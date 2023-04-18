Vô tư mở cửa phòng sếp lấy tài liệu, tôi choáng váng đứng không vững khi thấy cảnh tượng kinh tởm trước mặt

Tôi vẫn nhớ như in một tiếng đồng hồ trước, chị trưởng phòng đã nói sẽ đi về còn kịp chợ búa, cơm nước cho chồng con. Sao giờ lại thành ra thế này? Hơn nữa, tôi ngưỡng mộ sếp tuổi trẻ tài cao lại yêu vợ thương con, chăm sóc vợ chu đáo, giờ lại thành ra kẻ bội bạc?

Tôi mới ra trường, mới đi làm nhưng may mắn xin vào được một công ty lớn. Càng may mắn hơn khi sếp tôi lại là một người đàn ông trẻ tuổi, dễ mến. Anh ấy rất tận tình hướng dẫn, giúp đỡ những người mới vào. Có thể nói, tôi ngưỡng mộ sếp cũng có, mà thích thầm sếp cũng có. Ban đầu, vì ấp ủ tình cảm đơn phương dành cho sếp nên tôi chăm chỉ làm việc, cố gắng hết mình, một phần cũng vì muốn nhận được lời khen ngợi, biểu dương của anh. Mỗi khi được đi ăn hay được anh quan tâm, tôi đều rất thích. Nhưng rồi tôi nhanh chóng vỡ mộng khi biết sếp đã có vợ rồi. Không những thế, vợ chồng họ còn rất hạnh phúc.

Vợ anh ấy là giáo viên, ăn nói nhẹ nhàng, lại chiều chuộng chồng. Mỗi lần công ty có tiệc, anh đều đưa vợ con đến cùng. Nhìn họ, tôi càng ngưỡng mộ hơn. Từ ánh mắt, nụ cười, hành động quan tâm họ dành cho nhau đều rất thật. Tôi đành phải chôn giấu tình cảm vào tận trái tim.

Ảnh minh họa: Internet Bị thất tình, tôi thường xuyên tâm sự với chị trưởng phòng. Chị ấy cũng có gia đình rồi và cũng sống đầy đủ, hạnh phúc. Trong mắt tôi, tôi chỉ ước sau này có được gia đình êm ấm như sếp và chị trưởng phòng thôi.

Và có lẽ tôi sẽ giữ mãi sự ngưỡng mộ với họ nếu không có buổi chiều hôm qua. Tôi đem tập tài liệu vào phòng sếp. Thông thường tôi sẽ gõ cửa vào nhưng vì đã hết giờ làm (tôi ở lại làm thêm để hoàn thành tài liệu) tôi nghĩ không có ai nên mạnh dạn mở cửa vào. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi sửng sốt, đánh rơi cả tập tài liệu trên tay. Sếp và chị trưởng phòng đang ôm nhau. Thấy tôi, họ cũng ngạc nhiên. Anh nổi nóng, mắng tôi vào phòng không gõ cửa. Tôi vội vã chạy ra, còn không kịp nhặt lại xấp tài liệu vung vãi dưới nền.

Ảnh minh họa: Internet Tôi vẫn nhớ như in một tiếng đồng hồ trước, chị trưởng phòng đã nói sẽ đi về còn kịp chợ búa, cơm nước cho chồng con. Sao giờ lại thành ra thế này? Hơn nữa, tôi ngưỡng mộ sếp tuổi trẻ tài cao lại yêu vợ thương con, chăm sóc vợ chu đáo, giờ lại thành ra kẻ bội bạc? Tự dưng tôi cảm thấy mất lòng tin vào tình yêu và hôn nhân, cả đàn ông nữa. Liệu chị trưởng phòng có đem những tình cảm một năm trước của tôi ra kể với sếp rồi đùa bỡn không? Hơn nữa, tôi đang rất sợ, liệu tôi có bị sa thải không khi đã chứng kiến cảnh không nên thấy giữa hai người cấp trên của tôi? Tôi rối bời quá. Giờ tôi nên giải quyết thế nào cho ổn thỏa đây? (minhngoc...@gmail.com.vn)

Về nhà sớm một hôm, đang đi vệ sinh tôi chết lặng khi nghe được toàn bộ kế hoạch kinh tởm mà nhà chồng giấu mình Đang ôm bụng trong đó thì tôi nghe tiếng lạch cạch cửa, là mẹ chồng về, chiều nào bà cũng đi mua bánh mì vừa nướng xong để bố chồng ăn lót dạ trước bữa cơm tối. Vừa vào cửa bà đã gọi ông, nhưng không thấy tiếng bố chồng đáp nên bà cằn nhằn chắc ông đi đánh cờ mà không khóa cửa nhà.

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