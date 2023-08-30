Tái hôn sau 2 năm chia tay, đêm tân hôn, tôi bàng hoàng rồi rụng rời tay chân trước điều kiện trớ trêu của chồng

Tâm sự 30/08/2023 03:35

Sau khi ly hôn tôi nhờ mẹ đẻ tới trông con giúp và xin việc tại một công ty thiết kế thời trang. Thoáng cái đã 2 năm trôi qua, trong thời gian làm việc ở công ty, tôi có cơ hội tiếp xúc với một người đàn ông tên Minh.

Tuấn là chồng cũ của tôi, anh vốn là người chu đáo và có công việc tốt. Từ ngày lấy nhau, hai vợ chồng bảo ban nhau làm ăn, tích cóp để mua nhà trên thành phố. Sau khi cưới được gần một năm, sự nghiệp của Tuấn thăng tiến ầm ầm, thu nhập cũng theo đó lên cao. Anh được cấp trên sắp xếp cho vị trí ngoại giao bởi ngoại ngữ của anh khá ổn. Thấy anh có sự nghiệp ổn định, tôi yên tâm lo công việc của mình và dành toàn bộ thời gian còn lại chăm sóc gia đình.

Năm đó, nhờ sự quyết đoán của Tuấn nên công ty anh có được hợp đồng với đối tác nước ngoài và thu về lợi nhuận rất lớn. Cũng từ đó chúng tôi mua nhà to, sắm xe để thi thoảng về quê cho tiện.

Cứ tưởng rằng mọi thứ êm đềm trôi qua thì một ngày tôi phát hiện Tuấn cặp kè với sếp của công ty đối tác. Chuyện vỡ lở, anh không hề tỏ ra có lỗi mà còn nói anh đến với người ta thì mới có hợp đồng lần trước, anh còn trách tôi kém cỏi nên anh mới bị áp lực về kinh tế. Sau đó anh công khai qua lại với nhân tình trước mặt tôi. Anh bảo hoặc là tôi chấp nhận để anh sống thế, hoặc là ly hôn. Hết cách, tôi đành ly hôn với Tuấn và dẫn con gái ra khỏi căn nhà tưởng rằng là tổ ấm hạnh phúc của chúng tôi.

Sau khi ly hôn tôi nhờ mẹ đẻ tới trông con giúp và xin việc tại một công ty thiết kế thời trang. Thoáng cái đã 2 năm trôi qua, trong thời gian làm việc ở công ty, tôi có cơ hội tiếp xúc với một người đàn ông tên Minh. Minh cũng có hoàn cảnh giống tôi vì vợ theo người khác mà hôn nhân đổ vỡ, nhưng vợ chồng anh lại chưa có con chung.

Tái hôn sau 2 năm chia tay, đêm tân hôn, tôi bàng hoàng rồi rụng rời tay chân trước điều kiện trớ trêu của chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, Minh liên tục theo đuổi và tỏ tình với tôi. Nhiều người cũng khuyên tôi đừng sống một mình mãi mà hãy tìm người đàn ông biết thương mình. Nhìn anh nhiệt tình đưa đón con riêng của tôi đi học về, chịu khó đưa con bé đi chơi và chiều chuộng mọi đòi hỏi của con bé, con bé cũng tỏ ra quý Minh, nên tôi cũng yên tâm phần nào trước khi đồng ý làm vợ anh. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng cưới nhau thì tôi, con gái và anh sẽ dọn về sống chung một nhà nhưng thực tế diễn ra rất khác.

Bây giờ chúng tôi đang lên kế hoạch tổ chức đám cưới thì Minh đưa cho tôi 300 triệu và bảo đây coi như là số tiền cấp dưỡng nuôi con riêng của tôi. Kèm đó anh đề nghị tôi hãy để con bé ở với ông bà ngoại.

Ngoài ra, anh nói thêm rằng mẹ anh cũng không đồng ý cho tôi đưa con gái riêng về sống chung, anh chấp nhận chu cấp tiền cho con bé là tốt rồi, đừng bắt anh phải yêu thương, chăm sóc nó như con. Sau này tôi và anh sẽ còn phải sinh con, anh sợ không thể yêu thương, chiều chuộng con riêng của vợ như con đẻ.

Nghe những gì chồng sắp cưới nói mà hồi lâu tôi không thốt nên lời. Tôi nghĩ rằng ai cũng có lòng ích kỷ, anh muốn tốt cho hôn nhân của mình nhưng tôi càng muốn con mình hạnh phúc. Nếu tôi rời xa con bé để đi lấy chồng thì tuổi thơ của con sẽ bất hạnh biết bao. Tôi nên chấp nhận làm theo ý anh hay hủy hôn để được ở cùng con gái đây?

 

Bất ngờ thấy chiếc áo đỏ lạ treo trước sân, sang hôm sau vừa bước vào nhà thì hoảng hốt, chân tay run rẩy với cảnh tượng trước mắt

Bất ngờ thấy chiếc áo đỏ lạ treo trước sân, sang hôm sau vừa bước vào nhà thì hoảng hốt, chân tay run rẩy với cảnh tượng trước mắt

Tôi ngẫm lại, mình chỉ mới đi công tác 3 ngày, mà trước đó chồng tôi đưa tôi ra sân bay thì tôi cũng không thấy chiếc áo lót này. Tôi nghĩ cũng lạ, chồng tôi không lái xe ra ngoài thì ai bỏ thứ này vào được?

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 55 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 55 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