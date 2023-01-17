Tân hôn xong chồng mang chiếc ga giường trắng tinh đi giặt ngay trong đêm, biết được lí do đằng sau tôi òa khóc cảm động

Tâm sự 17/01/2023 04:52

Anh vừa vò vừa đưa tay quệt nước mũi, sụt sịt không ngừng. Loan nhìn thấy thế mà sửng sốt và hiểu ra dụng ý của Thắng khi mang ga giường đi giặt giữa đêm làm gì. Loan rưng rưng nước mắt, ôm lấy Thắng từ đằng sau và thì thầm.

- Có phải.. mẹ anh rất ghét những cô gái đã mất trinh trước khi cưới…?

Thắng ngồi trầm ngâm 1 lúc rồi mới trả lời Loan:

- Không sai, nhưng chúng mình rồi sẽ ổn thôi.

- Ổn sao được hả anh? Em sợ là..

- Cứ tin ở anh, đừng nghĩ gì nữa nhé!

Thắng nắm chặt lấy tay Loan rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Loan mỉm cười, nhẹ gật đầu. Từ ngày yêu Thắng đến nay, Loan luôn thấy mình may mắn vì có người bạn trai đáng tin cậy như vậy. Thắng luôn che chở, khiến cho cô cảm thấy an toàn cực kỳ. Đời người con gái có lẽ chỉ cần có vậy thế nên dù Thắng không giàu có, ngoại hình cũng không được ưa nhìn lắm thì Loan vẫn quyết chí lấy anh. Chỉ có điều, sau lần đến nhà Thắng ra mắt và ngồi nói chuyện với mẹ anh thì Loan thấy rất bất an.

Trước khi yêu Thắng, Loan đã có vài ba mối tình. Tuổi trẻ bồng bột, thêm suy nghĩ không tiếc gì cho người yêu nên Loan đã ngủ với họ vài lần. Loan luôn nghĩ thời đại giờ chẳng còn mấy ai đề cao “cái ngàn vàng” của người con gái đến thế. Nhưng mẹ Thắng lại là người theo suy nghĩ cũ. Tuy bà không phải người ghê gớm nhưng lại rất cực đoan chuyện trinh tiết. Loan hiểu rằng nếu để lộ chuyện này ra thì cuộc sống làm dâu của cô sẽ vô cùng khốn khổ.

Ngày 2 gia đình gặp mặt nhau để ấn định ngày cưới, ánh nhìn dò xét của mẹ Thắng dành cho Loan khiến cô đứng ngồi không yên. Chắc hẳn bà cũng đã tự suy ra điều gì đó sau cuộc trò chuyện riêng lần trước.

Hôm sau, Loan sang nhà Thắng từ sớm để cùng Thắng đi mời cưới thì nghe thấy trong nhà mẹ anh đang quát lớn còn Thắng thì cự cãi lại mẹ. Thấy Loan, mặt mẹ Thắng đanh lại còn anh thì vội vàng chạy ra nắm tay cô đi thẳng. Từ hôm ấy tới tận hôm cưới, mẹ Thắng chẳng buồn hỏi thăm Loan 1 lời. Ngay cả khi mẹ Loan gọi sang nhờ mẹ Thắng xem giúp thực đơn mời cưới, mẹ Thắng cũng chỉ ậm ừ vài câu. Loan lo lắm, mất ngủ đến mấy đêm liền.

Đến ngày cưới, Loan mệt lử vì cả ngày phải đứng tiếp khách, Thắng cũng thế, hôm trước anh bị cảm lạnh nên giờ càng mệt hơn. Mặt Thắng tái nhợt đi, giọng khàn đặc vì ho nhiều. Loan định bảo anh thôi đêm nay vợ chồng chỉ ngủ thì Thắng đột nhiên ôm chầm lấy Loan, hôn ráo riết và nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy cưới trên người cô.

