Sau đêm vắt kiệt sức lực trong khách sạn, chồng sắp cưới xin tổ chức 'tiệc độc thân', nửa đêm anh gọi đến nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn những tiếng rên rỉ

Tâm sự 12/01/2023 16:33

Chồng sắp cưới và tôi đã đăng ký kết hôn, chỉ đợi tới ngày tổ chức nghi lễ. Vào ngày tổ chức tiệc độc thân của anh, tôi lại phát hiện ra một bí mật chấn động.

Tôi năm nay 29 tuổi, Huấn hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi hẹn hò với nhau được 1 năm và đã đăng ký kết hôn. Chúng tôi muốn sớm tổ chức đám cưới nhưng do dịch bệnh, đám cưới đành phải hoãn lại.

Huấn làm ở một cơ quan nhà nước, anh thường xuyên phải đi công tác xa nên chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Khi yêu nhau, tôi thấy Huấn là chàng trai hiền lành, nhút nhát nhưng giàu chí tiến thủ. Anh coi trọng sự nghiệp. Anh nói anh muốn thành công trong sự nghiệp để mai này có thể lo cho mẹ con tôi.

Hiện tại, Huấn vừa đi làm, vừa học lấy bằng thạc sĩ nên có rất ít thời gian liên lạc với tôi. Anh cũng không công khai chuyện tình cảm của chúng tôi trên mạng xã hội hay giới thiệu tôi với bạn bè. Huấn bảo chuyện công khai yêu đương chỉ là việc làm của giới trẻ. Còn anh giờ đã là người đàn ông trưởng thành, anh không còn thích những trò đó. Với anh, yêu là cưới, là sống có trách nhiệm với vợ con, chỉ vậy thôi.

Sau đêm vắt kiệt sức lực trong khách sạn, chồng sắp cưới xin tổ chức 'tiệc độc thân', nửa đêm anh gọi đến nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn những tiếng rên rỉ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nghe Huấn nói như vậy, tôi yên tâm lắm. Do cả hai đều sẵn sàng cho việc kết hôn, lại được sự ủng hộ của gia đình hai bên gia đình nên mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Tết vừa rồi, gia đình anh đã sang nhà tôi bàn chuyến cưới hỏi. Ngày cưới đã định vào tháng 8 này nhưng do dịch bệnh nên đám cưới phải hoãn lại.

Mới đây, anh được nghỉ phép 1 tuần. Tôi với anh tranh thủ đi đăng ký kết hôn rồi. Lâng lâng trong niềm hạnh phúc, tôi với Huấn rủ nhau đi khách sạn và đã có một đêm cuồng nhiệt. Vậy mà sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì thấy anh đã đi từ lúc nào. Anh nhắn lại với tôi rằng anh đi tổ chức tiệc chia tay đời độc thân với bạn bè trước khi trở thành "chồng ngoan" của tôi.

 

Xui xẻo cho anh, đến tối hôm đó, tôi bỗng thấy anh gọi điện cho tôi nhưng không nói gì (chác đè lên điện thoại bấm nhầm). Qua điện thoại, tôi nghe rõ mồn một giọng nói của anh với nhiều người đàn ông, phụ nữ khác. Họ đang uống rượu, nhảy nhót tưng bừng và cả quan hệ tình dục nữa.

Cuộc gọi kéo dài 30 phút với những âm thanh ám ảnh đã khiến tôi kinh hãi và ghê rợn. Mãi đến một lúc sau, Huấn biết chuyện nên mới tắt điện thoại đi. Tôi đau khổ đến chết lặng sau khi biết hết sự thật về con người anh. 

Sáng hôm sau, Huấn đến tận nhà tìm tôi. Anh giải thích rằng anh và đám bạn rủ nhau mở tiệc ăn mừng nhưng không ngờ bạn anh gọi cả "tay vịn" đến cho vui. Anh không biết phải đuổi họ về thế nào nên đành "để họ ở lại". Những gì anh "thể hiện" hôm qua, thật không giống như những lời anh nói hôm nay.

Tôi âm thầm nhờ người khôi phục tin nhắn Facebook, Zalo của Huấn thì biết anh từng tán tỉnh rất nhiều phụ nữ, thậm chí còn hẹn hò qua đêm với họ. Anh chàng Huấn nhút nhát, hiền lành hiện nguyên hình là một gã trai đểu, chuyên lừa gạt phụ nữ.

Trước giờ tôi luôn tin tưởng anh, nếu anh có nói chuyện với phụ nữ khác tôi cũng chỉ nghĩ đó là mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thông thường. Khi đọc những dòng tin nhắn đó, tôi cảm thấy thất vọng và đau đớn vô cùng.

Sau đêm vắt kiệt sức lực trong khách sạn, chồng sắp cưới xin tổ chức 'tiệc độc thân', nửa đêm anh gọi đến nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn những tiếng rên rỉ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Chúng tôi đã nói chuyện với nhau, chồng sắp cưới xin lỗi tôi và mong được tha thứ, hứa sẽ không để xảy ra chuyện tương tự. Huấn nói tất cả quá khứ đã lùi lại phía sau. Kể từ nay, anh sẽ vì tôi mà thay đổi. Anh hứa sẽ trở thành một người chồng mẫu mực, có trách nhiệm. Mẹ chồng cũng thay mặt anh xin lỗi và mong tôi bỏ qua lần này.

Hiện tại mọi thứ trong tôi đều vỡ vụn, không biết phải giải quyết như thế nào. Chấm dứt là điều tôi không mong muốn. Vì tôi đã từng tuổi này rồi, cũng không đủ sức để yêu và tin thêm một lần nữa. Nhưng cảm xúc của tôi với chồng sắp cưới chẳng thể vẹn nguyên với những gì anh đã làm.Tôi có thể cố gắng đến khi nào? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Chủ động rủ bạn trai vào khách sạn để 'tránh nóng', tưởng anh sẽ hừng hực chấp thuận, ai ngờ lại quay ra đá đểu, nghi ngờ tôi phạm tội lỗi tày trời

Chủ động rủ bạn trai vào khách sạn để 'tránh nóng', tưởng anh sẽ hừng hực chấp thuận, ai ngờ lại quay ra đá đểu, nghi ngờ tôi phạm tội lỗi tày trời

Tôi và người yêu đã qua lại được 3 tháng nên tôi mới dám chủ động rủ anh vào khách sạn. Ai ngờ anh lại không giống những gã đàn ông khác, anh từ chối thẳng thừng rồi nói một câu đau đớn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Ô tô mất kiểm soát, tông vào nhóm học sinh, hất tung họ trên vỉa hè

Video 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài nâng đỡ, 3 con giáp càng lạc quan càng thu hút nhiều tài vận, làm đâu trúng ta, tiền tài bứt phá sung sướng

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Tâm sự 59 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Sự thật đằng sau quyết định không ly hôn của người phụ nữ mang bầu khi phát hiện chồng thói trăng hoa

Ngoại tình 1 giờ 29 phút trước
Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Xe cẩu va cổng làng, bé trai lớp 3 bị thương nặng

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Thang máy đột ngột rơi từ tầng 7 xuống đất, khiến những người bên trong hoảng loạn

Video 1 giờ 44 phút trước
Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện lý do thực sự khiến chồng chi tiền đắt đỏ mỗi đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng