Nửa đêm nghe tiếng 'lạ' còn chồng không thấy đâu, tôi đi tìm thì chết đứng khi thấy chồng đang thân mật với cô ô sin trẻ đẹp

Tâm sự 16/01/2023 06:12

Hít 1 hơi thật dài, tay chân run lẩy bẩy tôi mở cửa ra. Tôi đứng ngây ra ú ớ không thốt nổi câu gì. Tôi không tin vào mắt mình nữa.

Từ ngày lấy chồng cuộc sống của tôi như bước sang 1 trang mới. Tuy nhà anh không giàu có gì nhưng được cái chồng tôi ngoan ngoãn chăm chỉ làm việc lại hết mực yêu thương vợ. Ngày nào đi làm về anh cũng vào bếp cùng với vợ, ăn xong thì hai vợ chồng cùng rửa bát. Cuộc sống ở nhà thuê nhưng vẫn rất hạnh phúc.

Phấn đấu suốt 2 năm thì chúng tôi mua được 1 căn nhà khang trang 3 tầng. Cảm giác lúc đó cứ lâng lâng khó diễn tả, tôi rất trân trọng chồng mình. Nhiều lúc tôi hay nói đùa với mẹ rằng: “Ngày xưa con bỏ hết mấy anh ô tô tiền tỷ để lấy Nam, giờ đây con thực sự thấy hài lòng với kết quả của mình”. Mẹ tôi trả lời đầy chiêm nghiệm: “Cuộc sống không nói trước điều gì đâu con, mày hạnh phúc mẹ cũng mừng nhưng không được chủ quan đâu đấy”. Sau này tôi mới thấm những gì mẹ nói hoàn toàn đúng.

Khi tôi sinh em bé thứ hai, tôi thấy mình béo lên và nặng nề hẳn. Tôi rất mặc cảm tị tư nhưng lúc này chồng không hết lời động viên. Anh nói sẽ thuê ô sin để tôi đỡ mệt và có thời gian dành cho bản thân. Thấy chồng tâm lý tôi cũng mừng, đợt đó về quê nhờ mẹ chồng tìm người giúp việc giúp. Mẹ tôi liền giới thiệu cô bé con gái của bạn mẹ cho. Mẹ kể về hoàn cảnh của cô ấy tôi cũng thương. Nó học rất giỏi nhưng lên lớp 11 thì bố mẹ bệnh nặng nên phải bỏ học giữa chừng ở nhà phụ giúp bố mẹ. Tính tôi vốn hay thương người nên đã thuyết phục chồng thuê em ấy. Chồng tôi vui vẻ đồng ý.

Nửa đêm nghe tiếng 'lạ' còn chồng không thấy đâu, tôi đi tìm thì chết đứng khi thấy chồng đang thân mật với cô ô sin trẻ đẹp - Ảnh 1
Ngày nào đi làm về anh cũng vào bếp cùng với vợ, ăn xong thì hai vợ chồng cùng rửa bát, cuộc sống ở nhà thuê nhưng vẫn rất hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Nga sống với nhà tôi rất vui vẻ hòa thuận. Nó đảm đang chịu khó lại thương hai em nên tôi rất hài lòng. Nhiều hôm hai vợ chồng còn có thời gian rảnh hẹn hò vơi nhau, tôi cũng dần lấy lại vóc dáng và có điều kiện hẹn hò cà phê với bạn bè. Tôi xem Nga như em gái và còn nghĩ sau này sẽ tìm cho nó 1 nghề nào đó cho nó đi học rồi gả chồng cho nó.

Nga ở với vợ chồng tôi được 1 năm khi đó cũng vừa tròn 18 tuổi. Nhìn cô ô sin ngày 1 phổng phao xinh đẹp hơn, tôi đùa với chồng: “Ô sin nhà mình mà xinh thế này thì sau này khối anh theo mình nhỉ?”. Chồng tôi cười cười không nói gì.

Khi đó tôi thực sự rất tin tưởng Nga và chồng nên chẳng bao giờ nghĩ rằng giữa họ có gì với nhau, vì tôi nghĩ điều đó là không thể nào. Nhưng rồi chuyện khủng khiếp đó cũng xảy ra.

Dạo đó Nga hay kêu đau lưng, chồng tôi là thầy thuốc đông y nên anh hay bốc thuốc và châm cứu cho cô ấy. Khi được châm cứu xong Nga đỡ hơn hẳn. Hôm Nga ốm thì tôi đảm nhận nhiệm vụ chăm con, đêm ấy mệt quá tôi lăn ra ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy đắp chăn cho con thì bỗng dưng chẳng thấy chồng đâu. Tôi nghĩ anh đi vệ sinh nên lại mắt nhắm mắt mở leo lên giường ngủ tiếp.

