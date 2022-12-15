Tận mắt chứng kiến chồng 'dan díu' cùng nhân tình trên giường ngủ hai vợ chồng, tôi sốc nặng khi thấy 'gương mặt quen thuộc' của kẻ thứ 3

Tâm sự 15/12/2022 11:29

Khi tôi gần như nguôi ngoay, xiêu lòng trước những lời hứa hẹn của chồng thì lời tuyên bố của "kẻ thứ 3" như "sét đánh ngang tai" càng khiến tôi suy sụp.

Tôi và chồng đã kết hôn được 10 năm, tôi 33 tuổi là một bà nội trợ tại gia còn anh thì hiện đã ngồi vào vị trí sếp trong một công ty khá lớn gần nhà. Suốt thời gian qua, cuộc sống của chúng tôi nhìn chung cũng khá hạnh phúc.

Anh tuy là một người lăng nhăng đào hoa nhưng luôn biết đường trở về nhà nên tôi cũng không thiết tha gì cái trò ghen tuông vớ vẩn, tôi đủ mệt mỏi với chuyện bếp núc, chăm sóc con nhỏ rồi. "Đàn ông mà" - tôi luôn tự nghĩ như vậy để có cái cớ phớt lờ chuyện anh trăng hoa bay bướm bên ngoài.

Ấy vậy mà cho đến một hôm, tôi đã không thể nào tha thứ cho anh được nữa. Hôm ấy là ngày cuối tuần, tôi đưa con đi thăm mẹ đẻ đang ốm nhưng dường như có linh tính không lành, tôi quay trở về nhà sớm hơn dự định.

Bước vào nhà, mọi thứ bày ra trước mắt khiến tôi như muốn ngã quỵ: Chồng tôi đang làm "chuyện ấy" với nhân viên của anh ta trên chính chiếc giường mà cả hai vợ chồng tôi đầu ấp tay gối suốt 10 năm qua. Tôi càng sốc hơn nữa khi nhìn vào mặt "kẻ thứ 3". Tôi biết cô ta.

Tận mắt chứng kiến chồng 'dan díu' cùng nhân tình trên giường ngủ hai vợ chồng, tôi sốc nặng khi thấy 'gương mặt quen thuộc' của kẻ thứ 3 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô ta là một người mẹ đơn thân bị chồng ruồng rẫy, phải một mình gồng gánh nuôi đứa con trai 5 tuổi. Trước đây cả hai vợ chồng tôi thường gặp cô ta vào sáng thứ 2 ở một quán cà phê trên thị trấn. Biết cô ta hoàn cảnh khó khăn, tôi khuyên chồng giúp cô ta vào công ty anh làm để có thu nhập ổn định. Vậy mà bây giờ, cô ta cả gan quyến rũ chồng tôi, chồng của ân nhân giúp đỡ mình.

Sau khi bắt quả tang chuyện động trời của chồng, tôi trầm cảm suốt một tuần liền mặc cho anh cố gắng xin lỗi. Đến khi tôi gần như nguôi ngoay, xiêu lòng trước những lời hứa hẹn của anh thì "kẻ thứ 3" tuyên bố mình có thai và anh chính là "tác giả". 

Tận mắt chứng kiến chồng 'dan díu' cùng nhân tình trên giường ngủ hai vợ chồng, tôi sốc nặng khi thấy 'gương mặt quen thuộc' của kẻ thứ 3 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi lại thêm một lần suy sụp. Chồng tôi tức giận lắm, anh khai nhận với tôi trước khi được cô ta chủ động mồi chài quyến rũ, cô ta đã nói là có uống thuốc tránh thai rồi, bây giờ cớ sự xảy đến khiến anh không biết giải quyết như thế nào cả. 

Anh không biết, còn tôi thì biết chắc? Tôi phải làm thế nào trước sự nhục nhã này đây? Tôi hối hận vì đã giúp đỡ kẻ thứ 3 đến gần chồng mình, và cũng tự trách bản thân giá như trước đây, tôi quyết liệt trừng trị cái thói trăng hoa ong bướm của anh hơn.

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Sau khi xem đoạn camera mà người yêu đưa, tôi rùng mình, ám ảnh, không dám tiếp tục đối mặt với gia đình cô ấy.

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