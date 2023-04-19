Vội vàng đi ship mấy ly trà sữa đến nhà khách hàng, cánh cửa vừa mở ra tôi choáng váng, tim đập mạnh trước danh tính của người đối diện

Tâm sự 19/04/2023 16:05

Khi ship hàng đến nhà một khách hàng, tôi bỗng thấy người yêu ngồi chung với nhóm bạn mình. Hóa ra người đặt hàng là bạn của Nhung. Vừa thấy tôi trong bộ dạng nhễ nhại mồ hôi, tay xách đồ ăn vặt, trà sữa, sinh tố đến giao, người yêu tôi nhìn chằm chằm.

Là đàn ông, tôi chưa từng muốn lên mạng kể lể chuyện đời tư của mình. Nhưng lần này tôi bực quá, mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Tuổi đời tôi còn khá trẻ, mới hơn 30 thôi nhưng đã có một sự nghiệp riêng của mình. Vì gia đình có điều kiện, tôi được bố mẹ mở cho một quán trà sữa và đồ ăn vặt có doanh thu hàng tháng khá tốt. Tôi vừa làm ở công ty vừa quản lý quán nên khá bận rộn và không có nhiều thời gian dành cho việc yêu đương.

Tới khi gặp Nhung, tôi mới mở lòng. Nhung là nhân viên công ty đang hợp tác làm ăn với công ty tôi. Chúng tôi gặp nhau trong một lần kí kết hợp đồng. Nhung ăn nói khá hóm hỉnh, lại có vẻ ngoài xinh xắn nên tôi cũng phải theo đuổi lắm mới nhận được sự đồng ý của em. Từ khi yêu nhau, tôi thường đưa Nhung đến quán tôi ăn uống. Tuy nhiên tôi không nói cho cô ấy biết tôi là chủ quán.

Vội vàng đi ship mấy ly trà sữa đến nhà khách hàng, cánh cửa vừa mở ra tôi choáng váng, tim đập mạnh trước danh tính của người đối diện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi cũng hay đưa Nhung đi ăn uống, mua sắm. Cô ấy luôn miệng nói may mắn khi yêu tôi bởi tôi là người đàn ông tâm lý. Thú thật tôi cũng có ý định tiến tới lâu dài nên chiều chuộng người yêu hết mực. Nhung thích gì, tôi đều mua tặng cô ấy mà không tiếc tiền.

Hai tháng nay tôi nghỉ làm ở công ty vì đang lên kế hoạch mở rộng kinh doanh. Tôi cũng nói với người yêu sẽ chú tâm làm một công việc khác với mức thu nhập cao hơn việc cũ. Tuy nhiên tôi không nói rõ công việc mình làm.

Hôm qua là ngày khai trương chi nhánh mới của tôi. Chúng tôi còn mở rộng kinh doanh qua mạng, nhận ship trà sữa tận nơi với giá ưu đãi. Lượt đặt hàng tới tấp khiến nhân viên không xoay xở kịp. Tôi là chủ nhưng cũng đi ship hàng cho kịp và để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

Vội vàng đi ship mấy ly trà sữa đến nhà khách hàng, cánh cửa vừa mở ra tôi choáng váng, tim đập mạnh trước danh tính của người đối diện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi ship hàng đến nhà một khách hàng, tôi bỗng thấy người yêu ngồi chung với nhóm bạn mình. Hóa ra người đặt hàng là bạn của Nhung. Vừa thấy tôi trong bộ dạng nhễ nhại mồ hôi, tay xách đồ ăn vặt, trà sữa, sinh tố đến giao, người yêu tôi nhìn chằm chằm. Một cô bạn lên tiếng hỏi tôi có phải người yêu Nhung không? Cô ấy đáp lại một cách lạnh nhạt: "Mới chia tay rồi. Tưởng làm nghề gì tiền lương cao lắm, ai ngờ...".

Tôi sốc trước cách ứng xử của người yêu mình. Thật không ngờ cô ấy lại có thể nói kiểu đó, trong khi đêm trước chúng tôi còn đi chơi, nói yêu đương với nhau. Cô bạn đặt hàng đưa tiền nhưng tôi không lấy, tôi chỉ nhẹ nhàng bảo tặng cho Nhung.

Khi tôi về tới cửa hàng đã thấy hàng chục tin nhắn xin lỗi của Nhung. Nhưng tôi không trả lời. Thứ tôi mất nhiều nhất trong cuộc tình này không phải tiền bạc mà là lòng tin. Không lẽ con gái thời nay đều chăm chú nhìn vào vẻ bề ngoài như thế sao?

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