Nằm lúc vẫn chẳng thấy chồng đâu, tôi đ.âm nghi ngờ. Chạy ra đi tìm, tôi nghĩ tới mấy chuyện bắt quả tang mà các chị, các mẹ hay chia sẻ nên bỗng dưng tim đ.ập thình thịch lo lắng vô cùng. Cầm chùm chìa khóa trên tay tôi rón rén xuống tầng 1 nơi phòng cô ô sin.

Chiếc đèn ngủ đang sáng, tôi rón rén lắng nghe xem có động tĩnh gì không và đúng là chồng tôi đang ở trong đó thật. Tôi cầu trời lạy phật rằng anh chỉ xuống hỏi thăm ô sin đau lưng thế nào thôi nhưng tiếng rên rỉ khe khẽ đó khiến tôi lạnh sống lưng. Lúc này chân nọ va chân kia, tôi cảm giác như không điều khiển nổi mình nữa.

Hít 1 hơi thật dài, tay chân run lẩy bẩy tôi mở cửa ra. Trước mắt tôi là cảnh chồng đang thân mật với cô em ô sin vừa tròn 18 tuổi. Tôi đứng ngây ra ú ớ không thốt nổi câu gì. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Nhìn thấy tôi đứng như trời trồng ở đó. Trời đất ơi, tôi đã xỉu ngay tại chỗ không nói năng được gì nữa. Tỉnh dậy tôi thấy hai người kia hốt hoảng quỳ gối xin lỗi. Điều tôi có thể làm ngay lúc đó là tát cho họ mấy cái rồi mắng chửi.

Nửa đêm nghe tiếng 'lạ' còn chồng không thấy đâu, tôi đi tìm thì chết đứng khi thấy chồng đang thân mật với cô ô sin trẻ đẹp - Ảnh 2
Tôi khủng hoảng tột độ và lâm vào trạng thái trầm cảm, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ có ngày chồng mình lại đổ đốn như vậy - Ảnh minh họa: Internet

- Anh thèm khát vậy sao? Anh xem tôi là cái gì hả? Sao anh lại làm mấy trò hèn hạ đó. Còn mày cút ngay ra khỏi nhà tao, nhanh. Cút, cút mau.

4 giờ sáng tôi ném đồ ô sin ra nhà, đúng là nuôi ong tay áo. Tại sao họ lại có thể làm điều đó với tôi như thế. Tôi biết lỗi là tại chồng mình phần lớn, nhìn dáng cô ô sin khóc lóc van xin rồi bị đuổi về quê trong hoàn cảnh đó tôi vừa thương vừa hận nó. Còn chồng mình tôi cạn lời không biết nên dùng từ ngữ gì để nói với anh ta.

Tôi khủng hoảng tột độ và lâm vào trạng thái trầm cảm. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ có ngày chồng mình lại đổ đốn như vậy. Tôi buồn vì đã quá tin người, gia đình tôi lâm vào cảnh bi đát đổ vỡ còn cô bé ô sin kia tôi không biết cô ấy sẽ sống thế nào nữa. Càng nghĩ tôi càng khổ tâm, vậy nên đừng mẹ nào thuê ô sin trẻ như tôi để rồi lại ôm hận vào lòng.

Biết không thể thoát tân hôn với chồng già U50, tôi uống 2 viên thuốc ngủ rồi mặc kệ, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi chết đứng khi kéo quần xuống kiểm tra

Biết không thể thoát tân hôn với chồng già U50, tôi uống 2 viên thuốc ngủ rồi mặc kệ, sáng hôm sau tỉnh dậy tôi chết đứng khi kéo quần xuống kiểm tra

Uống xong 2 viên thuốc Mai lịm đi. Nhưng rồi sáng hôm sau tỉnh giấc, thấy chồng vẫn ngủ say bên cạnh cô đoán ông ta chắc chắn đã phải hì hục cả tối qua nên giờ mới ngủ không biết gì. Mai cầm điện thoại của mình lên thì thấy tin nhắn của mẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Sao quốc tế 25 phút trước
Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tử vi tuần mới 28/9 đến 4/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, khai thông vận mệnh, hưởng hết Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, Tài Lộc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Sao quốc tế 50 phút trước
Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/9/2026, 3 con giáp tai họa qua đi, TÀI PHÚ ắt tới, Tài Lộc phi nước mã, ĐỎ cả danh lẫn tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Tỉnh Bách Nhiên lộ diện giữa tranh cãi về Đầu xuân tươi sáng, Lưu Văn được cho là đổi chuyến bay

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước
Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả