Miệt mài tìm đủ mọi cách để giúp vợ sinh con trong suốt 8 năm, thấy vợ uống thứ thuốc bí ẩn trong phòng, tôi khóc trong đau đớn khi biết được sự thật

Tâm sự 04/04/2023 15:31

Thời gian gần đây, công ty anh thanh lọc nhân sự nên cho nhân viên nghỉ việc hàng loạt, anh cũng nằm trong số đó. Tạm thời chưa tìm được việc, anh ở nhà làm việc online. Lúc này, anh phát hiện vợ mình có những biểu hiện rất lạ.

Hai người yêu nhau, khi tình cảm đã chín muồi thì đích đến của họ chính là hôn nhân. Tuy nhiên, trong góc khuất mỗi con người, họ đều giữ lại những bí mật của riêng mình. Có những bí mật khiến người khác phải chịu tổn thương và dằn vặt suốt nhiều năm trời. 

Anh H (36 tuổi) chia sẻ: "Mình và vợ lấy nhau 8 năm rồi. Kinh tế gia đình ổn định, hai bên bố mẹ cũng rất tâm lý. Có điều chẳng ai trên đời là hoàn hảo, cưới nhau được 8 năm, vậy mà hai vợ chồng vẫn chưa có con".

Nói đoạn, anh thở dài tâm sự, bản thân đã đi khám khắp nơi, hễ ở đâu có người nhận chữa hiếm muộn là lại cất công lên đường. Thế nhưng sau bao nỗ lực, vợ chồng anh chị vẫn không có tin vui. Thấy nhà cửa cô quạnh, nhiều lần anh A đề nghị xin con nuôi, có điều vợ anh vẫn phản đối. Chị nói chẳng ai bằng con đẻ, nghe vậy, anh cũng không dám trái lời vợ.

Miệt mài tìm đủ mọi cách để giúp vợ sinh con trong suốt 8 năm, thấy vợ uống thứ thuốc bí ẩn trong phòng, tôi khóc trong đau đớn khi biết được sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, công ty anh thanh lọc nhân sự nên cho nhân viên nghỉ việc hàng loạt, anh cũng nằm trong số đó. Tạm thời chưa tìm được việc, anh ở nhà làm việc online. Lúc này, anh phát hiện vợ mình có những biểu hiện rất lạ.

Đầu tiên là chiều nào chị cũng đi bộ. Đợt này người ta cấm tụ tập, chị vẫn lững thững đi. Thế rồi anh đi theo và phát hiện, vợ mình đến bãi tha ma. Sợ bứt dây động rừng, anh bắt đầu tìm thêm chứng cứ.

Trước đây, anh đi làm cả ngày, đêm mệt ngủ sớm nên không biết vợ ở nhà làm những gì. Bây giờ anh mới biết, tối nào vợ cũng uống loại thuốc gì đó. Hôm ấy nhân lúc vợ ngủ, anh mới lấy chìa khoá mở ngăn kéo thì bàng hoàng phát hiện đó là thuốc tránh thai. Chuyện đến nước này, anh kêu vợ dậy nói chuyện.

Miệt mài tìm đủ mọi cách để giúp vợ sinh con trong suốt 8 năm, thấy vợ uống thứ thuốc bí ẩn trong phòng, tôi khóc trong đau đớn khi biết được sự thật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những lời sau đó khiến anh chao đảo. Chị khóc, miệng tỉ tê: "Em đã hứa với anh ấy, em không sinh con cho ai ngoài anh ấy". Người đàn ông mà chị nói chính là người yêu cũ của chị. Hai người vì âm dương cách biệt mà không đến được với nhau. Bây giờ chị vẫn vậy, một lòng không sinh con vì lời hứa với người cũ.

Thấy vợ vẫn ôm lòng với người cũ, anh chẳng biết thế nào. 8 năm mòn mỏi chờ con là 8 năm anh sống trong lừa dối. Anh ước mình chưa từng biết chuyện này, lúc đó có lẽ, anh sẽ thương vợ nhiều hơn.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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