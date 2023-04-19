Tôi ở nhà 1 mình nuôi 2 đứa nhỏ thật sự rất mệt. Tuy nhiên, cũng may chồng hiểu và thương, tiền anh gửi về chu cấp đều đều không bao giờ để vợ phải mở mồm xin. Đặc biệt, anh cũng chẳng tiếc bên ngoại cái gì, lần nào về cũng quà cáp, bánh trái sang biếu nên rất được lòng bố mẹ, anh chị tôi.

Thăng làm cai xây dựng nên rất hay phải đi xa. Một tháng anh chỉ có mặt ở nhà được 1-2 ngày, thậm chí những lúc cao điểm thì phải 2 tháng anh mới về nhà.

Gần đây, anh đang xây một căn biệt thự ở rất xa, cách nhà những 200km nên gần 3 tháng rồi mà gia đình chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Tôi nhớ chồng quay quắt, đánh liều gửi hai đứa nhỏ cho bố mẹ trông giúp vài hôm. Dù sao một đứa cũng lên 3, đứa út cũng 20 tháng và cai sữa rồi.

Nhưng nói gì thì nói, nhiều lúc tôi cũng sợ chồng ngoại tình. Tối nào tôi cũng gọi video cho anh để hỏi han công việc, cho con gặp bố, đồng thời ngấm ngầm theo dõi nhất cử nhất động của chồng ở nơi xa.



Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng không nói gì với Thăng, âm thầm bắt xe lên rồi đi xe ôm tới khu anh đang làm. Lúc ấy mới 5h30 chiều, trời mùa hè vẫn rất nắng thế mà không thấy bóng dáng anh đâu. Tôi hỏi thợ thì mấy cậu đấy bảo anh đi về phòng trọ có khách.

Một cậu tỏ ra nhiệt tình, đề nghị: "Chị có cần em dẫn tới không? Ở ngay đây thôi, anh ấy về có chị nào tới ấy! Ngày gì sao ấy, anh Thăng 'được mùa' ghê, toàn gái xinh tới hỏi".

Tôi nghe tới đó đã thấy lòng nóng như lửa đốt, vội vàng đồng ý. Tới đầu dãy trọ, cậu ta chỉ vào ăn phòng ở cuối to nhất, rộng nhất và dặn dò rồi quay đi. Tôi rón rén đi tới, thấy cánh cửa đóng im lìm mà tim đập như muốn văng khỏi lồng ngực. Tôi lo có chuyện chẳng lành...

Ghé tai vào nghe ngóng, không thấy giống nói chuyện... Tôi xô thật mạnh cửa, nào ngờ bật ra thật. Nhưng cảnh tượng trước mắt đúng là khó ngờ... Thăng đang trong vòng tay một người phụ nữ. Chị ta tóc dài, nhuộm vàng trông rất ăn chơi.

Tôi đang lảo đảo, Thăng thì sợ hãi, chạy ra lắp bắp gì đó. Nhưng chỉ 1 tích tắc sau, người đàn bà kia đứng dậy, bình tĩnh mặc áo vào và quay ra nhìn, tôi mới thêm sợ hãi.



Ảnh minh họa: Internet

"Đã lâu không gặp rồi Lan nhỉ!" - chị ta cất tiếng chào, giọng đầy mỉa mai.

Đây chính là vợ cũ của Thăng, chị ta và anh có 2 năm chung sống nhưng không có con. Sau đó, anh tán tôi, và tôi xiêu lòng. Kết quả là tôi lại nhanh chóng mang thai. Khi biết chuyện đó, chị ta và Thăng đã ly hôn, còn tôi và anh chính thức trở thành vợ chồng.

Số tuổi của thằng cả nhà tôi chính là số thời gian mà 2 người ấy xa nhau. Nhưng tại sao, tại sao giờ chị ta lại tìm tới anh. Sau 1 hồi sợ hãi, tôi gào lên trách móc, chửi bới nhưng người phụ nữ đó chỉ bình tĩnh đáp: "Cô cướp của người khác rồi có ngày cũng bị cướp lại thôi. Thế này đã là gì đâu so với việc cô phá vỡ cuộc hôn nhân của chúng tôi?"

Rồi chị ta bỏ đi, Thăng chẳng nói năng gì, tôi thì bật khóc. Cứ tưởng sẽ cho anh bất ngờ, nhưng chính tôi mới là người ngỡ ngàng nhất. Tại sao chị ta lại nỡ làm như vậy, trước kia chị ta không thể mang bầu, còn gia đình tôi đang có 2 đứa nhỏ mà!