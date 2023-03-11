Thấy chị mình vui vẻ, hạnh phúc tôi cũng ngỡ chị đã tìm được một người đàn ông tốt. Nhưng khi tôi hỏi, tại sao chị không dắt người yêu về ra mắt gia đình thì chị đột nhiên im lặng.

Phụ nữ sẽ không bao giờ biết làm người thứ ba sai lầm như thế nào cho đến khi đàn ông quay lưng, trở mặt. Phụ nữ khi yêu, thường khoác lên tình yêu ấy một màu hồng, cho dù đó là thứ tình yêu sai trái và ích kỷ. Người đàn ông mình yêu luôn tốt, luôn thật lòng với mình. Bất chấp chuyện đàn ông đã có vợ, bất chấp mối tình này sai trái, người thứ ba vẫn ôm mộng một cuộc sống hạnh phúc về sau. Chị gái tôi thường hay tâm sự và khoe với tôi về người yêu của chị. Rằng anh ấy thương yêu và chiều chuộng chị nhiều như thế nào. Thỉnh thoảng, đi chơi về, chị kéo tôi vào phòng để khoe những món quà người yêu tặng. Khi thì lọ nước hoa đắt tiền, khi thì chiếc nhẫn sang trọng. Thấy chị mình vui vẻ, hạnh phúc tôi cũng ngỡ chị đã tìm được một người đàn ông tốt. Nhưng khi tôi hỏi, tại sao chị không dắt người yêu về ra mắt gia đình thì chị đột nhiên im lặng. Một lúc sau chị mới nói nhỏ: “Chị phải đợi một thời gian nữa. Đợi anh ấy ly hôn!”.

Ảnh minh họa: Internet Tôi hết sức sửng sốt khi biết rằng chị mình yêu một người đàn ông đã có gia đình. Không ngờ chị tôi làm người thứ ba, chen chân vào một gia đình khác. Tôi lựa lời khuyên chị, bảo hãy chấm dứt ngay tình yêu này đi trước khi mọi chuyện đi quá xa. Ba má mà biết chị yêu đàn ông có vợ thì sẽ khổ tâm như thế nào. Nhưng chị nhìn tôi, nói cứng rắn: “Yêu đàn ông có vợ thì sao? Chị không phá hoại hạnh phúc của ai hết. Gia đình anh ấy không hạnh phúc, anh ấy không hề yêu vợ. Họ đã gửi đơn ra tòa và sớm muộn gì thường đường ai nấy đi. Chị sống cho tình yêu của mình có gì là sai chứ?”. Tôi không biết khuyên chị mình thế nào, hỏi ý kiến ba má thì càng không thể. Tôi tự hỏi: Tại sao chị mình lại yêu đương mù quáng, bất chấp mọi lí lẽ đến như thế? Chị luôn nói rằng người đàn ông đó tốt, yêu thương chị thật lòng. Nhưng tôi tự hỏi, một người đàn ông ngoại tình phản bội vợ con, quay lưng lại với gia đình thì tốt ở chỗ nào? Tôi luôn có một dự cảm không mấy tốt đẹp về mối tình này. Tôi sợ chị mình khổ nên cứ lựa lời khuyên nhủ. Nhưng chị tôi cứ yêu si mê mà bất chấp lao vào như con thiêu thân.

Và đúng như tôi nghĩ, một bữa đi hẹn hò về tôi thấy mắt chị đỏ hoe. Chị nằm khóc tức tưởi. Tôi gặng hỏi mãi chị mới nói rằng chị và anh ta đã chia tay nhau. Anh ta bảo rằng yêu chị thật lòng, mong muốn sống hạnh phúc với chị nhưng anh còn trách nhiệm của một người cha. Anh không thể bỏ các con của mình. Nói xong, anh đi về, bỏ mặc chị ngơ ngác và đau khổ. Đàn ông ngoại tình muôn đời là thế! Như con sói ma mãnh và sành đời, anh ta nói những lời hay ho, mật ngọt, dụ dỗ những người con gái ngây thơ. Nhưng rồi, sau khi đạt được mục đích, anh ta quay lưng, rũ bỏ người đàn bà như một chiếc áo cũ. Anh yêu em nhưng anh còn trách nhiệm với vợ con – đàn ông ngoại tình muôn đời chỉ có một câu nói đó mà thôi!

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