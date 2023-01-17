Sau lần đi dự tất niên với vợ, tôi mới hiểu vì sao năm đó em nhất định đòi đặt tên con theo ý mình

Trước đây, chúng tôi chỉ tìm hiểu 3 tháng rồi đi đến hôn nhân. Không phải cưới chạy bầu mà vì thấy hợp, cả 2 cũng đứng tuổi rồi nên cưới. Cưới về, 7 tháng sau vợ tôi mới có bầu, đẻ xong lại đẻ luôn đứa thứ 2 nên cũng hơi vất vả. Vợ chồng tôi không ở chung với ông bà nội, vì vợ không muốn va chạm, tôi thấy cũng đúng. Chúng tôi mua nhà trả góp ra ở riêng, vợ đi làm thì đưa con ra nhà ông bà gửi rồi tối đón về. Vì vậy mà từ ngày đó đến giờ mẹ và vợ chưa hề xích mích gì với nhau.

Vợ chồng tôi kết hôn đã được 5 năm, chúng tôi có 2 cháu, cuộc sống gia đình nói chung là ổn. Bởi tôi là người không thích cãi vã, căng thẳng nên mỗi lần vợ chồng bất đồng quan điểm tôi đều nhịn. Nhiều người chê tôi sợ vợ, để vợ bắt nạt nhưng tôi thấy điều đó không đúng. Đơn giản tôi nhường vợ, nghĩ cho cô ấy thôi.

Vợ tôi dù đã có chồng con nhưng vẫn rất điệu, thích chưng diện và chỉ sợ xấu. Cô ấy ăn kiêng, chăm tập thể dục, dưỡng da… nên ngoại hình đẹp như gái chưa chửa đẻ. Có vợ đẹp tôi cũng tự hào nhưng hơi lo vì nhiều người để ý đến cô ấy. Vì vậy, hễ đi đâu tôi cũng kè kè bên vợ, 2 vợ chồng tôi chăm chụp ảnh chung đăng lên Facebook để "khẳng định chủ quyền".

Ảnh minh họa: Internet

Đợt này cuối năm, các công ty tất niên suốt. Công ty tôi và vợ chẳng ngoại lệ. Mới tuần trước công ty tôi tất niên, tôi đưa cả vợ đi cho vui. Quả thật vợ đẹp, khéo giao tiếp nên tôi nở mày nở mặt lắm. Các chị em cứ ước được như vợ tôi còn cánh đàn ông lại xuýt xoa tôi có vợ đẹp, hai vợ chồng tình cảm như vậy ai chen chân vào được. Tôi chỉ cười, nhưng suốt buổi tiệc không quên chăm sóc vợ từng tý một.

Cuối tuần này công ty vợ tất niên, tôi cũng có xuất đi cùng. Hôm nay có mấy công ty đều tổ chức tất niên ở đây nên khá đông đúc. Công ty vợ tổ chức trên tầng 2, cũng hoành tráng và tầm cỡ lắm. Vậy mà lúc vợ đi vệ sinh, tôi thấy hơi lâu ra xem thế nào thì sững sờ thấy vợ nói chuyện với người đàn ông gần 40 tuổi lịch thiệp, phong độ ở đó. Cô ấy e thẹn, ánh mắt có chút say đắm với gã kia. Tôi không vội đi tới mà nấp sau bức tường gần đó nghe họ nói chuyện. Thì ra gã kia là tình cũ của vợ. Vợ gọi anh ta là Phong. Anh ta vẫn còn độc thân và xin lỗi vợ chuyện quá khứ đã bỏ rơi vợ tôi, khiến cô ấy đau khổ.

Vợ tâm sự, bao năm nay vẫn âm thầm vào Facebook anh ta xem, hôm nay vô tình gặp lại ở đây. Vì không quên được tình cũ nên vợ đã đặt tên thằng con trai đầu của tôi là Phong. Anh ta cười trừ và khuyên vợ tôi nên sống cho hiện tại, quên anh ta đi vì giờ vợ có độc thân cũng không phải sự lựa chọn của anh ta. Vợ rất buồn sau những lời nói thật thà đó. Anh ta rời đi, ánh mắt vợ vẫn nhìn theo đầy sự tiếc nuối.

Không thấy có gì nghiêm trọng nên tôi lại bỏ vào coi như không có chuyện gì. Thế nhưng về nhà vợ cứ như người mất hồn, còn tôi chỉ biết thở dài hiểu vì sao năm đó vợ khăng khăng đòi đặt tên con là Phong, cho dù nhà tôi có một cậu em họ tên Phong rồi. Cô ấy ở bên tôi nhưng vẫn nhớ người xưa, cái tên Phong đó vợ không quên được.