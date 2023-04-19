Háo hức đi thử váy cưới, tới nới vô tình thấy mẹ chồng nhắn cho anh một tin "mẹ lo quá", tôi suy sụp khi biết được kế hoạch đen tối của nhà anh

"Bây giờ cứ nghĩ đến chuyện cưới xin hay yêu đương là em đau đớn đến tột cùng. Tuy nhiên, em vẫn thấy bản thân may mắn vì nhanh chóng 'lột mặt nạ' của anh ta.

Một đám cưới bị hủy bỏ nào phải chuyện nhỏ. Thế nhưng, một khi có những câu chuyện khó chấp nhận liên quan đến cô dâu chú rể thì việc chia tay chẳng phải bất ngờ. Câu chuyện của một "cô dâu hụt" dưới đây khiến người ta phải tranh luận khá nhiều. Chuyện như sau:

Em trải qua vài mối tình rồi. Hồi đó, em cứ nghĩ ngợi kiểu yêu đương là trải nghiệm nên yêu toàn công tử, gia thế tương đương mình. Cũng vì vậy, em hiểu rõ những 'thói hư' mà đàn ông giàu có dễ mắc phải. Sau này, em quyết tâm sẽ lấy 'trai ngoan' làm chồng.

Em sinh ra trong gia đình khá giả. Bố mẹ chỉ sinh được anh trai và em. Anh trai lại lấy vợ rồi nên họ dồn nhiều sự quan tâm vào em. Từ bé đến lớn, tính cách em vốn ngang ngược, chẳng mấy khi chịu thua hay nhường nhịn ai đâu.

Ảnh minh họa: Internet

26 tuổi, em gặp anh ta. Anh ta đẹp trai, hiền lành và rụt rè lắm. Lúc ấy, em quyết tâm theo đuổi bằng được vì đơn giản thấy anh ấy 'nhìn hay hay'.

Nhưng cuối cùng, em lại xác định đây là người đàn ông của cuộc đời, có thể dựa dẫm vào được. Anh ấy nhường nhịn em đến tận cùng, khéo ăn khéo nói lắm. Anh lúc đầu bày tỏ thái độ lo sợ khi biết gia cảnh em. Tuy nhiên, em cũng đảm bảo luôn rằng bố mẹ sẽ chẳng bao giờ can thiệp chuyện yêu đương của em nên anh chẳng phải lo.

Em đã từng về nhà anh ra mắt và ở chơi ba ngày. Bố mẹ anh đều rất nhiệt tình, em còn thấy có phần nhiệt tình thái quá. Em nói gì họ cũng đồng ý, thậm chí mẹ anh còn bảo anh là sau này kết hôn ở rể nhà em cũng chẳng sao.

Ban đầu em nói cưới, bố mẹ phản đối vì chênh lệch nhiều cái nhưng họ hiểu tính cách em, chỉ phân tích nhưng em không nghe. Bố mẹ càng cản, em càng hiếu thắng, đòi cưới. Thế nên bố mẹ đành chấp nhận.

Ăn hỏi xong xuôi, bọn em đi tìm thuê váy cưới để chụp hình. Đợt ăn hỏi xong bố mẹ anh ngày nào cũng gọi điện giục đăng ký kết hôn nhưng phía nhà em lại muốn sát ngày cưới hẵng làm. Thật may mắn quá, nếu em đăng ký rồi thì sau này lại quá dở cho việc giải quyết.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm đi thuê váy bọn em đến cửa hàng nhưng phải chờ vì mẫu mới đang trên đường đến. Lúc đó em quên mang điện thoại, mượn máy anh để gọi cho chủ studio mà em có quen biết để đổi mẫu váy. Em hơi đau bụng nên nhờ anh chạy qua hiệu thuốc gần đấy mua giùm vỉ thuốc.

Anh chạy đi, em vẫn cầm điện thoại anh bấm bấm chơi chơi vậy. Bỗng dưng, có tin nhắn đến khiến em sững người.

'Mẹ lo quá. Sao con không làm cho nó có bầu đi rồi nói gì cũng dễ. Để lâu như thế nhỡ nó không cưới thì sao?'.

Mẹ anh nhắn tin đến nhưng nội dung thật lạ. Quá tò mò, em bấm vào rồi kéo lên đọc. Hóa ra, mẹ con anh đang rất muốn bọn em kết hôn sớm, phải là vợ chồng vì biết nhà em giàu có. Thậm chí, anh đang nợ số tiền lớn và nhăm nhe dùng tiền mừng cưới để trả nợ.

Điều em sốc nhất là khi bắt đầu yêu em, anh đã có bạn gái nhưng bị mẹ xúi chia tay để bắt 'con cá to'. Đến tận bây giờ, thi thoảng cô ta vẫn qua lại với người yêu em, hẹn nhau đi khách sạn bởi em vẫn muốn giữ mình đến đêm tân hôn. Mẹ chồng tương lai biết chuyện bảo rằng anh cắt đứt sớm đi, không em mà biết thì chẳng cưới xin được.

Người đàn ông mà em xác định làm chồng rất chắc chắn với các tính toán của mình. Anh ta bảo: 'Mẹ yên tâm nhà nó không thiếu tiền, con bảo mang tiền mừng đi đầu tư thì chẳng ai nghi cả. Mẹ cứ khất bên đó hộ con, đợi ngày con cưới xong có tiền mang về trả bằng sạch'.

Lúc này em không rõ mình cảm thấy thế nào nữa, choáng váng đến tận cùng. Em còn phẫn nộ, tức giận nữa, em gái ở studio mang nước tới mà em vẫn ngơ ra.

Anh ta vừa chạy mua thuốc về. Em quay sang nhìn anh ta cười nhạt bảo: 'Mẹ anh vừa bảo anh qua thăm cô H. đấy' (H. là tên người phụ nữ vẫn qua lại với anh ta). Anh ta giật mình, lắp bắp hỏi em chuyện gì. Em chìa điện thoại với những dòng tin nhắn của mẹ chồng tương lai khiến anh ta hoảng hốt, đòi giải thích.

Em chẳng thèm nghe, nói thẳng: 'Lúc đầu tôi chọn anh vì thấy anh đơn giản, đáng yêu, sau này dần dần cũng yêu vì cái tính ấy. Ai dè là anh có âm mưu cả thôi à. Anh biết tôi ghét nhất là kẻ nào không? Là những người phản bội. Anh vừa lừa dối vừa phản bội, loại người như thế này, tôi khinh, hủy hôn thôi'.

Nói xong, em đi ra ngoài, mặc kệ anh ta níu tay đòi giải thích hay bên trong các nhân viên há hốc nhìn.

Thật, cuộc đời đôi khi bẽ bàng vậy đấy. Tự mình chọn chồng lại gặp phải kẻ chả ra sao".

Câu chuyện này đang gây chú ý trên mạng xã hội. Thật đúng là đôi khi, nhà giàu có cũng vất vả trong việc tìm kiếm mảnh ghép cuộc đời.

Chuyện chồng nợ nần, có âm mưu với tiền mừng cưới có lẽ cô gái sẽ bỏ qua. Tuy nhiên, lừa dối và phản bội sau lưng thì thật khó chấp nhận.

May mắn cô sớm nhận ra mọi chuyện, giải quyết mọi thứ nhanh chóng. Hi vọng cô gái sẽ sớm tìm thấy người đàn ông xứng đáng với mình hơn.