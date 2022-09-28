Sống thử gần 5 năm lại nhận thiệp cưới từ bạn trai, cô gái thấm thía câu nói: "Con gái à, đàn ông thời nay tàn nhẫn lắm"

Tình yêu ấy có thể vô cùng mãnh liệt nhưng không đủ để khiến cho con gái có thể tin tưởng đàn ông một cách tuyệt đối . Và rồi họ rơi vào hoàn cảnh không đáng có như cô đã từng phải chịu đựng.

Tình yêu và hôn nhân là hai thứ hình như để có thể đi đôi được với nhau chính là một quá trình khó khăn nhất mà con người phải trải qua.

Cô với anh quen nhau trong một chuyến tình nguyện vùng cao. Sự nhiệt tình và tốt bụng của chàng trai ấy khiến cô lập tức để mắt đến. Với vẻ ngoài tươi tắn và xinh đẹp của mình, cô nhanh chóng hút hồn đối phương. Không lâu sau đó thì họ trở thành một cặp đôi được biết bao nhiêu người trong trường ngưỡng mộ.

Cuộc sống của cô trước kia vốn là những ngày tháng thoải mái và vui vẻ. Nhưng kể từ khi yêu anh thì mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Cô sống cuộc sống chỉ biết nghĩ cho người con trai ấy mà quên mất chính bản thân mình. Cô sống cho anh ấy nhiều hơn chính mình thế nhưng thứ mà cô nhận lại chỉ là niềm đau và nước mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu đủ lớn để cô gật đầu đồng ý sống thử với anh. Thật ra, cô cũng tự biết rằng điều này với con gái chính là một thiệt thòi lớn. Bởi nếu như không có đám cưới xảy ra thì cô sẽ vô cùng tổn thương và chịu áp lực lớn từ xã hội. Thế nhưng cô chấp nhận đánh đổi lấy một lần vì chàng trai ấy.

Họ sống với nhau để tiết kiệm được nhiều khoản chi phí hơn từ tiền ăn, tiền phòng. Cùng nhau đi làm thêm suốt những năm tháng còn là sinh viên rồi cùng nhau tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi và ra trường bắt đầu cho mình một công việc mới. Mọi chuyện cứ ổn thỏa như thế. Cả hai đã đi làm đến nay được hơn 2 năm và đã về chung 1 nhà với nhau được tròn 5 năm rồi chứ không phải ít.

Cô nghĩ cũng đã đến lúc cần có một đám cưới để hợp thức hóa lại tất cả mọi chuyện. Thế nhưng lần nào nói đến đám cưới anh cũng lần lữa khiến cô vô cùng nóng lòng. Hỏi anh thì anh cứ đề nghị cho anh thời gian. Mà cô nào đâu có ngờ rằng sau lưng cô anh đã kiếm tìm một mối tốt hơn cho mình. Người con gái anh chọn không phải là cô mà chính là con gái của sếp anh. Bởi anh ước ao có quyền lực hơn, ước có được cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp để bỏ lại người con gái ấy đã dành cả tuổi xuân của mình bên anh.

Ảnh minh họa: Internet

Sau bao lần thử hỏi anh về chuyện cưới xin mà anh cứ lần lữa mãi cô quyết định có cuộc nói chuyện thẳng thắn với anh chứ không phải gợi ý như mọi lần nữa. Cô cầm lấy tay anh hỏi thật lòng:

- Mình tổ chức đám cưới được không anh? Hai đứa cũng đã bên nhau lâu rồi, giờ sống chung 5 năm cũng hiểu tính cách của nhau rồi mà.

- Anh.. anh xin lỗi nhưng mà.

- Sao vậy, anh nói cho em nghe xem có chuyện gì?

- Anh, anh biết mình có lỗi với em. Nhưng mà anh không thể sống mãi cuộc sống nghèo nàn này được. Thế nên anh đã đồng ý cưới con gái sếp làm vợ rồi. Cuối tháng này bọn anh sẽ tổ chức đám cưới. Anh định nói cho em từ lâu nhưng sợ em buồn với cả cũng không biết phải mở lời thế nào cho hợp lý.

- Anh nói thế mà được sao? Không phải anh quá tàn nhẫn với em sao?

- Anh biết vậy, nhưng anh không thể làm cách nào khác được. Còn đây là thiệp mời cưới, hi vọng em sẽ đến ngày vui của anh.

Cầm tờ thiệp cưới của anh tim cô như bị thắt lại. Cô chỉ muốn chết đi cho rồi chứ làm sao còn đủ niềm tin nữa. Đánh đổi cả tuổi xuân của mình để rồi thứ cô nhận được lại là đây sao? Cô nên làm gì với người đàn ông tệ bạc đó đây? Liệu, cô có nên bỏ qua mọi chuyện hay sẽ phá nát cái đám cưới của gã đàn ông tệ bạc đó. Thật sự lòng cô rối bời, trái tim cô tan nát. Niềm tin của cô cạn kiệt rồi, cô nào còn sức đâu để mà tin tưởng thêm một người đàn ông nào nữa ở trên đời này sau lần bị phản bội này đây?