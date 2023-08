Giấu chồng nửa đêm về quê thăm 'cô em họ xa' nhà chồng mới sinh, vợ cay đắng khóc lặng nhìn người đang bồng đứa nhỏ

Chẳng hiểu “lớ ngớ mà vớ độc đắc” thế nào mà chàng trai 28 tuổi chưa vợ là Tâm lại lọt vào mắt xanh của cô tiểu thư độc nhất con Tổng giám đốc. Đó là khi vô tình My bị vướng vạt sau của chiếc váy dạ hội vào hàng rào cây xanh trang trí ở sảnh phòng tiệc, Tâm đang đi ngay đằng sau chẳng hề ngần ngại cúi người xuống gỡ váy giúp My. Khi đó anh không hề biết cô gái trẻ điệu đà trong bộ váy sang trọng, nữ trang đắt tiền sáng chói trên người ấy “quyền lực” đến mức nào, chỉ là thấy My lúng túng vì vạt váy bị vướng trong khi cô đi giày cao gót, váy lại vạt ngắn vạt dài nên không thể ngồi xuống gỡ váy nên anh lịch sự gỡ giúp cô.

My và Tâm quen nhau khi My cùng bố cô – Tổng giám đốc một tập đoàn kinh doanh đồ điện tử, gia dụng đến dự tiệc tất niên của công ty con trực thuộc, nơi Tâm đang làm kỹ sư của phòng công nghệ thông tin.

Nhưng nghĩ xuất phát điểm của mình sinh ra từ hạt lúa củ khoai, bố mẹ cũng phải chắt chiu lắm mới nuôi được 3 anh em đi học rồi bây giờ công ăn việc làm ổn định cũng đã là cả một nỗ lực không nhỏ nên Tâm tự an ủi rằng “nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình”.

Thế rồi Tâm không thể ngờ cuộc đời mình “sang trang mới” từ cuộc gặp gỡ định mệnh với My. Khi bữa tiệc chuyển sang phần văn nghệ, rồi khiêu vũ, Tâm không quen với không khí tiệc tùng nên ra phía sau của khu tổ chức tiệc, nơi có một khu vườn rộng và một hồ nước với bát ngát hoa.

Ngồi trên chiếc xích đu được kê sát bờ hồ, Tâm thả mình trong làn gió mát rượi và tiếng chim lích chích, thấy thanh thản vô cùng, khác xa với tiếng nhạc sôi động và ánh đèn đủ màu trong phòng tiệc.

Đang đắm chìm trong không gian xanh mướt mát, Tâm nghe tiếng con gái nhẹ nhàng cất lên ngay sát bên cạnh “anh ở đây mà để em tìm mãi”. Giật mình nhìn sang, Tâm thấy My hai tay túm vạt váy, đứng nhìn anh tủm tỉm cười. Luống cuống Tâm đứng lên khỏi xích đu, mời My ngồi xuống. Có lẽ cách nói chuyện chan hòa, thân thiện của My khiến Tâm mạnh bạo và tự tin hơn, xóa bớt khoảng cách “con sếp” và nhân viên nên câu chuyện của My và Tâm nổ như pháo rang. Chỉ đến khi điện thoại của My đổ chuông, là bố cô gọi con gái yêu đã đến giờ về nhà thì câu chuyện mới dừng lại trong sự tiếc nuối của cả My và Tâm.

My chủ động xin Tâm số điện thoại, còn Tâm thì vô cùng vui vẻ “tháp tùng” My rời khỏi khu vườn để ra chỗ chiếc siêu xe sang trọng đang chờ sẵn…Sau buổi gặp gỡ định mệnh đó, My thường xuyên chủ động nhắn tin, điện thoại hỏi thăm sức khỏe, công việc và nói chuyện với Tâm. Sau đó khoảng một tháng thì cô hẹn Tâm đi uống cà phê.

Bắt được “tín hiệu xanh” từ My nên Tâm bạo dạn hẳn, dù chưa phải là “trong mơ” nhưng Tâm đã nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ là chủ nhân của ngôi biệt thự sang trọng, của cả tập đoàn kinh doanh lớn, của siêu xe và vô số những tài sản khủng khác…

Biết My có cảm tình với Tâm, không ít người ngạc nhiên, đồn thổi, bàn ra tán vào rồi sau đó là đố kỵ, ganh ghét khi biết Tâm “sa hũ vàng”. Riêng My, khi bố mẹ tỏ ý không bằng lòng vì Tâm không môn đăng hộ đối, cô đã bảo vệ anh với lý lẽ rằng cô tin một người đàn ông nghị lực và có chí tiến thủ như anh sẽ trở thành một trụ cột tốt trong gia đình.

Gần một năm sau ngày quen nhau, Tâm và My làm đám cưới, một đám cưới mà với những người dân quê Tâm thì có lẽ từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ họ mới thấy bữa tiệc sang trọng và hoành tráng đến thế.

