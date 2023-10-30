Sau đêm tân hôn bão tố đến tận 2h sáng, vừa mới thiếp đi tôi bỗng giật mình nghe tiếng rên rỉ kế bên, lén nhìn qua thì đau đớn khi biết thủ phạm là ai

Tâm sự 30/10/2023 11:21

Thật sự có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được lại có tình cảnh tréo ngoe như thế xảy ra!

Nhìn sơ qua tôi và Ái khá hợp nhau về quan điểm, tính cách cũng như tương xứng về điều kiện công việc và gia đình. Thiết nghĩ chẳng thể đi đâu để tìm được một đối tượng tốt hơn, tôi và cô ấy quyết định nên duyên vợ chồng, cùng nhau xây đắp một tổ ấm chung. 

Mọi chuyện suôn sẻ và êm đẹp cho đến đêm tân hôn. Đêm tân hôn là lần đầu tiên giữa hai chúng tôi. Tất nhiên chúng tôi đều từng yêu đương nên chắc chắn hai đứa không còn bỡ ngỡ và quá ngượng ngập nữa. Nhờ đó mà đêm tân hôn của chúng tôi diễn ra rất thuận lợi và nồng nàn. Chuyện quá khứ của vợ, tôi không hề hỏi đến và cũng chẳng để bụng. Chỉ cần hiện tại và tương lai cô ấy đối xử tốt với chồng là được. 

Sau đêm tân hôn bão tố đến tận 2h sáng, vừa mới thiếp đi tôi bỗng giật mình nghe tiếng rên rỉ kế bên, lén nhìn qua thì đau đớn khi biết thủ phạm là ai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đã một thời gian dài tôi không có bạn gái, chính vì thế trong đêm tân hôn tôi có đòi hỏi vợ hơi nhiều. Cũng may cô ấy đều đáp ứng nhiệt tình và vui vẻ. Mãi đến nửa đêm hai đứa mới mệt nhoài và ngủ thiếp đi. 

Tôi là một người rất thính ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến tôi tỉnh giấc. Chính vì thế khi nghe được những âm thanh lạ lẫm vang lên ngay bên cạnh mình thì tôi đã lập tức bị đánh thức. Để rồi khi biết rõ những tiếng động ấy là gì và ai là người phát ra mớ âm thanh đó thì tôi không khỏi bàng hoàng sửng sốt.

Những tiếng thút thít như đang khóc của phụ nữ khiến tôi rùng mình. Phải, người phát ra đám âm thanh nhạy cảm ấy không ai khác chính là vợ tôi. Ái đang xem lại hình tình cảm chụp cùng người yêu cũ và tỏ ra rất tiếc nuối. Thật sự có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được lại có tình cảnh tréo ngoe như thế xảy ra!

Sau đêm tân hôn bão tố đến tận 2h sáng, vừa mới thiếp đi tôi bỗng giật mình nghe tiếng rên rỉ kế bên, lén nhìn qua thì đau đớn khi biết thủ phạm là ai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc đó tôi đã tỉnh táo hoàn toàn nhưng vẫn nằm im vờ như không hay biết gì. Tôi không biết phải đối mặt thế nào và phản ứng ra sao với vợ. Có lẽ nghĩ rằng tôi đã ngủ say nên Ái mới ngang nhiên làm điều đó ngay bên cạnh chồng mình.

Từ lúc ấy tới sáng tôi không thể ngủ nổi nữa. Tôi nghe rõ mồn một âm thanh của vợ phát ra ngay sát cạnh mình. Một lúc lâu sau đó cô ấy mới im lặng dần và chìm vào giấc ngủ. Sáng ra vợ vẫn cư xử rất bình thường với tôi, tươi cười hòa nhã và hỏi thăm rất tình cảm. Nhưng cứ nghĩ đến hành động đêm hôm trước của vợ là tôi lại không thấy thoải mái chút nào.

Nghĩ mà thấy chán quá, vừa cưới nhau đã gặp chuyện thế này. Tôi phải làm gì đây?

Con trai khó chịu ra mặt vì nghe mùi lạ từ người mẹ già, lén lắp camera trong phòng thì đau đớn gục ngã khi phát hiện hành động xấu xa của người vợ thảo hiền bấy lâu

Con trai khó chịu ra mặt vì nghe mùi lạ từ người mẹ già, lén lắp camera trong phòng thì đau đớn gục ngã khi phát hiện hành động xấu xa của người vợ thảo hiền bấy lâu

Mọi chuyện có lẽ vẫn tốt đẹp nếu tôi không phát hiện mùi hôi từ người mẹ tôi. Tôi hỏi khéo bà rằng có muốn đi mua đồ mới cùng tôi không? Bà lắc đầu, chẳng nói gì.

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