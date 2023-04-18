Vội đi ship váy ngủ gợi cảm cho khách, tới nơi gọi điện cho người nhận, tôi chết lặng khi nhìn thấy danh tính của người ra lấy hàng

Tâm sự 18/04/2023 14:05

Bịt mặt phóng xe gần 30 phút mới tới nơi khách nhắn. Gần đến nơi tự nhiên thế nào em lại nhìn thấy chồng mình đứng ở đó. Ban đầu em tưởng trùng hợp, nghĩ chắc hắn đi cà phê cà pháo ở đó chăng.

Có những tình huống vô tình phát hiện chồng ngoại tình tưởng như chỉ có trong phim song thực tế vẫn có ngoài đời. Giống như cô vợ trẻ trong câu chuyện mới được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây. Đi ship hàng cho khách cuối cùng lại túm ngay được chồng có bồ. Tình cảnh trớ trêu khiến người trong cuộc đau tê tái song phản ứng của cô mới thật sự là điều thu hút sự chú ý của nhiều người.

Người vợ tâm sự: "Nghĩ thấy đời như một trò đùa các chị ạ. Không biết có ai như em, đi ship váy ngủ cho khách, cuối cùng người nhận váy là chồng mình mới cay chứ.

Chẳng là sau cưới hơn năm em mang bầu sinh con luôn. Hai vợ chồng làm văn phòng lương lậu không dư giả gì. Cộng với đó còn đi thuê nhà, điện nước tính giá kinh doanh đâm ra chi tiêu bị băn bó eo hẹp. Hết 6 tháng cữ, em đi làm trở lại, may có bà ngoại lên chăm con cho nên em tranh thủ vừa đi làm vừa bán hàng online kiếm thêm tiền sữa bỉm cho con. Buổi trưa đồng nghiệp ăn xong đi ngủ chứ em thì cứ long sòng sọc ship hàng cho khách. Chỗ nào xa thì thuê ship, gần tự mình đưa. Vất vả tí nhưng tháng cũng có thêm được vài ba triệu.

Có điều gần 3 tháng nay chồng em cứ bớt dần tiền đưa vợ. Lương của hắn 1 tháng 7 triệu, hai đứa quy định, hắn đưa em 5 triệu, 2 triệu hắn giữ đi đường, cà phê cà pháo ăn trưa. Thế mà thời gian này, tiền đưa em hắn rút hết, có tháng đưa được cho vợ 2 triệu, có tháng triệu rưỡi. Em hỏi thì hắn bảo đang mùa dịch, công ty làm ăn thua nỗ, trả lương nhân viên cầm chừng, chưa cho nghỉ không lương là còn may.

Vội đi ship váy ngủ gợi cảm cho khách, tới nơi gọi điện cho người nhận, tôi chết lặng khi nhìn thấy danh tính của người ra lấy hàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng nói thế làm em hoang mang vì thực tế đấy đúng là tình trạng chung bây giờ. Vậy là thay bằng việc cằn nhằn, tạo áp lực cho chồng, em ngày đêm cày cuốc để bù vào khoản của chồng. Nghĩ thôi thì nghèo tí nhưng vợ chồng sớm tối có nhau là được. Gắng vượt qua giai đoạn này chắc mọi thứ sẽ ổn hơn.

Tối hôm kia, có 1 khách đặt mua chiếc váy ngủ. Chốt được đơn hàng trong nội thành nên trưa ăn xong em hồ hởi đi giao luôn.

Bịt mặt phóng xe gần 30 phút mới tới nơi khách nhắn. Gần đến nơi tự nhiên thế nào em lại nhìn thấy chồng mình đứng ở đó. Ban đầu em tưởng trùng hợp, nghĩ chắc hắn đi cà phê cà pháo ở đó chăng. Tính gọi cho khách xuống lấy đồ xong thì em tới chỗ hắn rủ đi ăn trưa luôn. Ai ngờ vừa nhấn số đã thấy hắn nhấc điện thoại. Hóa ra là hắn cầm máy của người tình xuống lấy váy ngủ cho cô ta các chị ạ.

