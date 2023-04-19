Đến khi con tôi 34 tuổi mới chịu thông báo với cả nhà sẽ đưa bạn gái về ra mắt. Tôi đích thân xuống bếp nấu những món ngon đãi con dâu tương lai.

Vợ chồng tôi thật may mắn có được cậu con trai giỏi kiếm tiền, lại đẹp trai, xung quanh luôn có nhiều cô gái theo đuổi nhưng con tôi chưa nhận lời yêu ai.

Dù rất khó chịu với cách xưng hô tùy tiện đó nhưng nhìn hai đứa trẻ đáng yêu tôi không đành làm chúng mất vui nên cũng vỗ về mời ba người vào nhà chơi.

Đợi đến 6h tối mới thấy mặt người yêu con trai, nhưng hai tay cô gái đó lại dắt hai đứa trẻ kháu khỉnh và rất giống nhau. Vừa nhìn thấy tôi hai đứa bé liền chạy đến ôm chân mà gọi bà nội, làm như thể cháu ruột của tôi.

Cô gái kia từ tốn giải thích, trước khi đi lấy chồng mới chị gái của cô ta đã để hai đứa cháu sinh đôi lại cho bà ngoại, một năm trước bà mất, bạn gái của con trai tôi phải đón về nuôi.

Tôi hỏi tại sao không trả hai đứa nhỏ về cho nhà nội, cô ấy bảo là chị gái không tiết lộ tung tích bố của chúng là ai. Cô ấy cũng nói thẳng luôn rằng chỉ chấp nhận đám cưới khi nhà tôi cho phép đón hai đứa trẻ về ở cùng. Còn nếu gia đình tôi không đồng ý thì chấm dứt tại đây.

Ảnh minh họa: Internet

Cô gái này không biết bản thân mình có thứ gì quý giá mà ngay ngày đầu tới nhà người yêu đã ra điều kiện. Con trai tôi nhiều tiền lại đẹp trai lấy đâu mà chẳng được vợ, cớ sao phải đi lấy một cô gái lại đèo bồng theo hai đứa trẻ?

Vợ chồng tôi đuổi khéo ba người ra về, không ngờ con trai nói là sẵn sàng nuôi hai đứa trẻ và chấp nhận cưới cô bạn gái đó. Con nói là thời buổi này rất khó kiếm được một cô gái chưa chồng mà có lòng tốt như người yêu nó nên nó nhất định phải cưới bằng được.

Mấy hôm nay gia đình tôi như ngồi trên đống lửa, vợ chồng tôi mời cả bác trưởng họ đến để khuyên giải nhưng không làm lung lay ý định của con trai. Bây giờ tôi phải làm sao để con trai từ bỏ cưới cô gái kia làm vợ đây mọi người?