2022 16:25

Bí mật của bạn trai khiến tôi sụp đổ hoàn toàn, không biết có nên để cuộc hôn nhân này được diễn ra.

Vì buồn chuyện gia đình nên tôi chuyển công tác đến thành phố khác. Một thân một mình làm việc, sinh sống ở nơi xa lạ nên tôi rất bỡ ngỡ. Cũng may bên cạnh luôn có sự giúp đỡ nhiệt tình của Tuấn. Càng tiếp xúc nhiều, tôi càng tin tưởng và yêu quý Tuấn hơn. Chúng tôi thành một đôi nhưng vẫn giấu đồng nghiệp vì không muốn trở thành đề tài bàn tán của mọi người.

Yêu nhau được 8 tháng, tôi dẫn Tuấn về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi cũng đồng ý và chấp nhận chuyện cưới hỏi của tôi. Về phía gia đình Tuấn, họ hối thúc cưới gấp và khen ngợi tôi hết lời. Chỉ có điều, vài người đồng nghiệp thân thiết biết chuyện, ai cũng khuyên tôi phải tìm hiểu thật kỹ, đừng nóng vội quyết định để hối hận. Dù thắc mắc trước lời khuyên của đồng nghiệp nhưng vì đang chìm đắm trong tình yêu, lại tin tưởng Tuấn hết mực nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều.

Bỏ ngoài tai lời khuyên của đồng nghiệp, tôi một mực đi đăng ký kết hôn cùng bạn trai, nào ngờ 1 câu nói của anh, tôi liền quay xe về - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi dự định đăng ký kết hôn trước rồi sang năm mới tổ chức đám cưới. Hôm qua, trên đường đến ủy ban, chồng chưa cưới bỗng tiết lộ một bí mật khiến tôi sụp đổ. Anh nói anh đã ly hôn 2 lần rồi nên luôn mong muốn lần đăng ký kết hôn này sẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời.

Tôi sững sờ, bàng hoàng trước những gì Tuấn nói. Yêu nhau 8 tháng, anh chưa từng nói đến chuyện ly hôn, vợ cũ. Quá bất ngờ, tôi bảo Tuấn tấp xe vào một quán cà phê để nói chuyện cho rõ ràng trước khi làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Lúc này, Tuấn mới thành thật nói rõ mọi chuyện. Hóa ra anh từng kết hôn 2 lần và mỗi lần đều có một đứa con riêng với vợ cũ. Nhưng vì nhiều lý do nên họ chia tay nhau. Mỗi tháng, anh sẽ chu cấp 3 triệu cho một đứa bé. Anh không tiết lộ chuyện này vì sợ tôi nghĩ xấu về anh rồi đòi chia tay. "Anh quá yêu em nên mới giấu kín". Tuấn thủ thỉ như thế.

Bỏ ngoài tai lời khuyên của đồng nghiệp, tôi một mực đi đăng ký kết hôn cùng bạn trai, nào ngờ 1 câu nói của anh, tôi liền quay xe về - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột nên tôi không đến ủy ban như dự định nữa mà về thẳng phòng trọ. Tuấn trách cứ tôi chê bai anh, không hiểu cho nỗi khổ tâm của anh. Tôi cũng yêu Tuấn rất nhiều nhưng làm vợ một người đàn ông đã ly hôn 2 lần thì liệu có hạnh phúc? 

Mù quáng yêu, tôi vay mượn tiền khắp nơi lo cho bạn trai, để rồi ngày đi mua nhẫn đôi thì nhận một cú sốc trời giáng

Mù quáng yêu, tôi vay mượn tiền khắp nơi lo cho bạn trai, để rồi ngày đi mua nhẫn đôi thì nhận một cú sốc trời giáng

Khi yêu, tôi không ngại bỏ tiền của mình hỗ trợ anh về kinh tế từ bố mẹ ở quê ốm, đến vay mượn khắp nơi gom góp để xin việc cho anh. Cuối cùng, anh đáp lại tình cảm ấy bằng một sự thật phũ phàng.

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