Dù Thắng không được sung sức như mọi khi nhưng vẫn khiến Loan vô cùng ngỡ ngàng. Anh rất nhẹ nhàng với Loan, lúc nào cũng chú ý sắc mặt Loan xem cô có thấy không thoải mái không.

Tân hôn xong chồng mang chiếc ga giường trắng tinh đi giặt ngay trong đêm, biết được lí do đằng sau tôi òa khóc cảm động - Ảnh 1
Loan nhìn thấy thế mà sửng sốt và hiểu ra dụng ý của Thắng khi mang ga giường đi giặt giữa đêm làm gì. Loan rưng rưng nước mắt, ôm lấy Thắng từ đằng sau và thì thầm - Ảnh minh họa: Internet

Xong xuôi, Loan mệt rã rời nên thiếp đi luôn. Một lúc sau quờ tay sang bên cạnh không thấy chồng đâu, Loan mới giật mình bật dậy đi tìm anh. Có tiếng nước chảy trong nhà tắm, Loan vội xông vào vì nghĩ Thắng đang cảm lạnh mà lại còn tắm đêm, nhỡ có chuyện gì. Nhưng Thắng không tắm, anh đang lúi húi giặt chiếc ga giường trắng. Anh vừa vò vừa đưa tay quệt nước mũi, sụt sịt không ngừng. Loan nhìn thấy thế mà sửng sốt và hiểu ra dụng ý của Thắng khi mang ga giường đi giặt giữa đêm làm gì. Loan rưng rưng nước mắt, ôm lấy Thắng từ đằng sau và thì thầm:

- Cảm ơn anh. Em yêu anh.

- Anh đã bảo em hãy tin tưởng anh mà. Muộn rồi, em đi ngủ đi.

- Không, em chờ anh giặt xong rồi đem phơi giúp anh

Sáng hôm sau, Loan và Thắng xuống nấu bữa sáng cho cả nhà. Anh trai Thắng từ trên tầng 2 đi xuống, cười trêu 2 vợ chồng:

- Thấy đêm qua lục đục mãi không ngủ hóa ra đi giặt ga giường hả 2 đứa? Thế mà hôm qua nhìn thằng Thắng như sắp ngất đến nơi anh lại tưởng chả làm ăn được gì.

Vốn chẳng lạ gì kiểu nói chuyện bông đùa của anh chồng nên Loan chỉ biết bẽn lẽn quay đi còn Thắng thì lườm anh trai 1 cái. Mẹ Thắng đang ngồi gần đó nhướng mắt nhìn 2 vợ chồng rồi không nói gì. Thắng nhìn Loan, cả 2 thở phào nhẹ nhõm. Ăn sáng xong, mẹ Thắng chủ động rủ Loan đi siêu thị sắm ít đồ trong phòng. Thắng nhao nhao: “Để con đưa 2 người đi nhé!” thì mẹ chồng đã nạt: “Anh làm như tôi bắt cóc vợ anh đi không bằng. Ở nhà mà giúp bố anh mấy việc vặt đi. Mẹ con tôi đi với nhau được rồi!”. Loan cười tươi, “Dạ mẹ!” một tiếng rõ to khiến cả nhà đều cười xòa.

Thấy vợ đi ngủ còn phát ra tiếng khe khẽ, tôi bực tức buông lời chì chiết vợ là loại hư hỏng, nhưng khi nhìn thấy thứ này trên người em tôi hối hận sống mũi cay xè

Thấy vợ đi ngủ còn phát ra tiếng khe khẽ, tôi bực tức buông lời chì chiết vợ là loại hư hỏng, nhưng khi nhìn thấy thứ này trên người em tôi hối hận sống mũi cay xè

Hôm đó tôi mệt nên đi ngủ sớm, vừa xuống phòng ngủ đã thấy vợ tôi cởi áo. Tôi khó chịu lắm, tôi chì chiết: - Từ bao giờ cô lại nhiễm cái thói hư hỏng ấy vậy hả? Đáp lại tôi chỉ có tiếng rên khe khẽ của cô ấy.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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