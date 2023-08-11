Ngày cưới linh đình, vừa thấy cô dâu mặc áo dài đỏ bước ra, mẹ chồng bất ngờ lăn đùng ra ngất còn bố chồng sững người rồi lớn tiếng tuyên bố hủy hôn

Tâm sự 11/08/2023 12:06

Hôm nay, Hoa diện bộ áo dài màu đỏ với họa tiết đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp khiến Tuấn tự hào. Theo Tuấn ra ngoài chào hỏi mọi người, thế nhưng chưa kịp cất lời chào bố mẹ chồng tương lai thì mẹ Tuấn á khẩu nhìn Hoa mặt biến sắc rồi lăn đùng ra ngất.

Là trai phố, làm lương tháng 15 - 20 triệu lại còn đẹp trai, Tuấn được bao cô gái theo đuổi. Nhưng anh lại yêu và xin phép bố mẹ cho cưới Hoa. Cô gái xuất thân từ nông thôn, không có bố và mẹ mất từ khi cô lên 7 tuổi. Ở với bà ngoại, Hoa cũng chỉ học hết lớp 9 rồi theo bà đi làm thuê vì nhà nghèo. Lớn lên, cô ra Hà Nội làm phục vụ quán cơm cho người bác họ.

Chênh lệch về hoàn cảnh gia đình như vậy, Hoa tự ti không ít lần đòi chia tay còn Tuấn thì quyết muốn cưới em bằng được. Bố mẹ anh lúc đầu phản đối, nhưng sau thấy Hoa là một cô gái tốt và hiểu tính Tuấn đã quyết không ai cản được nên ông bà đồng ý cho cưới.

Ngày cưới linh đình, vừa thấy cô dâu mặc áo dài đỏ bước ra, mẹ chồng bất ngờ lăn đùng ra ngất còn bố chồng sững người rồi lớn tiếng tuyên bố hủy hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về vùng quê hẻo lánh, đường đất khó đi, mẹ Tuấn lắc đầu ngán ngẩm vì phải thông gia với một gia đình thế này. Đứng trước căn nhà cũ xuống cấp, cả họ nhà Tuấn dè bỉu nói anh ngu mới lấy vợ nghèo thế này. Còn Tuấn, anh bỏ ngoài tai tất cả mọi lời gièm pha mà giục người lớn vào xin làm lễ ăn hỏi.

Hôm nay, Hoa diện bộ áo dài màu đỏ với họa tiết đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp khiến Tuấn tự hào. Theo Tuấn ra ngoài chào hỏi mọi người, thế nhưng chưa kịp cất lời chào bố mẹ chồng tương lai thì mẹ Tuấn á khẩu nhìn Hoa mặt biến sắc rồi lăn đùng ra ngất. Còn bố Tuấn thì vội vàng tuyên bố hủy hôn trước sự ngỡ ngàng của hai họ.

Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Tuấn cũng chẳng kịp hỏi tại sao bố mẹ lại phản ứng như vậy, anh vội đưa mẹ đi cấp cứu. Và thật may bà đã qua cơn nguy kịp, cơn đau tim không lấy mất mẹ anh. Mẹ ổn, Tuấn tìm bố hỏi rõ mọi chuyện thì thấy ông mặt rầu rĩ ngồi ngoài hàng lanh hút thuốc - điều mà anh chưa từng thấy ở bố.

Gặng hỏi, bố chỉ khóc rồi xin lỗi Tuấn và xin anh hủy hôn, đừng yêu đương và đặc biệt không được đi quá giới hạn với Hoa. Không hiểu vì điều gì mà bố cấm Tuấn cưới Hoa, anh kiên quyết phản đối thì ông nói: "Hoa là em gái ruột mày! Là con rơi của bố…"

Tuấn đờ người không tin vào sự thật cho đến khi ông giải thích nhận ra con gái mình qua chiếc áo dài đỏ Hoa mặc có thêu dòng chữ TD và dòng sông trên áo. Đó là món quà bố tặng cho mẹ Hoa. Và mẹ Tuấn đã biết mối quan hệ sai trái của ông, bà đến dằn mặt mẹ Hoa khiến mẹ em bỏ về quê không để lại tung tích gì. Điều khiến bố Tuấn tin Hoa là con gái mình đó là di ảnh thờ của mẹ Hoa.

Ngày cưới linh đình, vừa thấy cô dâu mặc áo dài đỏ bước ra, mẹ chồng bất ngờ lăn đùng ra ngất còn bố chồng sững người rồi lớn tiếng tuyên bố hủy hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chết lặng khi biết được sự thật khủng khiếp này, Tuấn tìm đến rượu để giải sầu. Sau đó, anh đề nghị bố và Hoa đi xét nghiệm ADN và cũng nói hết mọi chuyện với em. Chẳng khác gì Tuấn, Hoa cũng sốc và hận người đàn ông đã bỏ rơi, làm khổ mẹ con cô bao lâu nay.

Thời gian sau có kết quả xét nghiệm, Hoa và bố Tuấn đúng là có cùng huyết thống. Tất cả đều ngỡ ngàng, và Tuấn đã hết hi vọng... Nhưng mẹ anh thì kiên quyết không cho chồng nhận con, căm ghét Hoa như ngày trước bà ghét mẹ cô vậy.

Đám cưới hạnh phúc với bao dự định chưa kịp làm đã tan thành mây khói, và chỉ còn lại sự trách móc, oán giận nhau. Không khí trong nhà Tuấn chẳng còn vui vẻ, thoải mái như trước vì nỗi đau bị phản bội hơn 20 năm trước lại ùa về. Anh không biết làm gì để lấy lại tinh thần, bố mẹ thoải mái vui vẻ như trước. Còn Hoa em sẽ ra sao khi đối mặt với sự thật này trong khi bố ruột vẫn không muốn nhận con?

Lỡ ăn 'trái cấm' trước khi cưới, mẹ chồng đối đãi bạc như vôi, khinh ra mặt, nào ngờ khi nghe mẹ đẻ tôi nói 1 câu bà liền im bặt, cúi mặt vì xấu hổ

Lỡ ăn 'trái cấm' trước khi cưới, mẹ chồng đối đãi bạc như vôi, khinh ra mặt, nào ngờ khi nghe mẹ đẻ tôi nói 1 câu bà liền im bặt, cúi mặt vì xấu hổ

Tôi trót dại mang bầu bé Bi khi mới 19 tuổi, sau cuộc tình một đêm chóng vánh với người bạn thân của anh trai.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva Tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân bí mật eva chuyện eva tâm sự tình yêu chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 17 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 47 phút trước
Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Nhóm ngư dân vô cùng phấn khích câu được con cá khổng lồ nặng 293 kg trên biển

Video 1 giờ 2 phút trước
Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Sau 2 tuần nữa, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tình huống hy hữu tại tiệc cưới và sự thật đằng sau cái tát bất ngờ của cô gái

Tâm sự Eva 1 giờ 47 phút trước
Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 2 giờ 2 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Bất ngờ khi thấy con trai của vợ cũ giống mình, tôi tìm hiểu và phát hiện sự thật

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá