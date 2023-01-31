Sau cuộc tình với 'phi công trẻ' kém gần 20 tuổi, tôi cay đắng nhận ra sai lầm lớn nhất cuộc đời qua điều này

Dại cũng đã dại rồi, trả giá cũng đã trả rồi, bây giờ là lúc cần giữ bình tĩnh để có giải pháp hợp tình, hợp lý.
- Nghe tiếng thủ thỉ 'anh đã bảo không đau mà', vợ điên tiết đạp cửa xông vào thì 'hóa đá' với danh tính của 'tiểu tam'
- Đang yên đang lành thì chồng bỗng ghỉ tay vợ kí giấy ly hôn lãng xẹt, tìm hiểu mới biết sự thật đau lòng đằng sau
Chị đã ở vào cái tuổi 50, không còn nhiều thời gian để mắc thêm sai lầm trong tình cảm lứa đôi nữa, do đó việc thận trọng, cân nhắc kỹ càng, tìm hiểu thấu đáo trước khi quyết định là điều cần thiết đối với chị lúc này.
Thôi chị ạ, những gì đã xảy ra trong câu chuyện buồn Quý bà và cái kết đắng cay sau cuộc tình mật ngọt với trai trẻ đó chị hãy quên đi sau khi rút cho mình kinh nghiệm quan hệ, giao lưu cùng những người đàn ông mà chị có ý định tiến tới hôn nhân.
Chị đã ở vào cái tuổi 50, không còn nhiều thời gian để mắc thêm sai lầm trong tình cảm lứa đôi nữa, do đó việc thận trọng, cân nhắc kỹ càng, tìm hiểu thấu đáo trước khi quyết định là điều cần thiết đối với chị lúc này.
Dại cũng đã dại rồi, trả giá cũng đã trả rồi, bây giờ là lúc chị cần giữ bình tĩnh để có giải pháp hợp tình, hợp lý mà cứu lấy shop mỹ phẩm của mình. Có tiếp tục kinh doanh mới mong trả hết được món nợ của đối tác chị ạ.
Chị có kinh nghiệm trong thương trường, shop của chị cũng rất nổi tiếng làm ăn uy tín, vì vậy tôi nghĩ chị không khó để giữ vững lượng khách bấy lâu nay vẫn trung thành với shop của chị, và nếu có khách thì nhất định một thời gian nữa chị sẽ đủ kinh tế để trang trải nợ nần và thành công với thương hiệu sẵn có của shop.
Kinh doanh tốt, thu nhập ổn rồi chị lại tìm được hạnh phúc riêng cho mình nếu chị muốn. Mong sóng gió qua đi để chị đến được bến bờ bình yên. Chúc chị may mắn.