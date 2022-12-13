Hậu ly hôn, chồng cũ đốp chát thẳng thừng, nằng nặc đòi đủ 80 triệu tiền sính lễ lúc cưới, bố tôi đanh thép nói một câu, gã ta liền tái mặt

Chồng cũ là người hội đủ mọi tật xấu của đàn ông nhưng tôi không ngờ anh ta mặt dày, trơ trẽn đến đòi tiền gia đình tôi.

Cuộc hôn nhân của chúng tôi sau 4 năm thì tan vỡ. Kí đơn vào đơn ly hôn, bản thân tôi chỉ thấy thoải mái, nhẹ lòng hơn chứ không hề có sự nuối tiếc. Vợ chồng tôi đến với nhau cũng là vì tình yêu. Nhưng khi sống dưới một mái nhà, mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh khiến cả hai chúng tôi càng ngày càng không thể hiểu được nhau. Chồng tôi ngoài việc tính toán với vợ từng đồng, anh còn soi mói, để ý xem tôi có lén lút lấy tiền của anh gửi về cho nhà ngoại hay không. Trong khi một tháng anh đưa được 3 triệu bạc, từng ấy chỉ lo được cho con chứ không dư ra nổi một đồng.

Anh bủn xỉn với vợ con nhưng với nhà nội, với anh em, bạn bè, anh sẵn sàng bỏ tiền ra giúp đỡ ngay nếu như họ cần. Anh giấu tôi trả nợ cho em trai 20 triệu tiền nợ chơi bời. Tuần nào cũng rủ bạn bè đi ăn nhậu hóa đơn không dưới 1 triệu đồng. Vậy mà tôi bảo đưa thêm tiền sinh hoạt phí thì bị mắng ngay tiêu lắm tiêu nhiều. Ngày xưa yêu nhau, anh đâu có thế này. Ảnh minh họa: Internet Nếu như chỉ có chuyện chi tiêu thì tôi còn cố mà nhẫn nhịn được, đằng này anh còn lén lút qua lại với đồng nghiệp ở công ty. Tôi bắt được quả tang mà anh vẫn còn gân cổ chối rằng cả hai đóng cửa trong phòng chỉ đến tâm sự cho kín đáo. Uất ức không chịu nổi, tôi quyết định viết đơn ly hôn. Chồng tôi cũng kí mà chẳng hề do dự.

Tưởng rằng chuyện ly hôn như thế là giải quyết xong xuôi thì hôm trước ra tòa, hôm sau chồng cũ đã tìm đến tận nhà bố mẹ tôi để gây chuyện. Có nằm mơ tôi cũng chẳng ngờ được anh đến đây để đòi lại 80 triệu tiền sính lễ lúc cưới. Trước mặt bố mẹ tôi, anh đốp chát thẳng thừng, nằng nặc đòi đủ 80 triệu. Anh nói tôi giờ chẳng còn là vợ anh nữa, cớ gì lấy tiền của anh. Ảnh minh họa: Internet Tôi cay đến mức mặt nóng bừng, nhưng chưa kịp lên tiếng thì bố tôi đã chỉ thẳng vào mặt anh mà thẳng thừng: "Tôi còn không đòi tiền công con gái khổ sở làm vợ anh suốt mấy năm thì thôi, anh tư cách gì đòi ngược lại? 4 năm qua anh đã lo được gì cho con tôi mà giờ ngông nghênh ở đây?". Chồng cũ tái mặt, miệng bắt đầu ấp úng. Tôi nhân cơ hội đó đuổi luôn anh ra khỏi cửa. Đúng là bản thân tôi phải cảm thấy may mắn khi thoát sớm được người chồng thế này, chứ cố chịu đựng thêm một thời gian nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy đến đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-chong-cu-op-chat-thang-thung-nang-nac-oi-u-80-trieu-tien-sinh-le-luc-cuoi-bo-toi-anh-thep-noi-mot-cau-ga-ta-lien-tai-mat-534507.html