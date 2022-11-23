Đổi nhà xong chồng cũng đổi tính nết thành người đàn ông ‘chuẩn 10’, một lần thức dậy nửa đêm không thấy anh đâu thì tôi mới vỡ lẽ, nhận ra sự thật bẽ bàng đến tàn khốc

Gần đây, thấy anh thường xuyên về nhà sớm, ăn cơm cùng vợ, tôi lại thấy vui trong lòng. Trước anh hay đi về khuya, từ ngày về nhà mới, thái độ của chồng thay đổi hẳn. Nghĩ chồng quan tâm vợ, sợ ở nhà mới chưa quen nên cố gắng về sớm, tôi lại thấy vui trong lòng.

Tôi vốn không bao giờ nghi ngờ chồng nên mọi biểu hiện của anh, tôi đều không chú ý. Tôi cho anh khoảng trời riêng, được tự do vui vẻ với bạn bè, anh đi sớm về muộn tôi cũng không kiểm soát.

Chỉ là, có một điều khiến tôi luôn không hiểu, chồng mỗi ngày đều quan tâm vợ, gọi điện thăm hỏi vợ, thế mà chuyện gối chăn lại vô cùng lạnh lùng. Như chị em nói, biểu hiện đó là đã có bồ. Thông thường, đàn ông có bồ sẽ cảm thấy áy náy với vợ và về nhà chiều chuộng vợ. Nhưng như chồng tôi, đi làm xong về nhà ăn cơm với vợ, không lẽ có bồ thật sao? Bồ bịch lúc nào được? Hay là ‘tình một trưa?’.

Thi thoảng lại thấy chồng mua hoa về nhà cắm, mua rất nhiều hoa quả ngon để trong tủ lạnh, bảo vợ ăn cho bổ người. Được chồng quan tâm, có người vợ nào mà kông vui cơ chứ? Tôi còn vui ra mặt, luôn nói với chồng những lời hay ý đẹp.

Mấy hôm, để theo dõi chồng, tôi đã phục trước cửa công ty anh tất cả các buổi trưa mà không điều tra ra gì. Nghĩ bụng, chắc tại mình đa nghi. Có khi công việc nhiều, chồng mệt nên không muốn gối chăn chứ làm gì có chuyện anh ngoại tình, cặp bồ.

Hôm đó, tình cờ tỉnh dậy giữa đêm, tự nhiên tôi giật mình không thấy chồng đâu. Mò ra phòng khách, cũng không thấy chồng đâu. Nếu như không có buổi tối hôm đó, thì vĩnh viễn tôi không phát hiện ra bí mật của chồng. Đúng là, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi đã biết được sự thật về người chồng tâm lý của mình.

Mở cửa ra ngoài, tôi nhìn thấy đôi dép của chồng ở bên cửa nhà hàng xóm. Biết được, nhà đó có một cô gái xinh đẹp, độc thân. Tôi đã nổi cơn ghen lồng lộn. Nhưng không biết phải làm thế nào để sáng tỏ việc này nên cố nín nhịn, giả vờ như ngủ. Mãi tới 4 giờ sáng mới thấy chồng về. Họ đã làm gì bên đó? Tôi tự hỏi rồi lại cay đắng trả lời ‘còn làm gì được nữa?’.

Tôi khóc nức nở, chán chường, và hiểu ra sự thật sau việc chồng tự nhiên lại thay đổi chóng mặt như vậy. Những ngày hôm sau, tôi đều giả vờ ngủ để xem chồng định làm gì. Cứ đợi vợ ngủ say, anh lại lao ngay sang nhà hàng xóm và mãi gần sáng mới về. Cay đắng quá. Hôm đó, tôi đã lập kế hoạch để anh phải chết cay chết đắng quỳ gối xin tôi tha thứ.

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Tôi gọi bố mẹ chồng lên chơi, đon đả chào mời bố mẹ ngủ lại đó vài hôm. Và trong một đêm giả vờ ngủ, tôi đã biết chồng sang nhà cô gái ở bên cạnh. Tôi gọi mẹ chồng dậy và đã làm một màn đánh ghen kinh điển, khiến cả anh và cô ả kia đều khiếp vía.

Mẹ chồng tôi xấu hổ nhìn thấy cảnh tượng con trai mình nằm trên giường người đàn bà ấy. Còn chồng tôi thì quỳ gối van xin tôi. Cô ả kia xấu hổ không biết chui đầu đi đâu được.

Cũng từ hôm đó, tôi không thấy cô ta ở nhà nữa, nghe nói đã nhanh chóng bán căn nhà này và chuyển đi nơi khác. Chồng tôi có ý hối cải, xin lỗi tôi nhưng tôi chẳng bao giờ dễ dàng chấp nhận chuyện chồng ngoại tình. Anh có thực sự không ‘ngựa quen đường cũ’? Hay anh lại lén lút với cô ta ở đâu đó, làm sao tôi biết được.

Hận chồng, tôi quyết định cứ làm thái độ thờ ơ như thế, chỉ đến khi nào tôi cảm nhận được, anh thực sự thành tâm. Gã đàn ông bỉ ổi, ngoại tình ngay cạnh nhà mình thì thật sự không thể nào tha thứ.