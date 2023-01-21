Sau tiết lộ sự thật động trời của anh trai, tôi tức tốc dẫn con gái đi xét nghiệm ADN và nhận kết quả phũ phàng

Tâm sự 21/01/2023 08:48

Tôi thực sự rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. Tôi không nghĩ những người mà tôi yêu thương nhất lại là cùng nhau phản bội tôi.

Tôi và vợ đã kết hôn được 5 năm, có một cô con gái nhỏ, cuộc sống rất hạnh phúc, anh trai tôi cũng rất ủng hộ cuộc hôn nhân này. Chúng tôi bị cha mẹ bỏ rơi từ bé, anh trai đối với tôi chẳng khác nào người hùng. Anh ấy đã ở bên tôi khi tôi vật lộn với chứng trầm cảm. Anh ấy giống như một người cha với tôi.

Mới đây, anh tôi gọi cho tôi và nói rằng có chuyện rất quan trọng muốn nói. Chúng tôi hẹn nhau ăn trưa ngày hôm đó và anh ấy đã tiết lộ chuyện động trời. Anh ấy nói với tôi rằng, vợ tôi và anh ấy đã quan hệ với nhau trước khi chúng tôi kết hôn vì cô ấy quá căng thẳng và thời điểm đó anh ấy bị say rượu. Anh ấy cảm thấy chuyện này thực sự khủng khiếp và vô cùng xin lỗi tôi về điều đó.

Sau tiết lộ sự thật động trời của anh trai, tôi tức tốc dẫn con gái đi xét nghiệm ADN và nhận kết quả phũ phàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh tôi cũng nói luôn rằng, gần đây vợ tôi đã liên lạc với anh và nói rằng con gái của chúng tôi có thể là con của anh ấy. Tôi thực sự sốc khi biết điều này. Vợ tôi không bao giờ nhắc đến chuyện này và tôi chưa từng tưởng tượng rằng cô ấy sẽ lừa dối tôi.

Khi tôi về nhà, đối mặt với vợ và hỏi về mọi chuyện, cô ấy khóc nức nở và nói với tôi rằng, cô ấy bị anh trai tôi cưỡng hiếp ngay trước đám cưới. Kết quả là cô ấy đã mang thai đứa con của anh ấy. Cô ấy không nhận ra mình mang thai vào thời điểm đó và do không muốn phá vỡ mối quan hệ giữa tôi và anh trai nên đã giữ im lặng, che giấu tất cả mọi chuyện.

Thế nhưng khi liên lạc với anh trai tôi, anh ấy lại khẳng định rằng, chuyện quan hệ được sự đồng thuận của cả hai.

Sau tiết lộ sự thật động trời của anh trai, tôi tức tốc dẫn con gái đi xét nghiệm ADN và nhận kết quả phũ phàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đưa con gái đi xét nghiệm ADN và kết quả phũ phàng cho thấy, cô con gái nhỏ mà tôi hết mực yêu thương không phải con của tôi.

Anh tôi nói rằng anh ấy sẽ trả tiền nuôi con và chịu trách nhiệm với đứa trẻ. Vợ tôi thì vẫn khăng khăng cho rằng cô ấy bị hãm hiếp và cô ấy không bao giờ muốn gặp lại anh trai tôi nữa.

Tôi thực sự rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. Tôi không nghĩ anh trai tôi là kẻ hiếp dâm và cũng không tin vợ tôi là kẻ phản bội. Cô ấy đã che giấu rất giỏi, trong suốt những năm vừa qua, cô ấy vẫn đối xử với anh trai tôi bình thường.

Tôi không biết nữa, tôi phải làm gì bây giờ? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ rời đi, hãy cho tôi một lời khuyên để tiếp tục cuộc sống này".

 

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