Sau khi quần với chồng 3 hiệp liên tiếp, cô vợ lấy cớ sang phòng con ngủ, chồng đi theo thì nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ sân thượng, đá tung cửa anh bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt

Khi bé Vân cũng được 3 tuổi thì Hùng có ngỏ ý với Loan là sinh thêm bé nữa cho bé Vân nó có em, Loan nói cô đang tranh chức trưởng phòng kinh doanh nên xin khất chồng 1 năm nữa. Hùng sẵn sàng đồng ý vì hơn ai hết anh hiểu rõ công việc của vợ.

Nhìn bên ngoài, có thể thấy cuộc sống vợ chồng Loan và Hùng khá hạnh phúc, người người đều tấm tắc khen nhà có phúc được cả vợ lẫn chồng. Dù công việc của Loan đem lại nguồn thu nhập cao hơn chồng nhưng Loan chẳng bao giờ tỏ thái độ khinh thường chồng cả. Còn Hùng dẫu đảm đương việc nhà, đưa đón con đi học nhưng anh vẫn luôn vui vẻ và yêu thương vợ hết mực.

- Quen chú được chục năm mà không ngờ chú chiều vợ kinh thật đấy! Anh là anh phục chú khoản này, anh là anh chịu. Mà chú có thấy công việc của vợ có nhiều mối quan hệ, tiếp xúc với nhiều đàn ông thành đạt, chú không sợ mất vợ sao?

Có lần, có anh bạn ở xa ghé nhà chơi thì thấy Hùng đang chuẩn bị cơm nước, tắm rửa cho con thì anh bạn trêu:

Hùng trả lời:

- Chính vì biết vợ tiếp xúc với nhiều người đàn ông hơn mình nên em càng phải chiều vợ để cô ấy không có giây phút nào bị lầm lỡ khi ở bên ngoài đấy anh à. Có ông chồng chiều chuộng, yêu thương đợi sẵn ở nhà rồi thì còn bà vợ nào nỡ lăng nhăng nữa chứ.

Vợ chồng Hùng hợp nhau mọi thứ, từ tính cách, cuộc sống đời thường cho đến chuyện ân ái vợ chồng cũng viên mãn lắm. Sinh lý của cả 2 đều khỏe nên có những đêm vợ chồng làm chuyện ấy tới 3 lần là điều bình thường và chưa bao giờ Hùng khiến vợ phải phật ý cả.

Đợt vừa rồi Loan đi công tác 1 tháng nên vợ chồng kiêng chuyện đó cũng khá lâu. Ngay hôm vợ về Hùng háo hức lắm, nhấp nháy vợ:

- Hôm nay phải 3 ‘hiệp’ vợ nhé, kiêng cả tháng rồi chồng thèm chết.

Loan chỉ cười nhẹ một cái mà không có ý từ chối. Vậy là sau 1 tháng xa cách, hai vợ chồng lại lao vào nhau vồ vập như những cặp đôi mới cưới. Xong 3 “hiệp” Loan nói với chồng là muốn sang phòng con ngủ cho ngon. Hùng thấy vợ mới đi về còn mệt nên Hùng không nói gì. Tuy nhiên, trong lúc vợ đem đồ sang phòng con thì vợ lại lén cầm thêm 1 hộp bao cao su. Hùng lập tức có cảm giác không hay: Tại sao qua phòng con lại mang theo cái thứ đó làm gì? Hùng lập tức lén đi theo Loan, thì anh bất ngờ khi thấy Loan không qua phòng con lại đi thẳng lên sân thượng.

Vừa mới bước tới cửa sân thượng Hùng chết đứng khi nghe có tiếng người:

- Hay làm ngay ở đây thôi anh, sợ sang nhà anh rồi lúc chồng em tỉnh chồng em vào phòng con lại không thấy em đâu thì không hay.

- Vậy giờ em bù anh mấy hiệp nào?

- Gớm chưa! Lại còn đòi mấy hiệp. Cả tháng vừa rồi đi theo em, ngày nào mình chả làm tình, em mệt rồi, nãy mới phục vụ ông chồng già 3 "hiệp" rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Hùng như chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của 2 người, anh lao lên đạp tung cái cửa sân thượng, cảnh tượng trước mắt khiến Hùng rụng rời. Người đứng trước mặt anh là gã hàng xóm nhà bên và vợ mình.

Gà hàng xóm nhanh chân thoát thân theo đường mà hắn leo lên. Còn với cô vợ, cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất và không nói được lời nào. Hùng vẫn không thể nào cho vợ một cái tát vì anh luôn yêu vợ mình hết lòng, anh im lặng rồi lặng lẽ đi xuống, để lại cô vợ với màn đêm im lặng đến đáng sợ.