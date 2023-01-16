Chê vợ gầy gò ốm yếu, tôi chả thèm tân hôn tắt điện đi ngủ luôn, nào ngờ 30 phút sau, lén theo chân vợ vào phòng tắm, qua khe cửa nhìn thấy thứ này trên bụng vợ tôi chỉ biết xin em tha thứ

- Bố mẹ đã chọn sẵn con dâu cho con rồi đây, đảm bảo con không chê vào đâu được.

Chả hiểu sao bố mẹ tôi lại chọn Trinh làm con dâu, tôi từ nước ngoài về đã thấy họ dẫn Trinh về nhà rồi bảo:

- Mẹ, mẹ nghĩ sao lại chọn cô ấy cho con? Con cũng đâu có phải là thằng đàn ông què quặt, thiếu người thích mà mẹ lại chọn cô ấy cho con cơ chứ?

Tôi nhìn Trinh từ đầu đến chân, thấy cô ấy gầy khẳng khiu, làn da trắng xanh, mặt thì xinh nhưng nhìn gầy quá chẳng thấy có sức sống gì thì thở dài. Đến khi Trinh về rồi, tôi mới bảo mẹ mình:

- Nó tốt lắm, mẹ nghĩ nó hợp với một người như con, lấy vợ tính tình mới quan trọng chứ mấy thứ kia có quan trọng gì.

- Nhưng nhìn cô ấy gầy lắm, chả có sức sống gì cả. Liệu cô ấy có sinh con được không?

- Trời, mày nghĩ vớ va vớ vẩn. Tại nó có bệnh trong người nên mới vậy thôi. Sau này chữa hết bệnh thì béo tốt trở lại. Mẹ thì mẹ thích tính cách nó. Mày thấy chưa? Cái Trang trước đó cái gì cũng đẹp nhưng rồi nó đá mày một cách không thương tiếc đấy thôi.

Tôi thấy mẹ mình nhắc đến Trang thì im bặt. Trang là tình cũ của tôi. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhưng rồi sau 5 năm yêu đương mặn nồng, cô ấy đã bỏ tôi đi theo người đàn ông khác giàu hơn sau khi đã kịp lừa tôi một vố và lấy đi của tôi 300 triệu đồng. Thế nên bây giờ, khi nghe mẹ mình nói vậy tôi không cãi nữa. Tôi nghĩ rằng mẹ tôi có mắt nhìn người như tôi, hơn nữa giờ tôi cũng chỉ cần lấy vợ sinh con thôi chứ không cần yêu đương lãng mạn nữa nên chẳng cần vợ xinh làm gì.

Đám cưới của tôi và Trinh diễn ra nhanh chóng sau đó. Đêm tân hôn, thấy cô vợ gầy còm chỉ nặng 40kg của mình, tôi tắm rửa rồi tắt điện đi ngủ. Tôi nghĩ cô ấy gầy thế, chắc chưa làm gì đã lăn ra xin tha nên thôi, chả thèm tân hôn nữa. Tôi nghĩ cả ngày cưới hỏi mệt rồi, chắc gì cô ấy đã còn sức mà làm chuyện ấy nên đi ngủ luôn. Nhưng rồi 30 phút sau, Trinh vào phòng tắm, tiếng nước róc rách cứ chảy nên tôi không ngủ được. Hơi tò mò về thân hình của cô vợ gầy nhom, tôi vùng dậy rồi lén nhìn qua khe cửa nhà tắm và…

Tôi nghĩ cả ngày cưới hỏi mệt rồi, chắc gì cô ấy đã còn sức mà làm chuyện ấy nên đi ngủ luôn - Ảnh minh họa: Internet

Qua khe cửa, tôi thấy Trinh đang cúi xuống bụng, phần bụng của em có vết bông băng, máu vẫn còn rỉ ra. Tôi hơi choáng, lúc đó Trinh với lấy bông băng băng lại rồi mặc quần áo bước ra. Tôi đang đứng bị vợ đẩy ngã thì luống cuống bảo:

- Anh… anh chỉ nhìn xem em đang làm gì thôi.

- Vâng, em xin lỗi đã giấu anh. Chả là em bị bệnh dạ dày, phải mổ mà mãi vẫn chưa khỏi.

- Em có đau không? Trước anh cũng bị bệnh dạ dày, cũng phải mổ đó.

- Thế ạ? Giờ anh có bị sẹo không?

- Có chứ – nói rồi tôi cởi áo ra, chỉ cho Trinh vết sẹo bên bụng trái. Xong xuôi, tôi tự tay cởi áo vợ ra rồi bảo:

- Để anh xem vết sẹo của em nào.

Nhưng khi tôi cởi áo Trinh ra, thấy bầu ngực tròn trịa của em thì tôi choáng. Không ngờ Trinh lại đẹp đến vậy. Vậy mà tôi lại khinh thường em, bỏ rơi em ngay trong đêm tân hôn. Tôi ôm lấy Trinh bảo:

- Anh xin lỗi.

- Sao thế anh?

- Anh xin lỗi đã bỏ rơi em.

- Em cứ nghĩ anh mệt, em cũng mệt mà.

Tôi không nói cho Trinh biết rằng mấy năm trước, khi tôi bị bệnh dạ dày phải mổ thì Trang, người yêu cũ của tôi đã bỏ theo người đàn ông khác và còn cuỗm luôn của tôi một số tiền. Tôi ôm lấy Trinh, xoa lên đầu em rồi bảo: “Thôi em ngủ đi, khi nào em lành rồi mình tân hôn cũng được”.

Thế rồi tôi cũng không ngờ rằng nhờ lần nhìn trộm vợ rồi bộc bạch nỗi lòng của mình mà tôi và Trinh nhanh chóng thân thiết với nhau. Càng nói chuyện nhiều với vợ, tôi càng phát hiện ra rằng em là người phụ nữ thông minh, nhạy cảm và rất đáng yêu. Từ khi tôi cưới đến lúc Trinh lành vết mổ cũng phải mất 3 tháng sau thì chúng tôi mới tân hôn và tôi phải nói rằng vợ tôi rất tuyệt. Lúc đó tôi mới tin lời mẹ rằng cô ấy là người phụ nữ phù hợp nhất đối với mình.