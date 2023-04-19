Cô gái đó tâm sự: "Em gặp K. trong tiệc cưới của một qua người bạn thân. Ngay từ cái nhìn đầu tiên em đã bị 'đốn gục' trước vẻ thư sinh, phong độ của K. Sau tiệc cưới, K. mời em đi uống cà phê. Tình yêu của em với anh ấy cũng chính thức bắt đầu từ đó. Em biết là quá nhanh nhưng xưa nay em vẫn nghĩ tình yêu vốn chẳng quan trọng thời gian tìm hiểu. Miễn gặp đúng người, đúng thời điểm duyên ắt bén.

Thời gian không phải là thước đo của tình yêu nhưng nó lại là điều kiện cần và đủ để bạn hiểu về tình cảm cũng như bản chất con người của đối phương. Cô gái trong chuyện dưới đây có lẽ vì không nhận ra điều đó nên đã tự đẩy mình vào tình huống trớ trêu không ngờ tới.

Gia đình K. thuộc diện khá giả. Bố mẹ K. kinh doanh, có công ty riêng, bản thân K. đang cùng bố điều hành công ty. Họ động viên em sau cưới cũng nên về làm cùng K. Nói chung được nhà anh chào đón như thế em cũng mừng.



Ảnh minh họa: Internet

Được bố mẹ hai bên tán thành nên K. giục em cưới sớm để hai đứa sớm ổn định cuộc sống. Hôn lễ của tụi em được tổ chức ở khách sạo 4 sao, tổng chi phí dự tính hết hơn 900 triệu. Phía nhà trai chi hết, bên nhà gái không phải lo gì.

Đám cưới tuy cập rập nhưng ai cũng bảo em số sướng, đúng kiểu 'chuột sa chĩnh gạo'. Thật sự em cũng thấy bản thân mình có phần may mắn thật.

Hôm cưới, em cảm giác mình như một công chúa sắp được hoàng tử đến rước. Vậy mà đúng giờ cử hành hôn lễ, khi K. trao nhẫn cưới cùng bao lời thề hứa cả đời chăm sóc em thì cả hội hôn giật mình trước tiếng gào thét của một cô gái trẻ, bụng mang bầu khoảng 5, 6 tháng, vừa khóc vừa hét: 'Thế còn em. Anh cũng từng thề hứa cả đời chỉ yêu em, chăm sóc em. Cả đứa con trong bụng này nữa. Anh nói em đợi anh về xin phép gia đình cho hai đứa cưới. Thế mà giờ anh trao nhẫn cho người khác? Vậy là sao?'.

Cả hội hôn im lặng như tờ. Bố mẹ chồng em ngây người hết nhìn cô gái đó lại nhìn con trai. K. vội vàng gọi bảo vệ tới đưa cô gái ấy ra ngoài để hôn lễ được tiếp tục. Còn em đứng như tượng kể từ sau giờ phút ấy.

Hôn lễ kết thúc, cả nhà túm lại hỏi K. về cô gái kia. Hóa ra cách đây không lâu, K. có chuyến công tác dài ngày ở miền Trung. Tại đó anh đã có quan hệ với cô gái ấy. Khi cô gái đó có thai, K. đã hứa sẽ có trách nhiệm, về xin bố mẹ cho cưới. Vậy nhưng ra Bắc K. lại quen và yêu em. Anh định bỏ rơi mẹ con cô ấy, tiếc rằng 'người tính chẳng bằng trời tính', nhân duyên nào đó đã khiến cô ấy tìm ra tất cả.

Trời đất như sụp đổ trước mắt em. Bố mẹ chồng em với K. đã tới gặp riêng cô gái đó thương lượng. Cái thai trong bụng cô ấy, K. sẽ chịu trách nhiệm chu cấp, nuôi nó tới khi trưởng thành. Họ cũng gửi cô ấy 1 khoản chi phí lo dưỡng thai. Còn hôn lễ giữa em với K. đã như ván đã đóng thuyền chẳng thể thay đổi.

Có lẽ trong mắt cô ấy em là người may mắn hơn nhưng người trong cuộc như em thấy tê tái quá các chị ạ. Giờ đây vây quanh em toàn là cảm giác dối lừa, bị phản bội. K. nói vì quá yêu em nên anh mới giấu mọi chuyện. Đầu óc em thật sự đã rối bời. Cũng tại em quá nóng vội với cuộc hôn nhân này. Em không biết mình phải làm sao nữa".



Ảnh minh họa: Internet

Câu chuyện trên được chia sẻ trong nhóm kín mạng xã hội. Dù chưa xác minh được rõ tính xác thực của câu chuyện nhưng nó hoàn toàn là một tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống.

Không phủ nhận rằng tình yêu sét đánh luôn mạng lại những cảm xúc tình cảm mãnh liệt từ đôi bên. Nhưng để tiến tới hôn nhân thì thời gian vẫn là yếu tố cần thiết để hai người tìm hiểu được tính cách con người nhau, xem đối phương có thật sự là 1 nửa hòa hợp với mình về mọi mặt.

Cô dâu trong câu chuyện trên nói đúng, có lẽ cô đã quá vội vã với cuộc hôn nhân của mình. Song tất cả đã là chuyện đã rồi nên hầu hết mọi người đều khuyên cô hãy mạnh mẽ đối diện với mọi chuyện. Tương lai của cô còn cả phía trước. Nếu K. thật lòng thật dạ yêu cô thì cô cũng nên cùng anh chia sẻ gánh vác trách nhiệm với 'quá khứ' kia. Như thế, cuộc hôn nhân của cô mới vượt qua được sóng gió.