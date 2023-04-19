Nghe nói cô gái này trước đã cùng Hưng trải qua rất nhiều sóng gió, hoạn nạn có nhau. Rồi chẳng hiểu sao khi 2 nhà đã chính thức nói chuyện qua lại và định ngày cưới thì cô ấy đột nhiên mất tích. Trước khi đi cũng không gặp mặt Hưng mà chỉ để lại 1 mảnh giấy vẻn vẹn vài chữ: "Em xin lỗi, hãy tìm người mới tốt hơn em".

Lam chưa bao giờ tin vào tình yêu cho đến khi cô gặp Hưng. Một người con gái thành đạt, mạnh mẽ và đầy quyến rũ như Lam lại cứ mê mệt người đàn ông đã trao trái tim cho kẻ khác. Người ta bảo Lam mù quáng nhưng cô lại không nghĩ vậy. Bởi Hưng càng nặng tình với người cũ thì càng chứng tỏ anh là người chung thủy.

Hưng chỉ thực sự phát hiện ra tình cảm của mình trong đợt Lam đi công tác và chẳng may gặp tạn. Bấy giờ anh mới biết bản thân đã yêu cô gái mạnh mẽ, cá tính ấy từ lúc nào. Đám cưới của họ cũng nhanh chóng diễn ra vì mọi thứ đều quá thuận lợi.

Từ ngày cô ấy đi, Hưng vùi mình vào công việc, sự nghiệp của anh ngày 1 phát triển. Lam có cơ duyên gặp anh trong 1 lần nghiệm thu dự án ở công trường. Hưng khá bất ngờ và ấn tượng với 1 cô gái chân yếu tay mềm nhưng lại làm nghề thiết kế xây dựng. Từ đó họ trở thành bạn bè.

Từ trước hôm kết hôn 1 ngày cho đến giờ phút quan trọng nhất, Lam thấy Hưng có rất nhiều biểu hiện lạ. Anh liên tục nghe điện thoại, đứng ngồi không yên rất bồn chồn rồi có lúc cáu quá ném cả điện thoại vào góc giường. Khi phát hiện ra vợ để ý, Hưng mới giãn cơ mặt, cười nói gượng gạo với Lam.

10h đêm tân hôn có tiếng chuông cửa liên hồi. Lam thấy sắc mặt Hưng không được bình thường, linh cảm có điều chẳng lành cô gặng hỏi thì anh nắm lấy tay Lam nghiêm nghị: "Em phải tin anh nhé, vì em là vợ anh, anh yêu em".

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1 người phụ nữ lạ mặt đứng không vững vừa thấy cánh cửa bật mở đã ôm chầm lấy Hưng. Cô ta liên tục gọi tên anh và những câu hờn trách. Trong khi anh đang loay hoay tìm cách đuổi cô ta đi thì Lam lại đề nghị: "Có chuyện gì thì mời cô vào nhà, đứng ngoài thế này ảnh hưởng hàng xóm".

Cô ta khá sang trọng, lúc vào hẳn nhà đã có chút tỉnh táo hơn, có lẽ do uống hơi nhiều rượu. Cô ta cười mỉa nhìn Lam giới thiệu: "Chào em, chị là cả tuổi thanh xuân của anh Hưng. Chị mới về nước được 1 tháng, có gặp chồng em cũng khá đều đặn. Chị đến đây là để hỏi anh ấy 1 số chuyện".

Lam có chút ngỡ ngàng nhưng nhờ cái nắm tay của Hưng lúc nãy mà cô không cho phép mình mềm yếu trước tình địch. Cô đáp: "Vậy 2 người cứ tự nhiên. Em xin phép".

Cô ta có phần tự đắc: "Phiền em cho bọn chị 2 tách cafe. Chị thì Latte còn anh Hưng đen nóng ít đường nhé. Từ xưa tới nay anh ấy chỉ thích vậy thôi vì cafe chỉ ngon nhất khi nó không bị pha lẫn với thứ gì".

Lam cười nhạt, 1 lúc sau cô đặt lên bàn cốc cafe mocha do cô tự pha và nước chanh ấm. Trước sự ngạc nhiên của kẻ thứ 3 Lam giải thích: "Em nghĩ chị nên dùng 1 chút nước chanh sẽ giải rượu giúp chị nói chuyện với chồng em được tỉnh táo hơn. Còn anh Hưng anh ấy chỉ thích uống Mocha thôi".

Cô ta cau có quay sang hỏi Hưng là tại sao sở thích của anh lại thay đổi liền nhận được đáp án từ Lam: "Chị nói đúng, anh ấy từng rất thích cafe đen ít đường nhưng từ khi gặp em anh ấy đã chuyển sang uống Mocha. Ngày nào anh ấy cũng uống thêm nước ép hoa quả và sinh tố em pha nữa. Sở thích của con người ta có thể thay đổi là bình thường mà chị. Đến đứa trẻ con còn biết cái gì tốt cho nó nó sẽ lựa chọn nữa là 1 người đàn ông trưởng thành như anh Hưng".

Lúc này Hưng mới hết kiên nhẫn tuyên bố: "Chuyện giữa 2 chúng ta thời gian qua chỉ trên phương diện công việc, tuyệt đối không có gì khác nên cô đừng tự suy diễn. Giờ tôi không cần 1 người thức đêm để nhắn tin, hát hò, kể chuyện hay cãi nhau nữa vì Lam nói tôi cần đi ngủ trước 11h để đảm bảo sức khỏe. Giờ tôi cũng không có nhu cầu chạy theo 1 ai để hỏi han, làm trò cho người ta vui nữa vì có nụ cười của Lam luôn bên tôi rồi.

Việc cô bỏ tôi để chạy sang Pháp làm việc tôi không trách, người ta luôn có xu hướng so sánh và chọn thứ tốt hơn mà. Còn bây giờ vợ chồng tôi cần đi ngủ, mời cô về cho".

Cô ta cay đứng lên đi về và nhận ra, tình yêu không phải cùng nhau cười, cùng nhau khóc hay cùng nhau làm mọi điều thích thú kể cả điên rồ trên đời. Tình yêu thật sự là phải làm cho nhau tốt lên từng ngày, hướng đến 1 tương lai hạnh phúc nhất, ngày mai nhất định phải lên phiên bản hoàn hảo hơn hôm nay.