Trước khi cưới gần một tháng, My đã cho người về nhà Tâm, sang sửa lại toàn bộ nhà cửa, mua sắm thêm vật dụng trong gia đình. Từ bố mẹ đến hai đứa em trai của Tâm đều “mắt tròn mắt dẹt” nhìn My như cô tiên với đôi đũa thần trong tay, hô biến căn nhà cấp bốn cũ kỹ, lạc hậu thành một ngôi nhà hai tầng khang trang, nội thất đắt tiền. Cả mảnh vườn bấy nay chỉ trồng loe ngoe mấy luống rau cũng được cải tạo lại toàn bộ, trồng thêm nhiều cây cảnh, xây tường bao, lát đá lối vào như những căn biệt thự sang trọng.Ở quê được 2 ngày, My giục chồng lên thành phố để còn lo công việc cho công ty. My cũng bàn với chồng việc kế hoạch chưa sinh con vội vì cô muốn tập trung lo tiếp quản công ty mà bố cô dự định trao lại cho hai vợ chồng My quản lý trong thời gian tới.

Vậy là mang tiếng vợ chồng son nhưng My và Tâm ít khi có thời gian gần gũi nhau, Tâm ngoài giờ làm ở công ty, anh đi đá bóng, đi tụ tập cùng bạn bè rồi thường về nhà ăn tối một mình vì My khi thì bận tiếp khách, khi thì bận đi công tác nước ngoài để tìm kiếm thị trường hoặc các sản phẩm mới cho tập đoàn. Những chuyến công tác của My có khi kéo dài cả tháng, khiến Tâm nhiều lúc thấy mình như người thừa trong căn biệt thự rộng lớn – quà cưới của bố mẹ My tặng con gái khi lấy chồng.

Rồi My đăng ký theo học một khóa học về kinh doanh ở nước ngoài với thời gian 8 tháng, dù không muốn xa vợ nhưng Tâm đành chấp nhận để My đi học bởi khóa học đó thực sự cần thiết cho công việc của My ở công ty. Xa vợ, tiền nong lại rủng rỉnh nên Tâm khó tránh được sự chèo kéo, rủ rê của đám bạn. Trong những lần đi nhậu nhẹt rồi hát hò ở quán karaoke, Tâm quen rồi cặp bồ với Ân, cô tiếp viên có thân hình bốc lửa và nụ cười quyến rũ “chết người” của quán karaoke.

Rồi chuyện Tâm không thể ngờ đã xảy ra khi Ân thông báo với Tâm rằng cô đã mang bầu, cha của đứa trẻ không ai khác là Tâm và cô muốn anh có trách nhiệm với mẹ con cô. Tâm như chết sững bởi những gì vừa nghe được, anh cuống cuồng van vỉ, xin Ân đi “giải quyết” cái thai, anh sẽ đưa cho cô một số tiền lớn để “đền bù danh dự” nhưng Ái dứt khoát không chịu. Cô đòi Tâm phải cho cô một danh phận đàng hoàng, nếu không cô sẽ “để tất cả thành phố biết sự thật về chàng phò mã của Tổng giám đốc tập đoàn kinh doanh điện máy, điện tử”.

Thương thảo với Ân mãi không được, Tâm đành ngậm đắng nuốt cay đưa Ân về quê, muối mặt trình bày với gia đình anh về “sự cố” này. Bố mẹ Tâm lúc đầu phản đối gay gắt nhưng khi nghe Tâm trình bày “thiệt, hơn” nếu để sự việc vỡ lở, bố mẹ Tâm đành chấp nhận phương án do con trai mình đưa ra. Rằng ngoài một số tiền lớn Tâm gửi vào tài khoản mang tên Ân, Tâm sẽ nhận Ân là em họ, con một người họ hàng xa sinh sống ở tận một tỉnh miền núi. Vì cuộc sống không xuôi chèo mát mái với chồng nên Ân được bố mẹ Tâm đưa về sống cùng. Đứa trẻ khi sinh ra sẽ được Tâm nhận làm “cha đỡ đầu”.

Ảnh minh họa: Internet

Cắt đặt mọi việc xong xuôi, Tâm thở phào nhẹ nhõm với “kịch bản” mà anh cho là “kín kẽ” đến từng chi tiết. Hoàn thành khóa học, My về nước rồi về quê thăm bố mẹ chồng, sau khi nghe mẹ Tâm kể về “cô em họ có hoàn cảnh đặc biệt”, My cũng tỏ vẻ thương cảm và quý mến Ân. Cô còn nói để khi nào Ân sinh xong mẹ tròn con vuông, cô sẽ bố trí cho Ân một công việc phù hợp để nuôi con…

Ngày Ân sinh con, Tâm nhận được điện thoại của mẹ anh nên vội vội vàng vàng xin nghỉ việc ở công ty để về quê. Thấy nghi ngờ thái độ của chồng vì một đôi lần My bắt gặp cảnh Ân tình tứ, nũng nịu với Tâm nên tối muộn hôm đó cô âm thầm về quê chồng mà không báo cho Tâm biết.

Về đến nhà chồng, My sững người khi trông thấy cảnh Tâm đang bế đứa bé trên tay, nựng nịu “con yêu của bố”, còn Ân đang ngả đầu trên vai Tâm, mặt tràn trề hạnh phúc.Thấy My bước vào, Tâm mặt tái ngắt, còn Ân, giọng cô sắc lạnh “chị đã nhìn thấy tất cả rồi đấy, tôi nghĩ giờ chị là người thừa trong gia đình này bởi đây mới thực sự là chồng tôi và con trai tôi là cháu đích tôn của dòng họ này”.Tâm bịt tay vào miệng Ân nhưng tất cả đã muộn, My quay người ra khỏi nhà chồng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô không ngờ người đàn ông mà cô hết lòng yêu thương, bất chấp mọi sự “khập khiễng” lại có thể lừa dối cô một cách trơ tráo đến như thế.