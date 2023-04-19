Anh Quang (31 tuổi) hiện sinh sống và làm việc ở TP. HCM không ngại ngần tâm sự về sự vô tâm, thiếu thấu hiểu của mình đối với vợ. Qua đó anh muốn đưa ra lời nhắc nhở, khuyên bảo đối với những người chồng đã từng có suy nghĩ giống như anh.

Người đàn ông nào cũng thích vợ mình biết chăm sóc cơ thể và trưng diện, trang điểm đẹp mắt. Nhưng cuộc sống hôn nhân với nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ, dù là người phụ nữ biết chăm lo cho bản thân đến mấy cũng sẽ có lúc xấu xí, úi xùi. Nhất là sau khi sinh con, cơ thể phụ nữ bị "xuống cấp" là điều rất khó tránh khỏi.

Anh kể, vợ anh bị rạn rất kinh khủng, những đường rạn trắng đỏ ngang dọc, dài ngoằng chẳng khác gì giun đất. Làn da phần bụng trở nên nhăn nheo, sạm đen và khô ráp. Mỗi khi ân ái, anh đều cố tình tắt đèn để khỏi bị phần bụng của vợ làm phân tâm.

Anh Quang và chị Như kết hôn sau quãng thời gian hơn 1 năm yêu nhau. Chị Như không phải xinh đẹp nổi bật nhưng là người phụ nữ có nét duyên ngầm cùng nụ cười dễ mến. Nhưng khi chị sinh xong, anh Quang bỗng dưng cảm thấy "sợ hãi" mỗi khi nhìn vào chiếc bụng của vợ.

Trong lòng anh Quang không khỏi nảy sinh sự so sánh với vợ của một người đồng nghiệp. Cô ấy cũng là gái 1 con nhưng phần eo chẳng hề thay đổi mảy may, vẫn mịn màng và gọn gàng như thời son rỗi. Đừng hỏi tại sao anh biết, bởi mỗi lần đi cùng chồng cô ấy đều mặc áo ngắn khoe vòng eo đáng ngưỡng mộ, muốn không nhìn thấy cũng khó.

"Tôi không có ý nghĩ gì xấu với vợ bạn cả, chỉ đơn thuần so sánh chiếc bụng của vợ mình với cô ấy mà thôi. Tôi giận vợ không chú tâm chăm sóc cơ thể khi mang thai vì nghe kể vợ cậu ta chăm chỉ bôi kem chống rạn lắm nên mới được như vậy", anh Quang nói.

Chị Như tinh ý cảm nhận được sự ghét bỏ từ chồng đối với chiếc bụng rạn của mình. Soi bản thân trong gương, đến chị còn thấy chán huống chi anh. Song đó là do cơ địa, chăm sóc kỹ lưỡng tới mấy người bị rạn vẫn cứ rạn như thường. Chị chỉ biết tập thể dục cho cơ thể gọn gàng chứ những vết rạn này chỉ sợ còn theo chị mãi.

Hôm vừa rồi, công ty anh Quang tổ chức cho nhân viên chuyến du lịch biển nhưng chị Như tự ti với phần bụng xấu xí nên từ chối, ở nhà với con. Vợ của cậu đồng nghiệp cũng có mặt. Thời điểm nhìn cô ấy trút bỏ chiếc khăn tắm trên người, khoe dáng trong bộ bikini gợi cảm, anh Quang nhìn chằm chằm không rời mắt. Không phải anh ham mê sắc đẹp của cô ấy mà chính vết sẹo gớm ghiếc dọc theo bắp đùi cô ấy mới là điểm khiến anh chú ý.



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Không rõ nguyên nhân vì đâu vết sẹo đáng sợ ấy xuất hiện nhưng cô ấy rất tự tin phô bày nó trước ánh mắt của mọi người. Cậu đồng nghiệp của anh càng chẳng hề để tâm đến phần đùi xấu xí của vợ lẫn ánh mắt săm soi từ người khác. Họ thấy vui và hạnh phúc bên nhau, thế là đủ.

Bỗng dưng một cảm giác xấu hổ tột cùng trào dâng trong lòng anh Quang. Anh bảo, khi đó thậm chí anh phải cúi gằm mặt dù chẳng ai biết trong lòng anh suy nghĩ điều gì. Anh thấy mình thật tệ hại và xấu xa, không bằng một góc của người đồng nghiệp ấy.

Vợ anh trải qua bao đau đớn, vất vả sinh được đứa con cho hai người, anh không những không cảm kích, biết ơn lại còn chê bai chị. Chị Như chấp nhận hi sinh nhan sắc và sức khỏe, anh không thương chị thì thôi còn so sánh chị với người khác!

"Chưa bao giờ tôi cảm thấy tâm trạng mình tệ như lúc ấy", anh Quang chia sẻ. Anh nhận ra, sự so sánh bao giờ cũng là khập khiễng. Ai cũng có ưu và khuyết điểm, cả về nhan sắc lẫn tính cách. Vợ bạn anh có một vòng eo đẹp nhưng chị Như lại có đôi chân nuột nà, thon dài. Tại sao anh có thể xấu hổ khi dẫn vợ đi cùng và người khác biết về chiếc bụng chẳng đẹp đẽ của chị? Vợ anh đâu làm gì sai, càng chẳng đáng phải nhận sự đối đãi như vậy!

Cuộc sống vợ chồng, yêu thôi chưa đủ, còn phải thương nhau thật nhiều. Tình yêu dù nồng nàn cỡ mấy cũng có ngày phai nhạt. Có thương nhau, vào những lúc đối phương xấu xí, bệnh tật hoặc thất bại, người ta mới còn ở bên nhau.

Sau chuyến du lịch ấy trở về, lần đầu tiên sau hơn 1 năm chị Như sinh con, anh cẩn thận nâng niu và vuốt ve phần bụng của vợ. Anh đặt lên đó một nụ hôn thay cho lời xin lỗi và lời hứa bù đắp sai lầm.

Chị Như ngỡ ngàng nhìn chồng, sự thay đổi của anh khiến chị vừa vui mừng song cũng rất khó hiểu. Nhưng chị không hỏi thẳng anh lý do tại sao, quyết định để chồng giữ bí mật nho nhỏ ấy cho riêng anh. Đôi khi có những chuyện không cần thiết phải làm rõ ràng để đối phương khó xử, chị chỉ cần biết chồng mình đã nhận ra lỗi lầm và thành tâm sửa đổi là được.