Đúng là căm không chịu nổi. Vì em dùng sim chuyên bán hàng nên hắn cũng không biết. Chỉ tới khi nghe thấy giọng em, hắn mới ấp úng tính cúp máy nhưng em đã phi tới tận chân rồi. Đã thế đúng lúc ấy người tình của hắn mở cửa õng ẹo chạy lại ôm cổ khoác vai hắn hỏi: 'Sao không trả tiền lấy váy về cho em đi, còn đứng đây làm gì?'.

Vội đi ship váy ngủ gợi cảm cho khách, tới nơi gọi điện cho người nhận, tôi chết lặng khi nhìn thấy danh tính của người ra lấy hàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cô ta vừa nói vừa lấy tiền trên tay hắn đưa em, cầm váy về tay ngắm nghía, kiểm tra hàng. Hắn thì tái mặt đứng im như trời trồng, miệng ú ớ chán chê mới thốt được ra thành lời: 'Em à, chuyện… chuyện là…'.

Con bé kia lúc đó mới bỏ váy xuống hết nhìn em lại nhìn người tình, mặt đực ra không hiểu chuyện gì. Em cười bảo với nó: 'Chồng chị đó em. Chị mà biết em với hắn mèo mả gà đồng với nhau từ trước thì tối qua chị gửi anh ta mang váy cho em luôn rồi, đỡ mất công đi lại'.

Nói rồi em rút tiền thừa đưa cô ta: 'Chị lấy đủ tiền váy, công ship. Còn hắn chị tặng không em đó, coi như khuyến mại. Chị nói thật nhé, với cái loại đàn ông bớt tiền sữa, tiền bỉm của con đi mua váy ngủ cho gái thế này, chị chỉ vứt'.

Nói rồi em phóng xe về luôn. Chiều em không quay lại công ty mà xin nghỉ đưa con về ngoại. Từ qua tới giờ hắn gọi điện nhắn tin các kiểu đòi gặp mặt nhưng em bảo có gì ra tòa nói chuyện. Em không dọa mà làm thật các chị ạ. Trước giờ em dị ứng nhất là tội phản bội. Em vì hắn mà đâm đầu làm mọi việc, cuối cùng hắn lại lừa em. Không bao giờ có chuyện em tha thứ".

Cách hành xử của người vợ khiến nhiều chị em ủng hộ. Phụ nữ thường khi yêu sẽ yêu hết mình nhưng bị phản bội, họ cũng sẵn sàng buông bỏ tất. Khi ấy đàn ông chẳng còn cơ hội sửa sai giống như người chồng trong câu chuyện trên, đến gặp mặt nói chuyện còn bị từ chối. Vậy nên mới nói có hạnh phúc trong tay không biết giữ, mất đừng tìm, cánh mày râu xin hãy nhớ điều ấy.

Tặng em dâu bộ chăn ga để có đêm tân hôn nồng cháy, nào ngờ đồ tôi mua tặng bị ném vào thùng rác, biết được lý do tôi tức giận đến điên người

Tặng em dâu bộ chăn ga để có đêm tân hôn nồng cháy, nào ngờ đồ tôi mua tặng bị ném vào thùng rác, biết được lý do tôi tức giận đến điên người

Em ấy không trả lời tôi mà bình tĩnh đi xuống đưới tầng, đến khi có mặt đông đủ mọi người rồi em ấy mới nói. Bộ chăn ga mà tôi mua cho là hàng rẻ tiền kém chất lượng, nằm thì ngứa ngáy khó chịu, sợi bông thì dính đầy mặt. Bực quá nên ngay sáng hôm sau em ấy đã ném hết đồ của tôi tặng vào thùng rác.

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