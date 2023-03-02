Tái hôn với tôi, chồng vẫn qua đêm ở nhà vợ cũ mỗi khi cô ấy gọi, tôi uất nghẹn khi anh bỏ đi 2 ngày chỉ để lại vỏn vẹn 1 dòng tin nhắn

Tôi ấm ức và cảm thấy chồng vẫn còn nặng lòng với vợ cũ quá. Tôi cũng chẳng biết mình đang vun vén gia đình vì điều gì nữa?

Khi hôn nhân gặp trục trặc với vợ cũ, Tuấn thường tâm sự với tôi. Chúng tôi là đồng nghiệp, tôi cũng thầm yêu Tuấn từ lâu nên luôn ở bên cạnh, bầu bạn, lắng nghe anh chia sẻ. Sau khi ly hôn được 1 năm, Tuấn tỏ tình với tôi. Tôi hạnh phúc đồng ý dù vấp phải sự phản đối từ bố mẹ mình. Mẹ trách tôi dại khi không còn tỉnh táo trong tình yêu. Đôi khi tôi cũng nhận ra mình khờ dại và ghen tuông mỗi khi Tuấn đến nhà vợ cũ ăn cơm và ngủ lại. Nhưng anh luôn nói đã giữ khoảng cách với vợ cũ, ở lại cũng chỉ vì con thôi. Bạn trai nói thế, tôi còn có thể bắt bẻ được gì nữa? Chúng tôi tổ chức đám cưới được gần 1 năm rồi. Tôi đang mang thai 4 tháng và bị ốm nghén đến mức không thể ăn uống được. Chồng cũng chăm sóc, lo lắng cho vợ, cũng biết nấu cháo bồ câu cho vợ ăn và đưa vợ đi khám thai định kì. Chỉ có điều, mỗi khi vợ cũ gọi điện, anh lại đến nhà bên ấy, bất kể tôi có mệt mỏi ra sao.

Tôi hờn trách thì chồng cho rằng tôi ích kỷ, đã sắp làm mẹ rồi mà còn tính toán với một đứa bé 5 tuổi. Nhưng là phụ nữ, làm sao tôi có thể vui vẻ khi chồng qua đêm ở nhà vợ cũ? Nhiều lần tôi bảo chồng dẫn tôi đi chơi cùng con hoặc đưa con về nhà ở lại vào 2 ngày cuối tuần, tôi muốn trò chuyện, bồi đắp tình cảm với con thì chồng không đồng ý. Đến mức, tôi chẳng thể hiểu nổi anh muốn tôi phải sống như thế nào mới vừa lòng anh?

Ảnh minh họa: Internet Tuần trước, chồng tôi bỏ nhà đi suốt 2 ngày. Khuya thấy anh không về, tôi gọi điện, anh cũng không bắt máy. Tôi nhắn tin, anh cũng không trả lời. Mãi 2 giờ sáng, anh mới nhắn lại 3 từ: "Bố Hương mất". Hương là vợ cũ của chồng tôi. Bố chị ấy mất thì liên quan gì đến anh mà anh lại ở hẳn bên ấy 2 ngày trời? Khi chồng về, tôi đã to tiếng tranh cãi với chồng về việc anh bỏ cả lịch đi khám thai của tôi chỉ để lo đám tang cho bố vợ cũ. Chồng giận dữ mắng tôi hẹp hòi, nhà vợ cũ của anh chỉ có 1 người con gái là Hương thôi, dù không còn tình thì còn nghĩa, anh ở lại giúp đỡ nhà họ cũng là chuyện thường tình. Vì chuyện này mà chúng tôi không nói chuyện, không nhìn mặt nhau. Tôi ấm ức và cảm thấy chồng vẫn còn nặng lòng với vợ cũ quá. Tôi cũng chẳng biết mình đang vun vén gia đình vì điều gì nữa? Theo mọi người, trong chuyện lần này, tôi và chồng, ai là người sai?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-hon-voi-toi-chong-van-qua-em-o-nha-vo-cu-moi-khi-co-ay-goi-toi-uat-nghen-khi-anh-bo-i-2-ngay-chi-e-lai-von-ven-1-dong-tin-nhan-561200.html