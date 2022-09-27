Lòng dạ tôi như đổ vỡ hết thảy. Bao hạnh phúc, hy sinh tận tụy của tôi bao lâu nay như đổ sông đổ bể. Gia đình tôi một lòng vun đắp, thanh xuân đẹp đẽ tôi dành cho riêng mình anh, tất thảy như hóa tàn tro.

Tôi và chồng biết nhau từ thời cấp ba, lúc ấy chỉ mới là bạn bè thân thiết. Lên đại học, học cùng trường, cùng lớp, chúng tôi lại gần gũi và hiểu nhau nhiều hơn. Tình cảm bạn bè thân thiết ban đầu của chúng tôi dần trở thành tình yêu tự lúc nào cũng không hay. Đến năm 3 đại học tôi mới gật đầu đồng ý làm bạn gái của anh. Chúng tôi yêu nhau khoảng gần 3 năm, lúc đó cũng đã có công việc ổn định nên tiến tới hôn nhân. Chính những năm tháng từng là bạn bè rồi trở thành người yêu của nhau như tạo dựng một niềm tin vững chãi cho cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi luôn tin sẽ không ai có thể hiểu chồng như tôi. Cưới nhau được khoảng 1 năm thì tôi sinh con gái đầu lòng, chồng tôi cũng được thăng chức trong công việc. Nhưng cũng từ lúc này anh bận rộn nhiều hơn, đi công tác cũng liên miên. Khi con được khoảng 1 tuổi thì chồng tôi lại càng ít về nhà hơn. Không những thế, anh lúc nào cũng than mệt mỏi vì công việc. Chúng tôi cũng đã lâu không còn mặn mà chuyện chăn gối. Ban đầu tôi chỉ nghĩ vì công việc tất bật mà chồng trở nên kiệt sức. Tôi tìm hiểu rồi nấu không ít đồ bổ dưỡng cho chồng. Dù vậy, mọi chuyện cũng không có tiến triển gì, nhiều đêm chỉ cần đặt lưng xuống là chồng tôi đã ngủ. Không ít lần tôi lại chạnh lòng, vợ chồng thế này thì khác gì người dưng ngủ chung giường đâu.

Ảnh minh họa: Internet Để đời sống vợ chồng cứ thế này mãi cũng không hay nên tôi bèn tìm hiểu, hỏi han bạn bè. Tôi bắt đầu chăm chút da dẻ và bề ngoài của mình để trở nên quyến rũ hơn trong mắt chồng. Tôi cũng thay đổi không gian riêng tư rồi lên kế hoạch làm mới đời sống vợ chồng. Tôi nhờ thợ đến sơn sửa đôi chút , cũng thay mới hết đồ đạc trong phòng ngủ. Khi thợ khiêng đồ đạc ra ngoài thì phát hiện trong phòng ngủ của tôi có lắp camera. Anh thợ thấy thế lại cứ ghẹo vợ chồng tôi “cuồng nhiệt quá”. Tôi nghe chỉ biết cười trừ. Nhưng lòng dạ tôi lại như có lửa đốt. Vì sao chồng tôi phải lắp camera? Lại nghĩ, tình cảm của chúng tôi cũng đâu tới mức quá tệ?

Khi làm về, chồng tôi có vẻ hơi ngỡ ngàng khi thấy phòng ốc được trang trí lại. Anh còn nghiêng mắt nhìn vào vị trí camera khi trước được lắp. Anh định nói gì đó với tôi rồi lại thôi. Tối hôm đó, chồng tôi cứ tỏ ra không yên, làm gì cũng trở nên không tự nhiên trước mắt tôi. Đến khoảng 8, 9 giờ tối thì anh bảo đói, muốn tôi xuống nấu mì cho anh ăn. Tôi cũng ậm ừ rồi đi ra khỏi phòng. Nhưng chỉ đi đến cầu thang thì tôi quay lại, linh tính của người vợ mách bảo tôi điều không hay. He hé cửa phòng ngủ, tôi tháng dáng lưng chồng, anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó: - Giờ chỉ có mình anh trong phòng thôi. Anh thề là anh không tháo camera, là cô ta sửa sang lại phòng. Để anh hỏi xem cô ta để camera ở đâu. Bây giờ em không tin đúng không, gọi video cho em xem nhé ! Tôi thấy mình như đứng không vững, tay chân loạng choạng bước lùi ra phía cầu thang. Tôi nào biết người chồng chung chăn gối tôi bao lâu nay lại trở thành kẻ bội bạc tự lúc nào. Hóa ra, anh ta đã có nhân tình gần một năm nay. Anh ta đặt camera trong phòng ngủ là để chứng minh cho nhân tình thấy là anh ta không đụng gì đến tôi. Lòng dạ tôi như đổ vỡ hết thảy. Bao hạnh phúc, hy sinh tận tụy của tôi bao lâu nay như đổ sông đổ bể. Gia đình tôi một lòng vun đắp, thanh xuân đẹp đẽ tôi dành cho riêng mình anh, tất thảy như hóa tàn tro. Giờ tôi phải làm sao đây ?

Chấp nhận cưới dù biết bạn gái có bầu với người khác rồi sốc nặng khi thấy "vật lạ" trên giường vào đêm tân hôn… Tôi cứ lặng người chẳng nói được lời nào. Cảm giác trong lòng tôi cứ xào xáo đến không rõ nữa. Vừa cảm động, vừa hạnh phúc, lại vừa có chút muốn giận em.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngo-ngang-khi-thay-phong-ngu-duoc-trang-tri-lai-chong-con-len-lap-camera-va-su-that-kinh-hoang-dang-sau-507244.html