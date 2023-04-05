Tặc lưỡi chấp nhận vớ phải 'đàn bà cũ' về làm vợ, đêm tân hôn nhìn thấy vệt máu đỏ dưới ga giường, tôi ngỡ ngàng không nói nên lời

Tâm sự 05/04/2023 08:30

Đêm tân hôn cũng là đêm đầu tiên của tôi và vợ. Thú thật, trước đó tôi có nhiều lần đụng chạm, nhưng thấy vợ mình không thích nên tôi tôn trọng cô ấy.

Tôi và Linh vừa kết hôn được vài ngày. Đến giờ, tôi vẫn chưa tin vào những gì đã trải qua. Chỉ tin rằng ở hiền thì sẽ gặp lành.

Tôi và vợ mình quen nhau cách đây nửa năm. Vừa mới gặp cô ấy, tôi đã trúng tiếng sét ái tình. Năm nay Linh 26 tuổi, là một người hiền lành, nhu mì, thuộc đúng tuýp người mà tôi muốn cưới làm vợ. Chính vì vậy, tôi đã dồn công sức để theo đuổi cô ấy.

Sau 3 tháng trồng cây si, cuối cùng tôi cũng nhận được cái gật đầu của Linh. Có điều lúc này, cô ấy lại nói ra một sự thật khiến tôi sốc nặng. Đó là Linh đã từng kết hôn. Chồng cũ của cô ấy cũng qua đời chỉ sau khi cưới được một tháng. Biết đây là câu chuyện buồn, tôi không khơi lại và chẳng bao giờ hỏi về người đàn ông cũ.

Tặc lưỡi chấp nhận vớ phải 'đàn bà cũ' về làm vợ, đêm tân hôn nhìn thấy vệt máu đỏ dưới ga giường, tôi ngỡ ngàng không nói nên lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi yêu nhau, Linh mới nói cho tôi rõ sự thật. Cô ấy kết hôn với chồng cũ là vì ân tình. Ngay cả khi kết hôn, Linh cũng biết người ta đã mắc trong mình bệnh hiểm nghèo. Nghe xong chuyện này, tôi càng thấy khâm phục cô ấy. Đó là lý do mà vừa yêu nhau được 3 tháng, tôi đã nhanh chóng mở lời cầu hôn.

Để đến được với Linh, tôi đã gặp không ít rào cản từ phía gia đình. Ai cũng khuyên nên suy nghĩ kỹ, phụ nữ đã từng qua một đời chồng, trong khi tôi lại là trai tân. Thế nhưng trong mắt tôi, một hay hai đời chồng không quan trọng. Điều tôi quan tâm là người phụ nữ ấy như thế nào.

Tặc lưỡi chấp nhận vớ phải 'đàn bà cũ' về làm vợ, đêm tân hôn nhìn thấy vệt máu đỏ dưới ga giường, tôi ngỡ ngàng không nói nên lời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn cũng là đêm đầu tiên của tôi và vợ. Thú thật, trước đó tôi có nhiều lần đụng chạm, nhưng thấy vợ mình không thích nên tôi tôn trọng cô ấy. Trước khi bắt đầu, tôi đã xác định Linh đã từng là của người đàn ông khác. Vậy mà không ngờ, cô ấy vẫn còn trong trắng.

Hỏi ra mới biết, Linh và người chồng cũ vẫn chưa hề thân mật. Và tôi mới chính là người đàn ông đầu tiên của vợ mình. Cả đêm hôm ấy, tôi cảm thấy lâng lâng vui sướng. Tôi vui vì mình đã lựa chọn đúng, đã không vì cái mác phụ nữ một đời chồng mà bỏ lỡ một người phụ nữ tốt đến vậy...

Tặc lưỡi đồng ý lấy cô phụ nữ bị câm về làm vợ, đêm tân hôn chuẩn bị lao vào 'ân ái', tôi đứng tim khi nghe cô ấy nói 3 từ

Tặc lưỡi đồng ý lấy cô phụ nữ bị câm về làm vợ, đêm tân hôn chuẩn bị lao vào 'ân ái', tôi đứng tim khi nghe cô ấy nói 3 từ

Ngày cưới, nhiều người nhìn vợ chồng tôi rồi nói ra nói vào, tôi mặc kệ. Đời người chẳng có bao nhiêu, tôi chỉ cần biết mình và Ly cần nhau, thế là đủ. Nhưng vợ đã tặng tôi một món quà quá tuyệt vời. Đêm tân hôn, tôi bước ra từ nhà tắm, đang cầm điện thoại kiểm tra công việc thì nhận được một cái ôm phía sau.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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