Thấy chàng trai quá nhếch nhác nên cô gái cười khẩy, aii ngờ dứt câu lại nhận được cú sốc khiến cô giật mình không ngờ.

Thật lòng mà thì cô là cô gái cũng có chút nhan sắc. Thấy mình cũng thuộc hạng ưa nhìn nên cô càng tỏ ra khó ưa hơn với các chàng trai có ý định tán tỉnh mình. Cuộc đời là cả những chuỗi sự việc bất ngờ mà không ai có thể lường trước được. Chính vì thế mà cô đã có một quyết định sai lầm ngay khi nhìn vào bề ngoài của chàng trai ấy.

Chỉ có sống trên đời người ta mới hay được những chuyện kì lạ xảy ra. Ngay cả chuyện mà cô trải qua cũng vậy. Cô không thể nào ngờ được rằng một gã đàn ông nhếch nhác như anh chàng đó lại có thể là chủ của biết bao nhiêu công nhân khác.

Cô là con gái nên cũng để ý đến tương lai của người đàn ông dù ít dù nhiều. Phận là con gái thì dựa dẫm chút vào đàn ông cũng không có gì là sai cả. Bởi vậy cô không tự cảm thấy mình có điểm gì đáng trách ở đây cả. Thế nhưng, mọi chuyện lại khiến cô cảm thấy đi theo chiều hướng bất ngờ khác vào cái ngày cô gặp anh chàng đó.

Vì xinh đẹp nên cũng nhiều người để ý. Thấy cô không đồng ý mối nào nên cũng được nhiều người giới thiệu hết mối này đến mối khác. Người ta nói không sai chút nào khi ta có một thứ gì đó thì tiêu chuẩn lại càng cao hơn. Cô chính thức trở thành cô gái đứng núi này trông thấy núi nọ cao hơn. Thế là cô chẳng có nổi một ai cho đến tận giờ.

Hôm nay cô được cô bạn thân giới thiệu cho anh trai họ hàng xa nhà cô ấy. Nghe đâu cũng là người có học thức, có địa vị và thành công trong công việc khi có sự nghiệp ổn định rồi. Thế nhưng bất ngờ thay khi nơi cô được mời đến hẹn gặp lần đầu lại chính là một công trình xây 1 căn biệt thự.

Đang chuẩn bị đi vào thì thấy anh chàng đang đẩy vữa đến khu đó. Cô nhìn thấy anh ta đi qua trước mặt mình. Chắc thấy cô xinh đẹp nên anh ta nở nụ cười rồi bắt chuyện hỏi:

- Em là Hằng à?

- Vâng, sao vậy?

- À, không có gì? Em làm nghề gì ấy nhỉ?

- Tôi là nhân viên văn phòng bình thường thôi.

- Vậy à, anh là thợ xây… - chưa dứt câu cô gái đã nhảy vào miệng anh rồi nói:

- Nhìn nhếch nhác như anh thì làm thợ xây là đúng rồi!

- Ừ, tiếc quá anh chỉ làm thợ xây cho căn nhà của mình. Rất vui được gặp em, anh là Hoàn.

- À, anh là anh trai họ của My ạ.

- Đúng rồi, chào em. Xin lỗi nhé chắc phải hẹn gặp em khi khác rồi. Giờ trông anh hơi nhếch nhác nên không tiện đón tiếp em rồi.

- Em, em không có ý đó đâu ạ.

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- Không sao đâu, anh em ta cứ thật thẳng thắn với nhau không phải ngại. Em chịu khó tự về nhé, về cẩn thận nhé. Hẹn em khi khác mình gặp nhau vậy, hôm nào để anh ăn mặc lịch sự hơn đã.

- Dạ, em chào anh em về.

Cô tức tối lắm nhưng không thể làm gì được. Quả là tự hại mình khi tự bôi tro trát trấu vào mặt mình với câu nói đó mà. Sau lần này thì anh chẳng còn bao giờ gặp lại cô nữa. Tất nhiên cô thừa hiểu việc đó.

Con người ta, hóa ra có nhiều chuyện không thể lường trước được đến thế. Đây chính là một bài học đắt giá dành cho cô. Đừng đánh đồng vẻ bề ngoài với những gì mà người khác có ở bên trong. Hãy cố gắng để ý hơn đừng để bản thân mình rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như cô gái ấy bạn nhé.