Suy sụp vì chồng đột ngột biến mất ngay trong đêm tân hôn, sau 3 năm gặp lại, tôi 'đứng hình' nhìn món quà anh tặng

Tâm sự 12/05/2023 09:50

Vậy nhưng đến đêm tân hôn, nhìn lá thư chồng bỏ lại thì tôi mới biết tại sao anh lại sốt sắng như thế.

Tôi và chồng đến với nhau qua mai mối. Quen nhau có hai tháng thì chồng đã ngỏ lời cầu hôn. Tôi thấy hơi vội vàng nhưng bố mẹ đều khuyên nhủ, bảo anh là người tốt, điều kiện không tệ, nếu từ chối sợ rằng không tìm được người tốt hơn. Vậy nhưng đến đêm tân hôn, nhìn lá thư chồng bỏ lại thì tôi mới biết tại sao anh lại sốt sắng như thế. Anh muốn cưới vợ cho xong chuyện theo lời cha mẹ, còn bản thân anh không có tình cảm với tôi.

Anh bảo tôi hãy trở về nhà mẹ đẻ, không phải anh yêu người khác mà anh muốn đến một phương trời khác xây dựng cuộc sống mới. Anh muốn tìm kiếm người phụ nữ anh yêu thật lòng chứ không muốn hôn nhân tạm bợ.

Lúc đó chúng tôi chưa đăng ký kết hôn, tôi có thể ngay lập tức trở về nhà mẹ đẻ. Đưa lá thư cho bố mẹ chồng xem, ông bà khẳng định nếu tôi muốn ở lại, ông bà sẽ coi tôi như con gái. Họ biết nhà tôi đông anh chị em, anh cả và anh hai đều đã kết hôn hiện đang sống cùng bố mẹ, nhà chật chội lại đông người phức tạp.

Mẹ chồng bảo con trai bà có lỗi với tôi. Sau này tôi vừa ý ai, ông bà sẽ coi tôi như con gái mà tặng của hồi môn đưa tôi về nhà chồng. Dù phẫn hận khi bị bỏ rơi nhưng lúc ấy cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi quyết định ở lại nhà bố mẹ chồng.

Ngày tôi đi làm, tối về đã có cơm nước sẵn sàng, nhà cửa gọn gàng. Tôi không cần phải động tay làm việc gì, thậm chí đóng tiền ăn mà mẹ chồng còn không chịu nhận. Ông bà thật sự coi tôi như con gái, trong chuyện này họ cũng không hề có lỗi.

Suy sụp vì chồng đột ngột biến mất ngay trong đêm tân hôn, sau 3 năm gặp lại, tôi 'đứng hình' nhìn món quà anh tặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3 năm qua tôi sống với bố mẹ chồng rất vui vẻ. Tôi chưa có bạn trai và chẳng hề mặn mà với chuyện kết hôn. Tròn ba năm sau ngày bỏ đi, chồng tôi đột ngột trở về.

Chúng tôi đã chia tay, có thể nói là như vậy, nên tôi đối xử với anh khá lạnh nhạt. Anh về rồi thì chắc tôi cũng sớm dọn ra ngoài thuê nhà ở, mấy năm qua tôi đã tích góp được một khoản tiền do không cần phải chi tiêu nhiều.

Tối đó ăn cơm xong, tôi đi ngủ sớm vì không muốn đụng mặt chồng. Thế nhưng lúc đêm muộn, cửa phòng tôi đột ngột vang lên tiếng gõ. Người đứng ngoài với vẻ mặt ngượng ngùng và nụ cười gượng chính là chồng tôi.

Vừa bước vào phòng, anh quỳ sụp xuống chân tôi tha thiết xin lỗi: Mấy năm qua dù chúng ta không trò chuyện liên lạc gì nhưng ngày nào mẹ cũng gọi điện cho anh nhắc về em. Càng nghe bà kể về em mà anh càng thấy quý mến. Lại thấy bố mẹ yêu thương em, anh càng áy náy về hành động của mình lúc trước. Nhưng do hổ thẹn nên giờ anh mới dám về.

Anh biết thật khó mà bù đắp được tổn thương em phải chịu nhưng đến giờ phút này em vẫn ở đây, chúng ta vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, vậy thì mong em có thể cho anh một cơ hội chuộc lại lỗi lầm.

Nói xong chồng bảo anh sẽ không xin lỗi suông, mà còn có món quà chuộc lỗi với tôi. Đó chính là sổ tiết kiệm trị giá 4 tỷ đồng. Đó chính là số tiền anh tích góp dành dụm được trong 3 năm qua. Anh bảo mình không có bạn gái, mấy năm qua chỉ chú tâm làm ăn, anh cũng biết tôi chưa có ai.

Tôi không biết liệu mấy năm qua anh có từng yêu ai khác hay không nhưng tôi biết thời điểm anh quay về quỳ dưới chân tôi xin lỗi là chân thành và thật lòng mong được đoàn tụ. Bố mẹ chồng biết chuyện thì vui mừng lắm. Nhưng ông bà không hề ép buộc tôi, chỉ bảo tôi quyết định thế nào ông bà sẽ không trách cứ.

Nói thật tôi rất nể trọng và yêu quý bố mẹ chồng. Mấy năm qua ông bà cũng yêu thương, giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi đoán chắc mẹ chồng gọi điện cho con trai kể về tôi là cố tình. Cái tâm của bà thật sự khiến tôi cảm động. Đúng là chồng đã có lỗi với tôi rất nhiều nhưng thôi thì chẳng có ai là vẹn toàn, chẳng mối quan hệ nào là không có vấn đề gì.

Tôi quyết định tha thứ cho chồng. Hiện tại anh đã về được 3 tháng và tôi đã mang thai đứa con đầu lòng của hai đứa. Khỏi phải nói bố mẹ chồng cưng chiều tôi thế nào, chồng thì hết mực nâng niu, một chuộc lỗi với vợ.

Chúng tôi đã đăng ký kết hôn chính thức, sổ tiết kiệm 4 tỷ kia anh đưa cho vợ tùy tôi quyết định. Thôi coi như tôi đã được bù đắp rồi phải không mọi người?

Chếch choáng sau cơn say rượu, tôi kinh hãi té xuống giường khi thấy một người phụ nữ 'không mảnh vai che thân' nằm bên cạnh

Chếch choáng sau cơn say rượu, tôi kinh hãi té xuống giường khi thấy một người phụ nữ 'không mảnh vai che thân' nằm bên cạnh

Người phụ nữ kia cười thành tiếng rồi nói với tôi: “Em làm gì mà giật mình vậy? Em lên ngủ thêm chút đi, hôm nay không cần đi làm”.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 20 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 32 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm