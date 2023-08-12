Tặc lưỡi lấy vợ già để chiều lòng bố mẹ, ngỡ phải 'ngủ chay' nào ngờ vừa mở cửa phòng đã thấy may mắn vì cưới được em

Tâm sự 12/08/2023 12:32

Đẹp trai, tài giỏi, dù mới ở độ tuổi 28 nhưng Hùng đã có một sự nghiệp ổn định mà bao người mơ ước. Với những điểm cộng hoàn hảo như vậy nhiều người vẫn nghĩ chắc hẳn phải là hotgirl thì mới có thể xứng đáng làm vợ của anh, vậy nhưng sự thật thì Hùng lại sắp kết hôn với một người phụ nữ hết sức bình thường và hơn anh những 3 tuổi.

Chẳng phải Hùng khó tính hay quái dị đến mức không tự kiếm được cho mình một cô người yêu mà tất cả là vì bố mẹ anh ra phán quyết anh phải cưới gái nhà quê chân chất thật thà và Liên chính là cô gái được bố mẹ anh nhắm trúng.

Cứ nghĩ đến việc một người hoàn hảo như mình mà đi lấy vợ quê đã thế còn hơn tuổi khiến Hùng khó chịu và bứt rứt vô cùng, anh một mực phản đối…và dắt tay nhiều cô gái xinh đẹp về nhà ra mắt với mong muốn thay đổi ý nghĩ của bố mẹ mình. Vậy nhưng làm đủ cách thì câu trả lời vẫn không là không.

 

- Con thừa sức kiếm cưới được một nàng dâu xinh đẹp giỏi giang về cho bố mẹ… sao bố mẹ lại bắt ép con đi lấy vợ quê cơ chứ? Đã thế cô ta còn già nữa…con lấy vợ chứ có phải lấy chị đâu cơ chứ.

- Mẹ mày cũng nhiều hơn tao những 4 tuổi mà vẫn sống hạnh phúc đấy thôi. Xinh đẹp giỏi giang nhưng mà không có đạo đức thì cũng bằng thừa, bố mẹ già rồi chỉ muốn có một cô con dâu ngoan ngoãn mà thôi. Cái Liên tuy nó hơn tuổi nhưng phúc đức lắm mình mới có nó về làm dâu đấy.

- Nhưng con không…

- Không nhưng nhiếc gì hết, nếu anh không cưới con Liên về làm vợ thì cứ từ mặt ông bà già này đi - Mẹ Hùng kiên quyết.

Vì không muốn làm đứa con bất hiếu thế là Hùng đành phải gật đầu đồng ý, làm theo sự dạy bảo của bố mẹ. Lần gặp mặt Liên tuy cô không đến nỗi nào nhưng vì ám ảnh chênh lệch độ tuổi nên Hùng không tài nào yêu thương nổi, những lần gặp mặt sau đó nói là hẹn hò tìm hiểu những cứ đi bên nhau thì Hùng chỉ chú tâm vào màn hình điện thoại để mặc Liên muốn làm gì thì làm. Dù nghe lời bố mẹ cưới xin nhưng anh cũng thầm nghĩ cưới cô vợ già thì thể nào cũng phải ngoại tình bên ngoài.

Và rồi điều gì đến cũng đến sau đúng 1 tháng tìm hiểu, qua lại thì đám cưới của Hùng và cô vợ già cũng diễn ra, vì không muốn mọi người chê cười nên anh quyết định tổ chức ở quê và không mời nhiều bạn bè đến dự. Cứ nghĩ đến cảnh bạn bè chế diễu lấy cô vợ quê mùa là Hùng đã khó chịu bứt rứt trong người. Cả buổi lễ hôm đó khách khứa chúc rượu rồi cứ trêu đùa đêm tân hôn mà Hùng lại càng thấy ngán ngẩm, như người ta hào hứng vì có cô vợ vừa trẻ vừa đẹp..chứ còn mình thì coi như ” ngủ chay” cho xong chuyện. Nhìn vợ Hùng chẳng có nỗi ” hứng thú”…

Tặc lưỡi lấy vợ già để chiều lòng bố mẹ, ngỡ phải 'ngủ chay' nào ngờ vừa mở cửa phòng đã thấy may mắn vì cưới được em - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói thì mạnh miệng như thế nhưng khi thấy cô vợ già của mình bước ra từ nhà tắm trong bồ đồ ngủ quyến rũ thì trong người Hùng bỗng nóng ran hết cả người…nhưng sau đó vì nghĩ vợ già rồi cũng chẳng làm ăn được tý gì nên Hùng bảo vợ lên giường đi ngủ luôn. Vậy nhưng vừa nằm xuống được một lúc thì Hùng bỗng thấy vợ nằm thở hổn hển… Cái cảm giác nóng ran cả người lại ấp đến… và Hùng bắt đầu nhìn vợ với ánh mắt thèm khát.

- Em…em có muốn chúng mình tân hôn không?

- Em…em…không. Anh không cần để ý đến cảm xúc của em đâu, em biết anh cưới em cũng là vì bố mẹ anh bắt ép nên….

- Em đừng nói nữa…Thú thực là bây giờ anh không kiềm chế nỗi bản thân mình nữa…em cũng thế đúng không?

- Anh không chê em già nữa sao?

- Già mà như em thì anh cũng muốn…anh xin lỗi…nhưng cái này mình nói sau được không? Bây giờ mình…..đã nhé…

Nói rồi Hùng lao vào ôm chặt lấy cô vợ và trải qua đêm đầu tiên vô cùng mặn mà.

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