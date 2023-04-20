- Sao anh ra ngoài không gọi em đi cùng, mình đi trăng mật mà anh cứ bỏ mặc em thôi...

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài, rồi tắt máy. Tôi dập máy, rồi cũng ngồi đần người ra suy nghĩ. Tôi ra quán cà phê ngắm biển để cho khuây khỏa, nhưng chưa thấy thoải mái chút nào...

Tôi và vợ, mà đúng hơn là vợ bị tráo đang đi trăng mật Phú Quốc. Với các cặp đôi bình thường đây sẽ là khoảng thời gian để vui vẻ bên nhau, nhưng tôi chỉ đi cho có. Bởi tôi vẫn chưa chấp nhận được cô vợ phút chót này.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện là tôi được mọi người giới thiệu Thùy, cũng xinh, giỏi. Thế nhưng đi cà phê với tôi 2 lần cô ấy vẫn chẳng nói mấy. Cứ tưởng chuyện sẽ chẳng thành, tôi về kêu ca với bà dì rồi quyết: "Thùy xinh đấy nhưng cháu không gặp nữa đâu. Cô ấy vốn dĩ chưa muốn yêu ai, lạnh lùng với cháu lắm".

Dì tôi khuyên can không được, xong cũng ok, thôi thì coi như không có duyên. Tôi xóa số của Thùy, bỏ theo dõi trên Facebook. Cứ tưởng thế là coi nhau như người dưng thì chỉ 5 hôm sau, Thùy gọi cho tôi hẹn đi ăn. Tôi choáng. Nhưng cũng có chút cảm tình vì cô ấy xinh, tôi đồng ý. Rồi Thùy là người đề nghị yêu, còn hỏi tôi: "Anh có ý định kết hôn trong năm nay không?"

Tôi choáng tập 2. Nhưng cũng 31 tuổi rồi, gái chủ động thì gật thôi. Hơn nữa, thân thế, gia đình cô ấy đã được dì ruột tôi bảo đảm. Tìm hiểu chi lắm, cứ cưới về xong yêu cũng chưa muộn. Thế là chúng tôi hẹn hò được 2 tuần đã dẫn nhau tới tiệm vàng xem nhẫn, nhanh chóng mặt!

Tới ngày cưới, chúng tôi có tròn 50 ngày hẹn hò, 3,5 tháng quen biết. Thần tốc quá nên tôi chả dám kể với ai, hễ bị hỏi thì chỉ cười trừ cho qua chuyện hoặc ỡm ờ kiểu "cũng yêu 1 thời gian rồi".

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều đêm nằm tôi cũng hơi lăn tăn dù thấy Thùy có vẻ hợp để làm vợ, làm mẹ. Cô ấy kiểu lúc nóng, lúc lạnh. Lúc thì tỏ ra quan tâm tôi lắm, có khi lại hờ hững lạ kì. Chắc đó bởi cô ấy chưa yêu tôi? Nhưng nghĩ vậy thôi nhưng tôi vẫn cứ để đám cưới diễn ra bình thường.

Rồi ngày ấy cũng tới. Hôm ấy, khi tôi vào đến cửa để đón cô dâu, nhìn thấy bóng lưng của vợ cũng thoáng xuyến xao. Nhưng khi cô ấy quay ra, tôi choáng váng. Một người có gương mặt rất giống Thùy, nhưng lại không phải Thùy, hình như là em gái sinh đôi của cô ấy. Dù tôi yêu cô ấy chưa đủ lâu nhưng cũng biết đoạn lông mày Thùy không có nốt ruồi nào. Ánh mắt nhìn tôi trìu mến thế kia cũng chưa từng có...

Tôi há hốc miệng, giơ tay chỉ trỏ định nói nhưng cô dâu đã vội vàng ra dấu tôi im lặng. Rồi chẳng chờ tôi tiến vào, "Thùy giả" lập tức nắm tay rồi, tiến ra ngoài. Cô ấy còn thì thầm vào tai tôi: "Nếu không muốn 2 họ bị mất mặt thì anh hợp tác với em chút đi".

Tôi đần người ra, chẳng biết phản ứng thế nào. Thế là cứ theo cô dâu mà diễn cho tròn vai, vừa đi mời nước mời rượu, trong đầu tôi nghĩ lung lắm. Chờ mãi không có khoảnh khắc nào riêng tư để có thể nói chuyện, nhưng nhìn người con gái kia có vẻ quan tâm tôi hơn Thùy, tôi lại lặng thinh theo lời cô ấy.

Tận khi lên xe hoa, tôi mới hỏi thì "cô dâu thế thân" mới tiết lộ chị gái mình yêu 1 người khác. Chị quyết định lấy tôi chỉ vì gã kia cưới vợ nên tức giận. Thế nhưng, sát ngày cưới thì tên người yêu cũ lại xin quay lại, Thùy bất chấp hết mà bỏ đi. Vì gia đình em quá mất mặt mới nghĩ tới chuyện cho em gái sinh đôi thế thân.

Trong lúc tôi sốc không nói nên lời thì cô vợ hờ mới năn nỉ: "Em có cảm tình với anh từ khi dì anh ngỏ ý, nhưng em không dám nói. Dù sao chị Thùy nói cả 2 người chưa có tình cảm sâu nặng, đăng kí kết hôn cũng chưa làm, để em làm vợ anh được không?"

Rồi dưới sự cầu xin của cô ấy tôi cũng im im để tiến hành mọi thứ theo đúng kế hoạch. Thậm chí, cả tuần trăng mật tôi cũng vẫn đi cùng Thy - em gái Thùy. Thế nhưng tôi vẫn không thấy thoải mái, tối ngày bỏ cô ấy ra ngoài 1 mình. Song tiếp xúc vài ngày thì tôi cũng thấy mến cô vợ hờ này, vừa muốn cho cô ấy 1 cơ hội làm vợ thật của mình, nửa lại thấy không xứng vì gia đình họ lừa gạt mình. Chưa kể, sau này sẽ ăn nói làm sao với gia đình đây?

Chuyện tưởng chỉ có trên phim này lại xảy ra với tôi nên tôi thật sự rất khó xử...