Sau khi quần với chồng 3 hiệp liên tiếp, cô vợ lấy cớ sang phòng con ngủ, chồng đi theo thì nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ sân thượng, đá tung cửa anh bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 23/11/2022 23:42

Hùng không ngờ rằng sau khi quần nhau mệt mỏi 3 trận thì Loan vẫn có sức để phục vụ một người khác ngay trên sân thượng nhà mình.

Nhìn bên ngoài, có thể thấy cuộc sống vợ chồng Loan và Hùng khá hạnh phúc, người người đều tấm tắc khen nhà có phúc được cả vợ lẫn chồng. Dù công việc của Loan đem lại nguồn thu nhập cao hơn chồng nhưng Loan chẳng bao giờ tỏ thái độ khinh thường chồng cả. Còn Hùng dẫu đảm đương việc nhà, đưa đón con đi học nhưng anh vẫn luôn vui vẻ và yêu thương vợ hết mực.

Khi bé Vân cũng được 3 tuổi thì Hùng có ngỏ ý với Loan là sinh thêm bé nữa cho bé Vân nó có em, Loan nói cô đang tranh chức trưởng phòng kinh doanh nên xin khất chồng 1 năm nữa. Hùng sẵn sàng đồng ý vì hơn ai hết anh hiểu rõ công việc của vợ.

Sau khi quần với chồng 3 hiệp liên tiếp, cô vợ lấy cớ sang phòng con ngủ, chồng đi theo thì nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ sân thượng, đá tung cửa anh bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có lần, có anh bạn ở xa ghé nhà chơi thì thấy Hùng đang chuẩn bị cơm nước, tắm rửa cho con thì anh bạn trêu:

- Quen chú được chục năm mà không ngờ chú chiều vợ kinh thật đấy! Anh là anh phục chú khoản này, anh là anh chịu. Mà chú có thấy công việc của vợ có nhiều mối quan hệ, tiếp xúc với nhiều đàn ông thành đạt, chú không sợ mất vợ sao?

Hùng trả lời:

- Chính vì biết vợ tiếp xúc với nhiều người đàn ông hơn mình nên em càng phải chiều vợ để cô ấy không có giây phút nào bị lầm lỡ khi ở bên ngoài đấy anh à. Có ông chồng chiều chuộng, yêu thương đợi sẵn ở nhà rồi thì còn bà vợ nào nỡ lăng nhăng nữa chứ.

Vợ chồng Hùng hợp nhau mọi thứ, từ tính cách, cuộc sống đời thường cho đến chuyện ân ái vợ chồng cũng viên mãn lắm. Sinh lý của cả 2 đều khỏe nên có những đêm vợ chồng làm chuyện ấy tới 3 lần là điều bình thường và chưa bao giờ Hùng khiến vợ phải phật ý cả.

Đợt vừa rồi Loan đi công tác 1 tháng nên vợ chồng kiêng chuyện đó cũng khá lâu. Ngay hôm vợ về Hùng háo hức lắm, nhấp nháy vợ:

- Hôm nay phải 3 ‘hiệp’ vợ nhé, kiêng cả tháng rồi chồng thèm chết.

Loan chỉ cười nhẹ một cái mà không có ý từ chối. Vậy là sau 1 tháng xa cách, hai vợ chồng lại lao vào nhau vồ vập như những cặp đôi mới cưới. Xong 3 “hiệp” Loan nói với chồng là muốn sang phòng con ngủ cho ngon. Hùng thấy vợ mới đi về còn mệt nên Hùng không nói gì. Tuy nhiên, trong lúc vợ đem đồ sang phòng con thì vợ lại lén cầm thêm 1 hộp bao cao su. Hùng lập tức có cảm giác không hay: Tại sao qua phòng con lại mang theo cái thứ đó làm gì? Hùng lập tức lén đi theo Loan, thì anh bất ngờ khi thấy Loan không qua phòng con lại đi thẳng lên sân thượng.

Vừa mới bước tới cửa sân thượng Hùng chết đứng khi nghe có tiếng người:

- Hay làm ngay ở đây thôi anh, sợ sang nhà anh rồi lúc chồng em tỉnh chồng em vào phòng con lại không thấy em đâu thì không hay.

- Vậy giờ em bù anh mấy hiệp nào?

- Gớm chưa! Lại còn đòi mấy hiệp. Cả tháng vừa rồi đi theo em, ngày nào mình chả làm tình, em mệt rồi, nãy mới phục vụ ông chồng già 3 "hiệp" rồi.

Sau khi quần với chồng 3 hiệp liên tiếp, cô vợ lấy cớ sang phòng con ngủ, chồng đi theo thì nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ sân thượng, đá tung cửa anh bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hùng như chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của 2 người, anh lao lên đạp tung cái cửa sân thượng, cảnh tượng trước mắt khiến Hùng rụng rời. Người đứng trước mặt anh là gã hàng xóm nhà bên và vợ mình.

Gà hàng xóm nhanh chân thoát thân theo đường mà hắn leo lên. Còn với cô vợ, cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất và không nói được lời nào. Hùng vẫn không thể nào cho vợ một cái tát vì anh luôn yêu vợ mình hết lòng, anh im lặng rồi lặng lẽ đi xuống, để lại cô vợ với màn đêm im lặng đến đáng sợ.

Được gần gũi chồng sau 2 năm xa cách, vừa vào trận anh đã buông lời cay đắng rồi yêu cầu tôi làm một điều kinh khủng, nghe xong tôi khóc ngay trên giường, không còn chút hứng thú

Được gần gũi chồng sau 2 năm xa cách, vừa vào trận anh đã buông lời cay đắng rồi yêu cầu tôi làm một điều kinh khủng, nghe xong tôi khóc ngay trên giường, không còn chút hứng thú

Tôi cứ ngỡ đêm đầu tiên của hai vợ chồng sau 2 năm xa nhau sẽ vô cùng tốt đẹp và vui vẻ lắm, nhưng không ngờ anh lại khiến tôi buồn lòng như vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 15 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 24 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 44 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 47 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 1 giờ 2 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau