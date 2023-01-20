Tân hôn vợ trốn trong nhà tắm khóc lóc nức nở, tôi lo sợ phá cửa xông vào rồi 'hóa đá' với cảnh tượng trước mặt

Tâm sự 20/01/2023 05:35

Đêm tân hôn, tôi hồi hộp nằm trên giường đợi vợ tắm xong, mường tượng cả hai sẽ có một đêm xuân đáng nhớ. Thế nhưng đợi mãi không thấy vợ ra, không kìm lòng được đến tôi định lại phòng tắm gõ cửa thúc giục vợ thì bỗng nghe thấy tiếng khóc.

Năm nay tôi 29 tuổi, tốt nghiệp đại học hẳn hoi nhưng vì bố mẹ già yếu nên sau khi ra trường tôi về quê xin việc làm để tiện phụng dưỡng bố mẹ già. Quê tôi lại chưa phát triển nên đồng lương khá eo hẹp, còn phải lo tiền thuốc men cho bố mẹ nên mỗi tháng gần như chẳng dư ra được đồng nào.

Sau đó tôi quen Huệ, hơn tôi 1 tuổi và làm cùng công ty. Cô ấy là người từ nơi khác tới đây làm việc. Huệ chăm chỉ, chịu khó lại hiền dịu. Sau một thời gian làm việc chung, chúng tôi dần nảy sinh tình cảm. Trước khi tiến đến với nhau, tôi cũng nói thẳng với Huệ về hoàn cảnh gia đình mình. Nếu cô ấy thông cảm và chấp nhận thì hai đứa tiếp tục tìm hiểu nhau. Nếu không thì dứt sớm để đỡ tốn thời gian của cả hai, chứ để tình cảm đậm sâu rồi lại phải chia tay vì hoàn

- Em yêu con người của anh nên em chấp nhận tất cả. Em không ngại khó, ngại khổ, chỉ cần anh yêu em, đối xử tốt với em là đủ rồi. Còn sau này nếu đến được với nhau, em tin đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn, chỉ cần cố gắng sẽ có ngày phất lên thôi, có ai nghèo mãi bao giờ đâu mà.

Còn chuyện ở chung với bố mẹ anh em cũng không ngại. Bố mẹ anh già yếu rồi, ở chung để tiện chăm sóc là điều con cái nên làm. Với lại có nhà mà không ở, ra ngoài thuê phòng sẽ tốn kém một khoản.

Lời Huệ nói khiến tôi vừa xúc động vừa biết ơn, vì cô ấy không chê bai tôi như những cô gái khác. Từ giây phút đó, tôi cũng tự hứa với lòng mình sau này sẽ đối xử với Huệ thật tốt, phải trân trọng cô ấy. Sau 6 tháng hẹn hò yêu đương, chúng tôi kết hôn. Bố mẹ tôi mừng lắm vì cuối cùng tôi cũng lấy được vợ rồi.

Tân hôn vợ trốn trong nhà tắm khóc lóc nức nở, tôi lo sợ phá cửa xông vào rồi 'hóa đá' với cảnh tượng trước mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi yêu nhau, hai đứa chúng tôi chưa từng vượt quá giới hạn, chỉ dừng lại ở cái nắm tay và hôn môi thôi. Thực ra là đàn ông tôi cũng có ham muốn nhưng mỗi lần định tiến xa hơn Huệ lại khước từ, cô ấy nói chưa sẵn sàng, muốn dành lần đầu tiên vào đêm tân hôn. Yêu Huệ nên tôi tôn trọng cô ấy.

 

Và rồi cuối cùng ngày đó cũng đến. Đêm tân hôn, tôi hồi hộp nằm trên giường đợi vợ tắm xong, mường tượng cả hai sẽ có một đêm xuân đáng nhớ. Thế nhưng đợi mãi không thấy vợ ra, không kìm lòng được đến tôi định lại phòng tắm gõ cửa thúc giục vợ thì bỗng nghe thấy tiếng khóc. Hỏi Huệ cũng không trả lời mà càng khóc to hơn. Lo lắng không biết chuyện gì xảy, tôi đạp cửa xông vào rồi cảnh tượng trước mặt khiến tôi kinh hãi.

Vợ tôi đang quấn khăn tắm, đứng đó khóc nức nở. Điều đáng nói là ngực của Huệ một bên có một bên không, sau lưng Huệ còn có một hình xăm lớn, viết tên cô ấy và tên một người đàn ông nào đó. Có lẽ là tên người yêu cũ, và suy đoán của tôi đã đúng, nhưng những lời vợ nói sau đó càng khiến tôi choáng váng hơn.

Ban đầu thấy Huệ như vậy tôi vừa sốc vừa giận vì cảm thấy bị cô ấy lừa dối, nhưng khi bình tĩnh lại tôi thấy thương Huệ nhiều hơn. Tôi ôm cô ấy vào lòng vỗ về an ủi. Tôi yêu Huệ, yêu con người và tính cách chất phác, thiện lương của cô ấy, còn cơ thể khiếm khuyết một chút cũng đâu có sao đúng không, tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà.

Còn hình xăm kia, tôi sẽ đầu tư tiền cho vợ đi xóa hoặc xăm chèn hình khác lên, chứ thấy tên người đàn ông khác trên người vợ tôi cũng có chút khó chịu trong lòng. Với lại, tôi cũng muốn vợ xóa hình xăm đó để quên đi quá khứ, quên đi những đau khổ mà cô ấy từng trải qua.

Muốn bố đi thêm bước nữa vì bao năm 'gà trống nuôi con', nhưng tôi lại hoang mang khi bố chồng công khai danh tính bạn gái

Muốn bố đi thêm bước nữa vì bao năm 'gà trống nuôi con', nhưng tôi lại hoang mang khi bố chồng công khai danh tính bạn gái

Chủ nhật vừa rồi, bố chồng qua nhà tôi chơi và ở lại ăn cơm. Trong lúc ăn uống vui vẻ, ông bất ngờ nói là muốn cưới vợ. Tuy hơi bất ngờ nhưng thế cũng tốt, đã đến lúc bố phải nghĩ cho bản thân.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 51 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả